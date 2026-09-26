Kasachstan

Milliardenmarkt Kasachstan: Wie Behörden deutsche Unternehmen zurückwerfen

Kasachstans Präsident kommt für Gespräche über Rohstoffe und Milliardendeals nach Berlin. Während deutsche Firmen monatelang auf Genehmigungen warten, sichern Konkurrenten sich Aufträge.

Foto von Autor/Autorin: Alexander Dergay
Alexander Dergay
9 Min
Tokajew in Brüssel: EU und Kasachstan vertieften ihre Zusammenarbeit bei Transport, Rohstoffen und Investitionen.

Tokajew in Brüssel: EU und Kasachstan vertieften ihre Zusammenarbeit bei Transport, Rohstoffen und Investitionen.

© EU Council/Pool/imago

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Am Dienstag rollt Berlin für Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew den Teppich aus. Auf der Agenda stehen vertraute Stichworte: Rohstoffpartnerschaft, Mittlerer Korridor, Verlässlichkeit. Beim ersten EU-Zentralasien-Gipfel im April 2025 in Samarkand kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Global-Gateway-Paket über zwölf Milliarden Euro an.

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