Gillian Anderson zu Fans: „Habe euch 20 Mal gesagt, dass ihr nicht vorn sitzen könnt“

Ein Video zeigt die Schauspielerin im Streit mit Fans vor dem Londoner Soho Place. Sie fühlt sich gestört, wenn dieselben Zuschauer immer vorn sitzen.

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Gillian Anderson hat sich vor einem Londoner Theater mit Fans angelegt, die ihre Vorstellungen mehrfach besucht haben. Ein Video des Gesprächs kursiert seit dem Wochenende im Netz. „Ihr könnt nicht 20 Mal ins Theater kommen und euch in die erste Reihe setzen“, sagt die Schauspielerin darin. „Das lenkt mich total ab.“

Anderson spielt derzeit am Soho Place in einer Produktion von Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“

In sozialen Medien wurde ihr Auftritt gegenüber den Fans vielfach kritisiert. Die 58-Jährige veröffentlichte daraufhin eine Erklärung, in der sie auf die besondere Intimität einer Theatervorstellung hinwies.



„Wir freuen uns riesig auf diese Show, aber die Leute in der ersten Reihe sollten sich bitte bewusst sein, dass wir euch in einem so intimen Veranstaltungsort alle sehen können und das manchmal ein bisschen ablenkend sein kann“, schrieb sie auf X.

Anderson ist nicht die Erste, die sich über das Publikum beschwert. Rosamund Pike rügte nach einer Vorstellung ihres Stücks „Inter Alia“ die Zuschauer, weil während der Aufführung jemand Textnachrichten getippt hatte. Sadie Sink sagte, leuchtende Displays im Saal machten sie wütend. Die Broadway-Schauspielerin Patti LuPone verließ während einer Szene die Bühne, nahm einer Zuschauerin das Handy ab und gab es erst nach der Vorstellung zurück.

Dass Hollywoodstars an Londoner Bühnen spielen, ist inzwischen Routine. Paul Mescal war am Noël Coward Theatre in „Endstation Sehnsucht“ zu sehen, Tom Hiddleston am Theatre Royal Drury Lane in „Viel Lärm um nichts“. Für die Häuser rechnet sich das, weil Fans hohe Eintrittspreise zahlen, um ihren Stars nahe zu sein.

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