„Der Teich“: In der Volksbühne lässt Gisèle Vienne den Strom der Angst fließen

Es ist von lakonischer Schönheit, wenn auf der Fassadenstirn der Volksbühne, wo vor kurzem noch „Volksbad“ zu lesen war, das Wort „Teich“ steht. So können Utopien in sich zusammenfallen – oder Kontraste aufgespannt werden. Und das nicht nur, weil der Sommer nun wirklich vorbei ist. Vom (eintritts)freien Miteinander in der frischen und gechlorten Polis-Nässe führt der Schritt in den unreinen Schlamm eines intimen Gewässers.



„Der Teich“ heißt ein Kurzdrama von Robert Walser (1878–1956), das Gisèle Vienne, geboren 1976 in Charleville-Mézières, 2020 zur Vorlage für ihre gefeierte Noise- und Schmerzstudie nahm. Nun wurde sie ins Programm der Volksbühne übernommen.