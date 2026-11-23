Kartenpflicht 2027: Müssen Weihnachtsmarkt-Stände künftig Karte oder Handy akzeptieren? Was Klingbeils Pläne vorsehen und wo Ausnahmen gelten sollen.

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Geldautomat neben dem Glühweinstand: Auf vielen Weihnachtsmärkten in Deutschland kommt man ohne Bargeld noch immer nicht weit. (Symbolbild)

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Die Weihnachtsmärkte öffnen, der erste Glühwein dampft, und dann zeigt der Mann hinter dem Tresen auf ein handgeschriebenes Schild: „Nur Bargeld“. Wer nur mit Handy losgezogen ist, sucht jetzt einen Geldautomaten. Oder zieht mit leerem Becher weiter.



Eine neue Umfrage zeigt, wie viele Menschen das kennen. Bei Märkten und Festen sehen nur 23 Prozent gute oder sehr gute Fortschritte beim digitalen Bezahlen. Im Nahverkehr sind es fast dreimal so viele.

Umfrage: Kartenzahlung auf Märkten fällt durch

Forsa hat im September gut 1800 Menschen online befragt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Bezahlt hat die Umfrage Visa. Der Kreditkartenanbieter verdient an jeder Kartenzahlung mit, das gehört zur Einordnung dazu.

Die Unterschiede sind trotzdem deutlich.

Positive Urteile zum digitalen Bezahlen nach Bereich: Nahverkehr: 66 Prozent finden die Möglichkeiten gut oder sehr gut

Kleine Geschäfte: 49 Prozent sind zufrieden

Märkte und Feste: 23 Prozent sehen gute Fortschritte

Bemerkenswert ist der Widerspruch dahinter. Mit der Auswahl an Bezahlarten insgesamt sind 96 Prozent zufrieden, 93 Prozent haben schon kontaktlos bezahlt. Das Problem ist also nicht die Karte im Portemonnaie, es ist das fehlende Gerät am Stand.

Im Ausland geht es oft leichter

37 Prozent der Befragten sagen, in anderen Ländern lasse sich leichter bargeldlos zahlen als in Deutschland. Nur drei Prozent erleben es dort schlechter.



Dazu passt eine Zahl, die Visa schon im vergangenen Jahr veröffentlicht hat: In Deutschland kommen auf 1000 Einwohner 18 Kartenterminals. In Polen sind es doppelt so viele.

Bundesbank: Jeder Vierte konnte nicht mit Karte zahlen

Auch unabhängige Daten zeigen die Lücke. Laut der Bundesbank-Studie zum Zahlungsverhalten 2025 wurden erstmals 55 Prozent aller Einkäufe bargeldlos bezahlt.



Etwa ein Viertel der Befragten berichtete aber, im Monat davor mindestens einmal nicht wie gewünscht ohne Bargeld bezahlen zu können.

Warum viele Marktstände nur Bargeld nehmen

Der wichtigste Grund sind die Gebühren. Bei jeder Kartenzahlung geht ein prozentualer Anteil an Bank und Anbieter, bei Kreditkarten mehr als bei der Girocard. Bei einer Bratwurst für fünf Euro rechnet jeder Händler genau nach.



Auf Weihnachtsmärkten kommt das Becherpfand dazu. Eine Kartenzahlung später für die Pfandrückgabe teilweise zu stornieren, sei mit gängigen Geräten kaum machbar, sagten Standbetreiber in Bad Dürkheim der Rheinpfalz. Beim Glühwein blieb es dort deshalb bei Bargeld.

Kartenpflicht 2027: Was Klingbeil plant

Die Bundesregierung will Schluss machen mit „Cash only“. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat am 11. September Eckpunkte vorgelegt, die wir hier ausführlich erklärt haben. Wer vor Ort kassiert, soll neben Bargeld mindestens eine digitale Bezahlart anbieten.



Welche, entscheidet der Betrieb: Girocard, Kreditkarte oder Handy. Bargeld muss weiter angenommen werden. Einen Aufpreis fürs digitale Zahlen soll es laut Deutscher Handwerks Zeitung nicht geben.

Was zur geplanten Kartenpflicht bisher feststeht: Sie soll für Handel, Gastronomie und Dienstleister gelten

Nichtkommerzielle Organisationen wie Amateur-Sportvereine und Wohltätigkeitsverbände bleiben laut ZDFheute ausgenommen

Einen Mindestbetrag für Kartenzahlungen regeln die Eckpunkte nicht erkennbar

Bußgelder und Übergangsfristen sind noch offen

Gilt die Kartenpflicht auch auf dem Weihnachtsmarkt?

Für gewerbliche Händler spricht vieles dafür, denn die Pflicht zielt auf Unternehmen. Marktstände sind in den bekannten Eckpunkten allerdings nicht ausdrücklich genannt.



Anders dürfte es beim Waffelstand des Sportvereins oder beim Punsch vom Förderverein aussehen. Wer auf dem Dorfweihnachtsmarkt bei Ehrenamtlichen kauft, braucht wohl auch künftig Kleingeld.

Handel will Gebühren an Kunden weitergeben

Die Wirtschaft ist wenig begeistert. Der Handelsverband HDE hält das Gesetz für überflüssig und will Kartengebühren an Kunden weitergeben dürfen. Der Gastgewerbeverband Dehoga fordert Übergangsfristen für kleine Betriebe.



Für Kunden wäre das ein Rückschritt: Aufschläge für Girocard und gängige Kreditkarten sind seit 2018 verboten.

Wann die Kartenpflicht kommt

Beschlossen ist noch nichts. Das Finanzministerium wollte den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr ins Kabinett bringen, danach müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Ziel ist 2027, ein festes Datum gibt es nicht.



Für diese Saison heißt das: Jeder Stand entscheidet selbst, ob und ab welchem Betrag er Karte nimmt.

So kommen Sie ohne Ärger über den Weihnachtsmarkt: Kleine Scheine und Münzen einstecken, vor allem fürs Becherpfand

Pfand am besten am selben Stand bar zurückgeben lassen, an dem bar bezahlt wurde

Vor dem Bestellen fragen, ob Karte geht und ab welchem Betrag

Vorher bei der eigenen Bank abheben, mobile Automaten auf Märkten kosten oft extra

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