Gold wird teilbar: Banken testen in London digitale Anteile an Goldbarren im Tresor. So funktioniert das System und warum die Branche darauf setzt.

Ein-Kilo-Barren aus Feingold (999,9): Am Londoner Großhandelsmarkt sind die Barren gut zwölfmal so schwer. Banken handeln sie jetzt erstmals in digitalen Anteilen. (Symbolbild)

Ein Goldbarren, wie er in London gehandelt wird, wiegt so viel wie ein voller Getränkekasten. Zerteilen kann man ihn nicht, verschicken nur mit Panzerwagen und Versicherung.



Die größten Goldbanken der Welt haben dafür jetzt eine Lösung getestet. In London wurde zum ersten Mal echtes Gold in Bruchteilen gehandelt, digital. Die Barren selbst blieben dabei, wo sie sind: im Tresor.

JPMorgan, HSBC und StoneX handeln erstmals digitales Gold

Beteiligt waren die US-Bank JPMorgan, die britische HSBC und der Rohstoffhändler StoneX. In der vergangenen Woche schlossen sie ihre ersten Geschäfte mit Anteilen an physischen Goldbarren ab. Das teilte der Branchenverband World Gold Council (WGC) mit, wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet.



WGC-Chef David Tait nannte das einen „historischen Schritt vorwärts für den Goldmarkt“. Erstmals seien Goldanteile in echten Geschäften übertragen, abgerechnet und als Sicherheit eingesetzt worden.



Noch ist es ein Test. Setzt sich das System durch, wäre es der größte Umbau am Londoner Goldmarkt seit Jahrzehnten.

Was „Pooled Gold Interests“ sind

Das neue Produkt heißt „Pooled Gold Interests“. Gemeint sind Anteile an einem gemeinsamen Goldvorrat.



Man kann es sich vorstellen wie eine Eigentümergemeinschaft im Mietshaus. Niemandem gehört eine bestimmte Wand, aber jeder besitzt nachweisbar einen Teil des Hauses. Genauso gehört dem Käufer kein Barren mit Seriennummer, sondern ein Stück am gesamten Gold im Tresor.



Diese Anteile wandern digital von Besitzer zu Besitzer, auch in kleinen Mengen. Entwickelt hat das Modell der WGC mit der Kanzlei Linklaters, vorgestellt wurde es bereits 2025 in einem Whitepaper des World Gold Council.

Papiergold: die Schwachstelle des Londoner Goldhandels

In London wechselt jede Woche Gold für Hunderte Milliarden Dollar den Besitzer. Die Preise, die dort entstehen, gelten weltweit als Maßstab. Bisher gab es im Großhandel zwei Wege, Gold zu besitzen:

Liste: So wird Gold in London bisher gehalten Bestimmte Barren: Man besitzt konkrete Barren mit Nummer. Sicher, aber umständlich und nur in ganzen Stücken.

Man besitzt konkrete Barren mit Nummer. Sicher, aber umständlich und nur in ganzen Stücken. Papiergold: Man hat einen Lieferanspruch gegen eine Bank. Billig und flexibel, aber nur so viel wert wie die Bank selbst.

Fast der gesamte Handel läuft über Papiergold. Geht die Bank pleite, hält man im Zweifel nur ein Versprechen in der Hand. Als Pfand für Kredite taugen diese Ansprüche meist auch nicht.



An dieser Stelle setzt das neue Modell an. Die Anteile lassen sich so leicht handeln wie Papiergold, gehören dem Käufer aber wirklich, auch wenn ein Zwischenhändler insolvent wird.

Gold als Pfand: Darum geht es den Banken

Der eigentliche Antrieb ist ein anderer. Banken können die Anteile als Sicherheit hinterlegen, ohne tonnenschwere Barren durch die Stadt zu fahren.



Mark Amlin, bei JPMorgan weltweit für physische Rohstoffe zuständig, sagte, das Metall lasse sich so auf den Finanzmärkten breiter nutzen, auch als Sicherheit. Der WGC drängt die britische Regierung zudem, Gold offiziell in die Regeln für Finanzsicherheiten aufzunehmen.

Hongkong und Singapur greifen Londons Goldmarkt an

Dazu kommt Druck aus Asien. Hongkong testet seit diesem Jahr ein eigenes Abrechnungssystem für Gold nach Londoner Vorbild, Singapur bietet Zentralbanken an, ihr Gold dort zu lagern.



Die britische Finanzaufsicht FCA hat die Branche deshalb Anfang des Jahres befragt, wie sich Gold in digitale Anteile umwandeln lässt. Eine moderne Infrastruktur könne Londons Stellung als Goldzentrum sichern, so die Behörde.



Ernsthaft wackelt Londons Spitzenplatz nicht. In den Tresoren der Stadt liegt Gold für weit über eine Billion Dollar, ein großer Teil davon gehört Zentralbanken und lagert bei der Bank of England.

Was das digitale Gold für Sparer bedeutet

Kaufen können Privatleute die neuen Anteile nicht. Sie sind ein Werkzeug für Banken und Großhändler, wer Münzen oder kleine Barren besitzt, merkt davon nichts.



Interessant ist der Schritt trotzdem. Die Branche räumt damit selbst ein, dass Papiergold eine Schwachstelle hat: Es ist nur so sicher wie die Bank dahinter. Wer privat Gold als Krisenschutz hält, sollte genau diese Frage auch bei eigenen Goldprodukten stellen.



Der WGC betont, das bestehende System funktioniere, die Anteile seien nur eine Ergänzung. Offen ist noch, wer das Modell beaufsichtigt. Und frühere Reformen sind gescheitert: Die Londoner Metallbörse LME gab vor vier Jahren einen Plan auf, mehr Goldhandel an die Börse zu holen, weil kaum jemand mitmachte.



Wie es weitergeht, entscheidet ein sehr kleiner Kreis. Nur fünf Banken verwahren in London Gold und betreiben die Abrechnung: JPMorgan als größter Akteur, HSBC, Citigroup, UBS und ICBC Standard Bank. Die Deutsche Bank und Morgan Stanley wollen laut Bloomberg dazukommen.

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