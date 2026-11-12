Gold-Absturz: Die Barren und Münzen der Deutschen sind seit März 150 Milliarden Euro weniger wert

Irgendwo in Deutschland liegt gerade ein Krügerrand im Bankschließfach und hat heute schon wieder an Wert verloren. Er ist nicht allein. Die Deutschen haben Barren und Münzen mit einem Gewicht von 5.464 Tonnen gehortet, das ist deutlich mehr Gold, als die Bundesbank besitzt.



Seit Donnerstag ist dieser Schatz wieder ein Stück kleiner. Der Goldpreis rutschte zeitweise auf 3.924 Dollar je Feinunze, wie der Edelmetallhändler Kettner meldet. Die Marke von 4.000 Dollar, auf die Börsianer besonders achten, ist damit gerissen.



In Euro kostete eine Feinunze, also gut 31 Gramm, am Mittag rund 3.560 Euro. Das sind etwa 114 Euro pro Gramm.

150 Milliarden Euro weg – auf dem Papier

Wie viel Gold die Deutschen besitzen, hat die Steinbeis-Hochschule für die Reisebank im Frühjahr ermittelt. Laut der Studie „Goldinvestments 2026“ besitzen 55 Prozent der Bundesbürger Gold, sei es als Schmuck, Barren, Münze oder Wertpapier. Insgesamt sind es 9.173 Tonnen, fast dreimal so viel wie die Bundesbank mit ihren 3.350 Tonnen.



Die Forscher rechneten mit dem Hoch vom März: 143,31 Euro pro Gramm. Heute ist ein Gramm rund 29 Euro weniger wert. Allein die Barren und Münzen haben damit rein rechnerisch etwa 150 Milliarden Euro an Wert verloren.



Verloren ist das Geld allerdings erst, wenn jemand verkauft.

Warum fällt Gold trotz Inflation?

Eigentlich müsste Gold gerade glänzen. In den USA steigen die Preise wieder kräftiger, im Oktober nach einer Schätzung um rund 4,0 Prozent. Das hat das Finanzportal Finanzmarktwelt berichtet. Die US-Notenbank Fed strebt nur zwei Prozent an.



Gegen Inflation hat die Fed aber ein Werkzeug, nämlich höhere Zinsen. Und genau darauf setzen die Märkte jetzt. Laut dem Portal halten Händler eine Zinserhöhung im Dezember zu gut 90 Prozent für sicher.



Für Gold ist das schlecht, denn das Metall wirft keine Zinsen ab.

Gold zahlt keine Zinsen

Ein Rechenbeispiel: Zehnjährige US-Staatsanleihen bringen derzeit rund fünf Prozent Rendite, berichtet das Fachportal Goldreporter. Wer 10.000 Dollar anlegt, bekommt damit rund 500 Dollar im Jahr.



Wer für dasselbe Geld Gold kauft, bekommt keinen Cent. Der Barren liegt im Tresor und muss im Zweifel sogar Lagergebühren verdienen.



Bei niedrigen Zinsen stört das kaum. Bei fünf Prozent rechnen große Fonds anders, schichten um und drücken so den Goldpreis.



Dazu kommt der Dollar. Gold wird weltweit in Dollar gehandelt. Steigen die US-Zinsen, wird der Dollar attraktiver, und für Käufer in Europa oder Asien wird Gold teurer.

Gold in Euro: Deutsche Anleger verlieren weniger

Wer in Euro rechnet, kommt glimpflicher davon. Seit Jahresbeginn hat Gold in Dollar gut acht Prozent verloren, in Euro nur knapp drei Prozent, wie die Kursdaten von gold.de zeigen.



Der Grund ist der schwächere Euro. Ende 2025 gab es für einen Euro noch rund 1,17 Dollar, heute sind es etwa 1,11. Das federt den Absturz ab, erklärt der Händler in einer Analyse zum Euro-Goldpreis.



Hart trifft es alle, die im Januar zugegriffen haben. Ende Januar erreichte Gold sein Rekordhoch bei rund 5.595 Dollar, der höchste Schlusskurs in Euro lag bei rund 4.553 Euro. Wer da eine Unze gekauft hat, liegt heute rund 1.000 Euro im Minus.



Wer dagegen schon vor zehn Jahren eingestiegen ist, hat seinen Einsatz in Euro trotz allem etwa verdreifacht.

Gold verkaufen: Wann es steuerfrei ist

Wer jetzt nervös wird und verkaufen will, sollte vorher in den Kaufbeleg schauen. Gewinne aus dem Verkauf von Barren und Münzen sind in Deutschland nach mehr als einem Jahr Haltedauer steuerfrei. Laut der Reisebank-Studie wissen das viele Goldbesitzer nicht.



Wer früher verkauft, muss einen Gewinn versteuern. Bei Käufen aus dem Januar dürfte es allerdings eher um Verluste gehen.

Wie geht es mit dem Goldpreis weiter?

Am Freitag veröffentlichen die USA ihre Erzeugerpreise, also die Preise, die Fabriken und Großhändler verlangen. Sie gelten als Vorbote für die Inflation im Laden. Fallen sie hoch aus, dürfte das Gold weiter belasten.



Charttechniker haben das Jahrestief vom 30. Oktober im Blick, als Gold auf rund 3.870 Dollar fiel. Bricht es darunter, wäre das der tiefste Stand des Jahres. Die nächste große Weichenstellung ist die Fed-Sitzung im Dezember.



Ob das ein Schnäppchenkurs ist oder erst der Anfang einer längeren Talfahrt, weiß niemand. Der Krügerrand im Schließfach hat in seinem Leben jedenfalls schon schlimmere Wochen erlebt.

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