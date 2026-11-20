Kreise, Ellipsen, Spiralen. Getanzt in ständiger Wiederholung mit nur kleinsten Variationen. Seit mittlerweile 45 Jahren experimentiert die flämische Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker immer wieder damit.
Gleich ihre zweite eigene Arbeit „Fase“, 1982 zur Minimal Music von Steve Reich entstanden, hat sie weltberühmt gemacht. „Rain“, 2001 ebenfalls zur Musik von Steve Reich, ist ein Stück, das genau mit diesen Prinzipien der Wiederholung und Variation einfachster Bewegungen eine irre Komplexität erzeugt – und rauschhaft glücklich macht, einen geradezu reinwäscht von allem, was einen beschwert haben mag. Wie Regen eben.
Tanztheater
De Keersmaeker wirbelt bei den Berliner Festspielen Philip Glass in den Rausch
Eine Röntgenbild-Installation, ein Atemsolo von Sue Yeon Youn und ein Tanz, der leicht wird: „Gla55“ als Welturaufführung.
3 Min
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„Gla55“ von Anne Teresa De Keersmaeker im Haus der Berliner Festspiele
© Anne Van Aerschot