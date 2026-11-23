Hunderte Beschäftigte des Bezirksamts Pankow sind bei der Arbeit krebserregenden Stoffen ausgesetzt. Die Substanzen heißen DDT, PCP oder Lindan. Betroffen sind auch die Besucher der Häuser 2 und 3 des Verwaltungskomplexes an der Fröbelstraße. Doch die Verantwortlichen reagieren nach Ansicht von Beschäftigten zu träge - so träge, dass diese vor einiger Zeit einen „Brandbrief“ geschrieben haben.



In den Häusern 2 und 3 ist das Sozialamt untergebracht. Wer hier arbeitet oder ein Anliegen vorbringt, bekommt eine Ahnung davon, wie viel Wertschätzung ihm das Land Berlin entgegenbringt: Das Treppenhaus ist mit Graffiti besprüht, die jahrzehntealten Bodenbeläge sind fleckig, und von den zugigen Doppelkastenfenstern aus morschem Holz blättert der Lack.



Andere Häuser des Komplexes, der 1889 als Hospital und Siechenhaus errichtet wurde, sind bereits saniert, diese beiden nicht. Nach 1945 saß hier die sowjetische Kommandantur. Später nutzte die Stasi Haus 3 für verschiedene Dienststellen, im Keller betrieb sie ein Untersuchungsgefängnis. Diesen finsteren Charme versprüht das Innere der Gebäude bis heute.

Hylotox 59: Verbotenes DDR-Holzschutzmittel im Dachgebälk

Im Sommer 2025 klagten Mitarbeiter der Poststelle in Haus 2 über Beschwerden wie Halsschmerzen. Sie hatten regelmäßig mit alten Akten zu tun, denn unter den Dächern der beiden Häuser liegt unter anderem das Archiv. Zunächst vermutete man, dass die weißen Ausblühungen im Gebälk der alten Dachböden Schimmel seien. Dann wurde ruchbar, dass das Gebälk mit längst verbotenen Holzschutzmitteln getränkt ist. Dazu gehört etwa Hylotox 59, das in der DDR gegen den Holzwurm eingesetzt wurde.



Es dauerte weitere Monate, bis die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die die Bürogebäude verwaltet, im Juni dieses Jahres bei einem Analyselabor ein Schadstoffgutachten in Auftrag gab. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Belastung mit Pentachlorphenol (PCP) und Lindan (gamma-Hexachlorcyclohexan) sowie zum Teil extrem hohe Konzentrationen von DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan). Alle drei Stoffe sind in Hylotox 59 enthalten. Die Messwerte liegen teils extrem über den Orientierungswerten der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit. Beim DDT liegt der Orientierungswert bei 5 mg/kg, gemessen wurden im Holz bis zu 5.700 mg/kg und im Staub bis zu 5400 mg/kg.

Schadstoffgutachten: DDT-belasteter Staub in Fluren und Treppenhäusern

Die Gutachter empfahlen, die Dachgeschosse nur noch in Schutzkleidung zu betreten, die dort gelagerten Akten nicht mehr zu nutzen und die Türen luftdicht zu versiegeln. Zudem sollten weitere Hausstaub- und Raumluftuntersuchungen folgen, vor allem in Treppenhäusern und Fluren. So sollte geklärt werden, ob belasteter Staub bereits verschleppt worden war.

Das Haus 3 des Bezirksamtes Pankow in der Fröbelstraße. © Jordis Antonia Schlösser

Anfang September nahmen die Gutachter erneut Proben in Fluren, Treppenhäusern und Büros. Der endgültige Befund steht noch aus, erste Ergebnisse liegen jedoch vor: In der Raumluft war keine Belastung nachweisbar, wohl aber im Hausstaub beider Häuser, der eine „deutlich erhöhte Konzentration“ an DDT aufwies.



Auf die Ergebnisse all dieser Untersuchungen verweist die Betriebsärztin in einer internen Präsentation für die Behörde vom 29. September. Belasteter Staub sei über die Treppenhäuser zumindest bis in die Flure der Etage unter dem Dachgeschoss gelangt, schreibt sie mit Bezug auf das Gutachten.

Betriebsärztin kritisiert mangelnden Arbeitsschutz

Nach den ersten Schutzmaßnahmen hätten die Beschäftigten unterwiesen und mögliche gesundheitliche Beschwerden erfasst werden müssen, bemängelt die Ärztin. Das sei bisher nicht erfolgt, schreibt sie unter Verweis auf das Arbeitsschutzgesetz. Und weiter: „Beschäftigte sind über mögliche Gesundheitsgefährdungen durch Holzschutzmittel weder unterwiesen noch informiert worden!“



Entscheidend sei nicht der kurze Aufenthalt auf dem Dachboden, warnt sie. Gefährlich sei vielmehr die regelmäßige Aufnahme von Hausstaub über Hände und Mund, etwa bei Kleinkindern, die in Innenräumen auf dem Boden spielen.



Vor allem ins Haus 2 kommen mitunter Familien mit Kleinkindern, um ihre Sozialhilfe abzuholen.

Wie gefährlich sind DDT, Lindan und PCP?

PCP, Lindan und DDT gelten als krebserregend, erbgutschädigend und fortpflanzungsgefährdend. Lindan darf seit 2006 in Innenräumen nicht mehr verwendet werden. Es ist ein Nervengift, das Übererregbarkeit und Krämpfe auslösen kann, und es verändert das Blutbild. DDT reichert sich im Fettgewebe an und wirkt ebenfalls als Nervengift. Es reizt das zentrale Nervensystem dauerhaft und kann Kopfschmerzen, extreme Unruhe, Empfindungsstörungen sowie Taubheitsgefühle in Gesicht und Zunge verursachen.



Ähnliche Befunde gab es bereits in anderen Verwaltungsgebäuden der Stadt, etwa bei der Polizei. Der Sanierungsstau bei Berlins öffentlichen Gebäuden wird auf rund 30 Milliarden Euro beziffert. Die Behörden gehen allerdings unterschiedlich mit dem Problem um. Betroffene Polizeigebäude wurden mitunter sofort gesperrt. Das Bezirksamt Pankow ließ sich dagegen nach Ansicht von Beschäftigten viel Zeit.

Brandbrief an den Leiter des Sozialamts

Es verging so viel Zeit, dass eine Gruppenleiterin am 22. Oktober im Namen ihrer Kolleginnen ein Schreiben an den Leiter des Sozialamts schickte. Seine Überschrift lautete „Brandbrief Kontamination im Haus 3“. Darin ist von einer „untragbaren Situation“ die Rede. Seit inzwischen vier Monaten arbeite man ohne verlässliche Informationen und ohne zu wissen, wann endlich Abhilfe geschaffen werde.



Der schleppende Informationsfluss und die nur langsame Umsetzung der Maßnahmen seien für die Mitarbeitenden nicht länger hinnehmbar. „Es entsteht der Eindruck, dass die Arbeitskraft der Mitarbeitenden als selbstverständlich angesehen wird, während ihre berechtigten Sorgen um die eigene Gesundheit nicht das notwendige Gewicht erhalten“, heißt es weiter. Die Verfasserinnen fordern, den Staub in den Büros von Haus 3 auf DDT, Lindan und PCP untersuchen und die betroffenen Räume fachgerecht reinigen zu lassen.

Beschäftigte: „Man wird hingestellt als Hypochonder“

Anfang dieses Monats fand dann eine Mitarbeiterversammlung beider Häuser statt. Dort wurde das Thema erstmals in größerem Rahmen besprochen, wie ein Beschäftigter der Berliner Zeitung berichtet.

Die Renovierung ist überfällig: Einer der Flure des Sozialamtes Pankow. © Andreas Kopietz/Berlioner Zeitung

„Dabei besteht die Unruhe und die Sorge schon seit vielen Monaten“, sagt eine Mitarbeiterin aus Haus 2. „Man fragt sich: Was für Chemikalien nehme ich mit nach Hause? Was habe ich in meiner Kleidung? Was habe ich in meinen Haaren?“ Sie hat ohnehin den Eindruck, dass die Belegschaft nicht ernst genommen wird. „Man wird hingestellt als Hypochonder.“



Die Türen zum Dachgeschoss seien zunächst nur provisorisch und erst vor zwei Wochen professionell versiegelt worden. Verbindungen nach oben gebe es trotzdem noch, nämlich über die Deckendurchbrüche der Heizungsrohre. Auch das Problem der Verschleppung ins häusliche Umfeld durch Akten und Kleidung sei bislang unbeantwortet. Ihr Kollege verweist in diesem Zusammenhang auf ein Rundschreiben des Amtsleiters an die Belegschaft vom Oktober. Demnach gab es nur Messungen in den Fluren und im Treppenhäusern, nicht jedoch in den Büros. Darin heißt es: „Aufgrund der hohen Belastungen der Stäube in den Treppenhäusern ist jedoch nicht auszuschließen, dass belastete Stäube ebenfalls in weitere Bereiche des Gebäudes (Flurbereiche und ggf. Büroräume) gelangt sind.“



Der Amtsleiter empfiehlt, sich die Hände zu waschen und die Büros regelmäßig zu lüften und „den Aufenthalt in Treppenhäusern möglichst kurz zu gestalten“.

Das sagen BIM und Bezirksamt Pankow

Eine Sprecherin der BIM teilt auf Anfrage der Berliner Zeitung unter anderem mit: „Nachdem die Belastung festgestellt worden war, wurde das Dachgeschoss umgehend für Mitarbeitende gesperrt. Der Nutzer wurde über die möglichen Gefahren informiert. Zusätzlich wurden die Zugänge mit Staubschleusen gesichert.“



Die Beprobungen hätten allerdings ergeben, dass geringe Mengen kontaminierten Staubs in Treppenhäuser und Flure gelangt seien. „Diese wurden daraufhin unverzüglich umfassend nass feingereinigt. Anschließend wurden auch die Büroräume der obersten Etage entsprechend gereinigt“, so die Sprecherin. Mehrere Beschäftigte widersprechen. Es sei lediglich auf den Flächen Staub gewischt worden, Akten und Hängeregistraturen habe man nicht gereinigt.

Ein mit Graffiti beschmiertes Treppenhäuser im Sozialamt Pankow an der Fröbelstraße. © Andreas Kopietz/Berliner Zeitung

Auch bei der offiziellen Bewertung der Messergebnisse weicht die BIM von den Gutachtern ab. Diese hatten im Hausstaub der Treppenhäuser deutlich erhöhte DDT-Konzentrationen festgestellt sowie in den Fluren und in der Etage unter dem Dach auffällige Werte. Die BIM erklärt dagegen: „Die Ergebnisse zeigen, dass sich die DDT-Belastung im Wesentlichen auf das Dachgeschoss beschränkt. In den Treppenhäusern und Fluren wurden lediglich geringe Konzentrationen in Staubpartikeln nachgewiesen.“

Eine Sprecherin des Bezirksamts teilt dieser Zeitung mit: „Zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. des Publikums wurden bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Sperrung der Dachböden, die Versiegelung der Türen zum Dachboden durch Staubschutzschleusen sowie die Erhöhung der Reinigungsleistung und Durchführung von Sonderreinigungen. Darüber hinaus wurden erweiterte Beprobungen der Bereiche unterhalb der Dachböden beauftragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in Kürze vorliegen.“

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