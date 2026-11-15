Glück auf? Nein, Glück unter! Die poetischen Versprechen des Open Mike

Im Pop-up-Bau der Amerika-Gedenkbibliothek erklang die Literatur, die es noch nicht in Büchern gibt. Erfreuliche Visionen vor einer dunklen Zukunftsfrage.

Für das Publikum war vieles anregend und unterhaltsam am Sonnabend, beim 34. Wettbewerb für junge Literatur Open Mike. Da bringt in einem Gedichtzyklus die Zeile „Wählen Sie alle Bilder mit Ampeln aus“ den Saal zum Lachen. Da verwandeln sich Mädchen in Möwen und der alte Bergmannsgruß wird zu einem „Glück unter“. Da lässt jemand seine „vielnamig-namenlose Hauptfigur das tun, was ich selbst gerne tun würde“.



Und eine Tochter, die als lesbische Veganerin eigentlich der Sonderling in der Familie ist, erfährt, dass ihr Vater, ein palästinensischer Israeli aus Stuttgart, in Tel Aviv jüdischen Einwanderern Hebräisch beibringt.



Keiner der Texte, die beim Wettbewerb vorgetragen wurden, ist schon irgendwo gedruckt erschienen. Keine Autorin, kein Autor hat bisher überhaupt schon ein Buch veröffentlicht. Beides ist Bedingung beim Open Mike, diesem Wettbewerb, der ausdrücklich junge Talente fördern möchte – die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht 35 Jahre alt sein dürfen.

Platz für Entdeckungen

Und deshalb ist der Open Mike für die professionellen Zuhörer aus den Verlagen und Agenturen spannend. Er ist eine Quelle und Kontaktbörse. Vielleicht hat dieser Jahrgang eine spätere Büchner-Preisträgerin zu bieten (wie Terezia Mora, die 1997 gewann)? Oder jemanden, der irgendwann mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird (wie Julia Franck, Gewinnerin von 1995)? Etliche Teilnehmer wie Ronya Othmann und Yade Yasemin Önder, Leif Randt und Jochen Schmidt veröffentlichten inzwischen vielbeachtete Bücher.

Wenn eines Tages Ina-Lene Dinse ihr erstes Buch herausbringt, dann haben einige Menschen an diesem Sonnabend Mitte November 2026 ein bisschen dazu beigetragen. Sie wählten den Romanauszug „Möwenmädchen“ für den Publikumspreis. Dinse kann man nur in der Literatur noch „Nachwuchs“ nennen, denn sie hat bereits Erfahrungen als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin.

Sie erzählt scheinbar leichthin, doch mit überraschender Schärfe von einer Gruppe von Jugendlichen am Ostseestrand. Die Jungen prahlen und posen und grapschen, die Mädchen sollen’s ertragen. Aber hier, in diesem Text, machen die Mädchen nicht mehr mit.

Der Wettbewerb ist zu Ende. Nun geht auch im Pop-up-Bau das Kunstlicht an. © Benjamin Pritzkuleit/Berliner Ze

Genauso viele Zuhörerstimmen erhielt Marie Hahn für das umgekrempelte Steigerlied „glueck_unter“ – in dem sich Umweltschäden und kaputte Lungen rhythmisch nach oben drängen. Sie bekam außerdem einen der drei von einer prominent besetzten Jury vergebenen Preise. Mit ihrer „poetischen Recherche in die Ruinen des Bergbaus im Erzgebirge, in das Erbe des Anthropozäns“ verschiebe sie den Charakter des Steigerliedes in ein Horrormärchen und interpretiere es neu für die Gegenwart.

Für die Teilnehmer, die zwölf Finalisten (viermal Lyrik, achtmal Prosa), endeten zum Zeitpunkt der Preisverleihung Monate des Wartens. Ihre Texte wurden zunächst anonymisiert von erfahrenen Menschen aus verschiedenen Sparten des Literaturbetriebs – Verlag, Agentur, Kritik – geprüft und ausgewählt. Schon beim Open Mike aufzutreten, ist ein Erfolg.



Der Wettbewerb werde im kommenden Jahr die Altersgrenze erreichen, die für die Teilnehmer besteht, darauf wies die Chefin des Hauses für Poesie, Katharina Schultens, zum Abschluss hin. Wenn es denn zur 35. Ausgabe komme. Seit den massiven Kürzungen im Berliner Kulturetat kratzen die Ausrichter Fördergelder zusammen, wo sie welche finden können. Für 2026 gab es über ein parlamentarisches Verfahren im Abgeordnetenhaus einmalig zur Verfügung gestellte zusätzliche Mittel. Einmalig …

Die Zentral- und Landesbibliothek springt ein

Die lange übliche Teilnehmerzahl von 21 wurde bereits 2024 auf zwölf verringert. Das hat dem Wettbewerb sogar gutgetan. Denn auch wenn der öffentliche Vortrag von Gedichten oder Geschichten oder Romanauszügen 15 Minuten nicht überschreiten soll, ist doch die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer begrenzt. In Dreierblöcken traten die zwölf Kandidaten an, mit publikumsfreundlichen ausführlichen Pausen zum Durchatmen, Kaffeetrinken, Spazieren.

Ein strengeres Aussieben verhilft zu mehr Qualität. Das Niveau der Texte war so gut, dass die Jury am Ende mehr Zeit zum Beraten brauchte, als ursprünglich vorgesehen. Sie kannte die Beiträge bereits seit ein paar Tagen, konnte sie vorgelesen aber, wie Daniel Falb, einer der Juroren, sagte, „neu perspektiviert durch Stimme und Körper wahrnehmen“.

Dreimal 2500 Euro Preisgeld, drei Achtungszeichen im Literaturbetrieb. Nach Marie Hahn mit dem verdrehten Steigerlied lobte dann Sasha Marianna Salzmann im Namen der Jury Charlotte Obenaus, 2005 in Dresden geboren, die für „Valerie. Eine Chronologie“ Preis Nummer zwei erhielt. Ihr gelinge eine „so überraschende Blickführung, dass der Text einem immer wieder den Atem nimmt“, die Bilder darin „leuchten und überwältigen“. Martina Hefter verkündete Preis Nummer drei für Bente Schwichtenberg. Der Text beginnt groß: „Ich fühle mich nicht in meinem Körper gefangen, weil ich trans bin, sondern weil ich autistisch bin, denke ich manchmal, ohne es denken zu wollen.“ Und wie die Jury urteilt, erlaube er Verletzlichkeit und Fantasie, entsage „den herkömmlichen Narrativen, wie man Körper und Texte lesen kann“.

Den dritten Preis gab es so zuvor noch nicht. Er wurde vom Freundeskreis der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) gestiftet, für den die Buchhändlerin und Literaturvermittlerin Ruth Klinkenberg mit in der Jury saß. Ohne die ZLB hätte es womöglich schon dieses Jahr keinen Open-Mike-Wettbewerb mehr gegeben. Er fand im Pop-up-Gebäude der Amerika-Gedenkbibliothek am Eva-Mamlok-Platz statt (wie der bisherige Blücherplatz seit einem Monat heißt).



Bereits 2025 ließ sich die Miete für Saal und Technik im Heimathafen in Neukölln, dem langjährigen Veranstaltungsort, nicht mehr stemmen, eine fünfstellige Summe. Das Silent Green in Wedding war von vornherein nur eine einmalige Lösung für 2025. Die ZLB bot in mehrfacher Hinsicht die Rettung.

Sie hat den Wettbewerb ohne Gebühren eingeladen, weil diese Bibliothek sich nicht nur als Bücher- oder Medienaufbewahrungsort, sondern auch als sozialer Treffpunkt versteht. Sie hat ihm damit, wie Katharina Schultens es ausdrückte, „ein Fenster zur Stadtgesellschaft“ geöffnet. Es kamen Leute vorbei, die zuvor noch nicht vom Open Mike gehört hatten.



Das Wort Fenster trifft auch in anderer Weise. So stimmungsvoll es auch im Heimathafen oder im Silent Green zugehen kann, sitzt man dort doch nur unter Kunstlicht. Das in Holz-Leichtbauweise errichtete Pop-up mit seinen unterschiedlichen Sitzgelegenheiten erwies sich an diesem ungewöhnlich hellen Novembertag als freundlicher, offener Ort für Prosa und Poesie.

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