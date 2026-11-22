Nach dem Totensonntag am 22. November öffnen zahlreiche Berliner Weihnachtsmärkte und läuten die Adventszeit ein. Hier gibt es die Übersicht für 2026.

Berlin stimmt sich ein: Der Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor (die sogenannte Heldentanne) kommt 2026 zum zwölften Mal aus Thüringen. Hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr.

Frisch gebackene Kekse, heißer Glühwein, schokoladenüberzogene Erdbeeren und viele weitere Leckereien: Die ersten Wintermärkte in Berlin haben bereits geöffnet und bringen schon jetzt vorweihnachtliche Stimmung in die Hauptstadt. Die Weihnachtszeit rückt damit schneller näher, als man denkt.



Ein Beispiel dafür ist die Lichtenberger Winterzeit, die bereits seit dem 31. Oktober 2026 geöffnet hat und damit zu den ersten Wintermärkten der Saison gehört. Neben zahlreichen Leckereien und weihnachtlichen Ständen erwarten die Besucher auch spektakuläre Fahrgeschäfte, darunter ein Riesenrad. Jeden Mittwoch findet außerdem der Familientag statt, an dem die Fahrgeschäfte zu vergünstigten Preisen genutzt werden können. Ein weiteres besonderes Angebot erwartet die Besucher jeden Dienstag: Vom 3. November bis zum 22. Dezember 2026 startet jede Woche eine neue Herausforderung. Dahinter steht jeweils ein Partner aus Lichtenberg – eine soziale Einrichtung oder ein Träger aus dem Bezirk. Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam einen besonderen Abend in Lichtenberg zu erleben.



Während die ersten Wintermärkte also bereits zum Bummeln und Genießen einladen, steht demnächst auch der Totensonntag bevor. Dabei handelt es sich um einen evangelischen Gedenktag, an dem an verstorbene Menschen erinnert wird. Er findet jedes Jahr am letzten Sonntag vor dem ersten Advent statt. Im Jahr 2026 fällt er auf den 22. November. Traditionell öffnen nach diesem stillen Feiertag die meisten klassischen Weihnachtsmärkte.



Ab dem 23. November 2026 können Sie somit auch auf folgenden Weihnachtsmärkten die festliche Adventszeit genießen:

Alle Jahre wieder: der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz in Berlin © IMAGO

Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz

Wie jedes Jahr findet der Weihnachtsmarkt am beliebtesten Platz in Berlin, dem Alexanderplatz, statt. Er verwandelt sich 2026 in eine festliche Weihnachtswelt mit zwei unterschiedlichen Bereichen. Rund um die Weltzeituhr erwarten Besucher traditionelle Weihnachtsbuden, Kunsthandwerk, winterliches Naschwerk und eine stimmungsvolle Licht- und Musikshow am Brunnen der Völkerfreundschaft.

Familien können einen märchenhaften Zauberwald, ein Hexenhaus, ein Kinderkarussell und den Baum der Wünsche entdecken. Wenige Schritte weiter gibt es internationale Streetfood-Angebote, vegane und Halal-Spezialitäten sowie eine Eisstockbahn und interaktive Fotostationen. Hier treffen traditionelle Weihnachtsstimmung und modernes Großstadtflair aufeinander. Der Markt ist vom 23. November bis zum 26. Dezember 2026 geöffnet. Zugänglich ist er täglich von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus

Ganz in der Nähe liegt der nächste Weihnachtsmarkt: der am Roten Rathaus. Dieser begeistert 2026 mit historischem Altberliner Flair und zahlreichen Attraktionen. Die Besucher erwartet eine festlich geschmückte Marktgasse mit traditionellem Kunsthandwerk, Straßenkünstlern, Puppenspielern und Märchenerzählern. Ein besonderer Höhepunkt ist die Schlittschuhbahn rund um den Neptunbrunnen, auf der auch winterliche Eisbahnshows stattfinden. Außerdem lädt ein 50 Meter hohes Riesenrad mit beheizten Gondeln zu einem beeindruckenden Blick über Berlin ein. Auch dieser Markt öffnet am 23. November 2026 und bleibt sogar bis zum 3. Januar 2027 geöffnet.



Geöffnet ist er montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 11 bis 22 Uhr. Am Heiligabend und Silvester bleibt der Markt geschlossen. Am 3. Januar 2027 ist nur bis 20 Uhr geöffnet.

Stimmungsvoll beleuchtet: der „Weihnachtszauber“ auf dem Gendarmenmarkt © Jens Kalaene/dpa

Der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt

Der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt findet vom 23. November bis zum 31. Dezember 2026 statt und zählt zu den exklusivsten Weihnachtsmärkten Berlins. Inmitten der historischen Kulisse erwartet Besucher ein festliches Ambiente mit beheizten Zelten, hochwertigem Kunsthandwerk und außergewöhnlicher Gourmet-Gastronomie.



Im Kunsthandwerkerzelt präsentieren Glasbläser, Goldschmiede und weitere Künstler ihre Arbeiten. Dazu gibt es kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern sowie eine WeihnachtsZauberBar. Ein tägliches internationales Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Akrobatik und Feuerkunst sorgt für Unterhaltung. Den krönenden Abschluss bildet am 31. Dezember die große Silvesterfeier mit DJ und Höhenfeuerwerk.



Geöffnet ist der Markt sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr sowie freitags und sonnabends von 11 bis 23 Uhr. An Heiligabend gelten verkürzte Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt. Von Montag bis Freitag ist der Besuch zwischen 11 und 14 Uhr ebenfalls kostenlos (ausgenommen 24., 25., 26. und 31. Dezember). Auf dem gesamten Markt gilt Hundeverbot, Blindenhunde sind davon ausgenommen.

Köpenick – die Weihnachtsinsel

Vom 11. bis 13. Dezember 2026 verwandelt sich die Schlossinsel Köpenick unter dem Motto „Köpenick – die Weihnachtsinsel“ in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Vor der malerischen Kulisse des Köpenicker Schlosses erwarten Besucher festlich geschmückte Stände, weihnachtliche Leckereien, Musik und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 18 Uhr mit dem Hauptmann von Köpenick und seiner Hauptmanngarde statt.



Zu den Höhepunkten gehören der traditionelle Stollenanschnitt, das Turmblasen vom Schlossbalkon, eine Weihnachtsdisko sowie verschiedene Live-Auftritte. Am Sonnabend gibt es ein Kinderprogramm, Gospelklänge und weihnachtliche Musik. Der Sonntag steht mit gemeinsamem Weihnachtssingen und einem Orgelkonzert in der Schlosskirche ganz im Zeichen der Besinnlichkeit. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Der Spandauer Weihnachtsmarkt

Der Spandauer Weihnachtsmarkt lädt vom 23. November bis zum 22. Dezember 2026 zu einem stimmungsvollen Bummel durch die historische Altstadt ein. Kinder können sich auf bunte Zuckerwatte, Fahrgeschäfte und die Begegnung mit dem Weihnachtsmann freuen. Zwischen dem Rathaus Spandau, der St.-Nikolai-Kirche und dem Marktplatz bieten zahlreiche Kunsthandwerker und Händler ihre Waren zum Stöbern und Kaufen an. Dank der vielen Geschäfte in der Altstadt und den nahegelegenen Spandau-Arcaden lässt sich der Weihnachtsmarktbesuch ideal mit einem Weihnachtseinkauf verbinden. Der Eintritt ist kostenlos. Geöffnet ist der Markt sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr sowie freitags und sonnabends von 11 bis 22 Uhr.

All-inclusive-Weihnachtsmarkt

„Weihnachten an der Spree“ ist ein besonderer All-inclusive-Weihnachtsmarkt, der vom 16. November bis zum 30. Dezember 2026 direkt am Wasser stattfindet. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher zwischen weihnachtlich geschmückten Hütten schlendern, an Feuertonnen verweilen und den Blick auf die beleuchtete Oberbaumbrücke genießen.



Das Besondere: Im Ticketpreis sind sämtliche Speisen und Getränke im Außenbereich enthalten. Dazu gehören unter anderem Bratwurst, Steaks, Flammlachs, Pulled-Pork-Burger, Pilzpfannen, Crêpes, Waffeln und Schokofrüchte. Auch Glühwein, Punsch, Bier, Wein, Sekt, heiße Schokolade und alkoholfreie Getränke sind inklusive. Longdrinks können gegen Aufpreis bestellt werden.



Für zusätzliche Unterhaltung sorgen Angebote wie Eisstockschießen und Baumstammnageln. Gemütliche Sitzecken, Decken und Heizpilze laden zum Verweilen ein. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Tickets sind ab 29,90 Euro erhältlich. Wichtig: Der Einlass ist nur mit vorab gebuchtem Ticket möglich, eine Abendkasse gibt es nicht. Aufgrund der begrenzten Besucherzahl empfiehlt sich eine rechtzeitige Buchung.

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