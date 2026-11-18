Zwei große Paketdienste wollen in Deutschland künftig gemeinsame Sache machen. Die Marke DPD soll dabei verschwinden – für Verbraucher schrumpft damit die Auswahl.

Die Paketdienste GLS und DPD wollen ihr Deutschlandgeschäft in einem Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Wie beide Firmen mitteilten, bringen sie dafür ihre jeweiligen Vermögenswerte ein. Der GLS-Eigentümer soll 80 Prozent an der neuen Gesellschaft halten, der DPD-Eigentümer 20 Prozent. Die Zustimmung der Behörden steht noch aus.

GLS Logistics mit Sitz im baden-württembergischen Neuenstein gehört zur GLS Group, einem Schwesterunternehmen der britischen Royal Mail. Über eine Beteiligungsgesellschaft stehen die Firmen im Eigentum des tschechischen Investors Daniel Křetínský, der auch am Großhändler Metro und am Energiekonzern TotalEnergies beteiligt ist. DPD mit Sitz in Aschaffenburg gehört bislang der Geopost, einer Tochter der französischen Post.

Marke DPD verschwindet

Das neue Unternehmen soll unter der Marke GLS firmieren; das Kürzel DPD, das ursprünglich für Deutscher Paketdienst und später für Dynamic Parcel Distribution stand, verschwindet in Deutschland. Nach Angaben der Unternehmen sind in den kommenden Jahren Investitionen von 500 Millionen Euro geplant.

Die fusionierte Gesellschaft soll auf einen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro bei 700 Millionen Zustellungen pro Jahr kommen. Sie werde rund 150 Standorte und etwa 15.000 Beschäftigte haben. Marktführer DHL erzielte im vergangenen Jahr mit zwei Milliarden Paketzustellungen in Deutschland einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

GLS-Group-Chef Karl Pfaff bezeichnete die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens als „einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes“. Man schaffe Mehrwert für Kunden „durch ein breiteres Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen“.

Weniger Auswahl für Kunden

Für die Verbraucher wird die Auswahl an Paketdienstleistern durch den Zusammenschluss kleiner. Neben DHL und dem eigenen Zustelldienst von Amazon zählen Hermes, Fedex und UPS zu den Anbietern. Laut Bundesnetzagentur kam DHL 2024 auf einen Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei den Paketsendungsmengen in Deutschland. Der Anteil von Amazon liegt den Angaben zufolge bei 15 bis 25 Prozent. Hermes, DPD, GLS und UPS bewegen sich jeweils in einer Spanne von 4 bis 15 Prozent. (mit dpa)