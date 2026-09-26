Am Dienstag rollt Berlin für Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew den Teppich aus. Auf der Agenda stehen vertraute Stichworte: Rohstoffpartnerschaft, Mittlerer Korridor, Verlässlichkeit. Beim ersten EU-Zentralasien-Gipfel im April 2025 in Samarkand kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Global-Gateway-Paket über zwölf Milliarden Euro an.
Kasachstan
Milliardenmarkt Kasachstan: Wie Behörden deutsche Unternehmen zurückwerfen
Kasachstans Präsident kommt für Gespräche über Rohstoffe und Milliardendeals nach Berlin. Während deutsche Firmen monatelang auf Genehmigungen warten, sichern Konkurrenten sich Aufträge.
9 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
Tokajew in Brüssel: EU und Kasachstan vertieften ihre Zusammenarbeit bei Transport, Rohstoffen und Investitionen.
© EU Council/Pool/imago