Kreise, Ellipsen, Spiralen. Getanzt in ständiger Wiederholung mit nur kleinsten Variationen. Seit mittlerweile 45 Jahren experimentiert die flämische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker immer wieder damit.



Gleich ihre zweite eigene Arbeit „Fase“, 1982 zur Minimal Music von Steve Reich entstanden, hat sie weltberühmt gemacht. „Rain“, 2001 ebenfalls zur Musik von Steve Reich, ist ein Stück, das genau mit diesen Prinzipien der Wiederholung und Variation einfachster Bewegungen eine irre Komplexität erzeugt – und rauschhaft glücklich macht, einen geradezu reinwäscht von allem, was einen beschwert haben mag. Wie Regen eben.