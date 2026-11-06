Theater

„Der Teich“: In der Volksbühne lässt Gisèle Vienne den Strom der Angst fließen

Gisèle Vienne dehnt eine Missbrauchsgeschichte mit Adèle Haenel und Julie Shanahan ganz sanft ins Unerträgliche. Die Kritik

Foto von Autor/Autorin: Ulrich Seidler
Ulrich Seidler
4 Min
Adèle Haenel in „Der Teich“ in der Volksbühne

Adèle Haenel in „Der Teich“ in der Volksbühne

© Estelle Hanania

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Es ist von lakonischer Schönheit, wenn auf der Fassadenstirn der Volksbühne, wo vor kurzem noch „Volksbad“ zu lesen war, das Wort „Teich“ steht. So können Utopien in sich zusammenfallen – oder Kontraste aufgespannt werden. Und das nicht nur, weil der Sommer nun wirklich vorbei ist. Vom (eintritts)freien Miteinander in der frischen und gechlorten Polis-Nässe führt der Schritt in den unreinen Schlamm eines intimen Gewässers.

„Der Teich“ heißt ein Kurzdrama von Robert Walser (1878–1956), das Gisèle Vienne, geboren 1976 in Charleville-Mézières, 2020 zur Vorlage für ihre gefeierte Noise- und Schmerzstudie nahm. Nun wurde sie ins Programm der Volksbühne übernommen.

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