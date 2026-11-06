Goldener Handschlag bei BMW, Joboffensive bei Tesla: Wie krank ist die Autoindustrie wirklich?

Wenn Menschen entlassen werden, spricht die Ökonomie von „freisetzen“. Das mag sich zynisch und beschönigend anhören, folgt aber dem ökonomischen Prinzip des „Arbeitsleids“: Ein Individuum möchte an sich nicht arbeiten, muss aber, um Geld zu verdienen, dieses Leid auf sich nehmen. Ein wenig so wie Sisyphos mit seinem Felsbrocken. Viele Menschen beim Münchener Autobauer BMW dürfen sich nun ihres Leids entledigen und in die Freiheit gehen – und das äußerst gut honoriert.



Um 8000 Menschen in der Verwaltung freizusetzen und Kosten zu senken, hatte BMW am 8. Oktober im Intranet für zehntausende Mitarbeiter ein großzügiges Abfindungsangebot eingestellt – angeblich für viele im sechsstelligen Bereich. Der Ansturm war überwältigend: Keine zwei Wochen später musste der BMW-Vorstand das Angebot offline nehmen. Angeblich wollten gut 12.000 Beschäftigte „Adieu“ sagen. Kein Wunder: Die deutsche Automobilindustrie befindet sich im Niedergang. Wer kann, zieht jetzt die Reißleine, sucht sich einen neuen Job und verabschiedet sich gerne mit einem goldenen Handschlag.



Die Münchener Geschichte ist ein drastisches Beispiel dafür, wie angespannt und ernst die Lage bei den deutschen Autobauern ist. Umso erstaunlicher mutet da eine neue Studie des Münchener Ifo-Instituts an. Die Ökonomen befinden sich keine vier Kilometer von der BMW-Zentrale entfernt und stellten Anfang November fest: „Stimmung in der Autoindustrie wieder deutlich verbessert“. Soll das ein Witz sein? Wir haben nachgefragt.