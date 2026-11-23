Goldpreis aktuell: Gold erholt sich nach dem Absturz mit den KI-Aktien. Warum die US-Inflationsdaten am Mittwoch jetzt über den Goldpreis entscheiden.

Goldpreis unter Druck: Nach dem Absturz auf ein 14-Monats-Tief erholt sich Gold zum Wochenstart wieder. (Symbolbild)

Gold gilt als die Anlage, die hält, wenn alles andere fällt. In der vergangenen Woche fiel es einfach mit. Als die KI-Aktien einbrachen, verlor das Edelmetall mehr als neun Prozent und rutschte auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten.



Am Montag kam die Gegenbewegung. Der meistgehandelte Gold-Future mit Fälligkeit im Dezember stieg bis 7.40 Uhr um 105,80 auf 3621,20 Dollar je Feinunze, wie finanzen.net berichtet. Das sind rund drei Prozent Plus an einem Morgen.

So viel kostet Gold jetzt in Euro

Umgerechnet liegt die Feinunze damit bei rund 3270 Euro. Ein Gramm Gold kostet am Weltmarkt etwa 105 Euro, Händler verlangen für Barren und Münzen einen Aufschlag.



Zum Vergleich: Vor einer Woche notierte die Unze in London bei 3832 Dollar, das waren 3467 Euro. Auch nach dem Rebound ist Gold also deutlich billiger als Mitte November.

Vom Rekord zum 14-Monats-Tief

Im Januar 2026 kostete Gold so viel wie nie. Das Rekordhoch lag bei 5626,80 Dollar je Feinunze.



Seitdem ist mehr als ein Drittel des Werts verschwunden. Wer am Hoch eine Unze gekauft hat, liegt heute noch rund 2000 Dollar im Minus.



Silber erwischte es noch härter. Im Januar kostete die Unze erstmals mehr als 100 Dollar. Am Montag waren es trotz eines Tagesplus von 3,5 Prozent knapp 43 Dollar.

Warum Gold gerade wie eine Tech-Aktie handelt

Der Absturz hat eine Ursache, die viele Privatanleger übersehen. Wenn Börsen einbrechen, müssen Investoren, die auf Kredit gekauft haben, Sicherheiten nachschießen.



Dafür verkaufen sie, was sich in Sekunden zu Geld machen lässt. Gold steht auf dieser Liste ganz oben. So zieht ein Crash bei KI-Aktien das Edelmetall mit nach unten.



Das Risiko ist nicht vorbei. Geraten die Aktienmärkte erneut unter Druck, könnten weitere Zwangsverkäufe folgen.

Warum der Goldpreis jetzt wieder steigt

Der Goldpreis steigt nicht, weil die Welt sicherer geworden wäre, sondern weil die US-Notenbank womöglich etwas weniger hart durchgreift. Dazu kommen Käufer, die auf den Rabatt gewartet haben.

Diese Faktoren stützen den Goldpreis zum Wochenstart Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember sank von fast 100 auf 93,2 Prozent.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel am Freitag um zwölf Basispunkte.

Sorgen um sinkende KI-Investitionen dämpfen die Erwartung an weitere Zinsschritte.

Viele Privatanleger in China nutzten die tiefen Preise für Goldkäufe.

Schnäppchenjäger kehren nach dem Kursrutsch an den Markt zurück.

Dahinter steckt eine einfache Rechnung. Gold bringt keine Zinsen. Je höher die Zinsen steigen, desto mehr lohnen sich Anleihen und Tagesgeld im Vergleich. Schon kleine Verschiebungen bei den Zinserwartungen bewegen deshalb den Goldpreis.

PCE-Daten am Mittwoch: Der nächste Test für Gold

Mehrere Fed-Vertreter halten wegen der hartnäckigen Inflation weitere Zinserhöhungen für nötig. Am Mittwoch, 25. November, erscheint der PCE-Preisindex, das Inflationsmaß, auf das die US-Notenbank am genauesten schaut.



Fällt die Teuerung höher aus als erwartet, steigt der Druck auf die Fed und auf das Gold. Schwächere Zahlen könnten der Erholung dagegen Schub geben.

Was Gold-Anleger jetzt wissen sollten

Ein Tag mit drei Prozent Plus reicht nicht, um den Trend zu drehen. Das Portal berichtete bereits vergangene Woche, dass Goldman Sachs neue Rekorde erst 2028 erwartet.



Wer physisches Gold kauft, zahlt beim Händler mehr, als er beim Rückkauf bekommt. Diese Spanne frisst kurzfristige Gewinne schnell auf. Für schnelle Wetten auf den Rebound taugen Barren und Münzen deshalb kaum.



Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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