Max und Chau ziehen aus der thüringischen Provinz nach Berlin und erleben es als teuer, unpersönlich und dreckig. Der Musiker Betterov macht daraus einen Roman. Die Kritik.

Ein streunender Golden Retriever bringt die Freunde Max und Chau auf eine Geschäftsidee. Dem Musiker Betterov schenkt sie den sympathieheischenden Buchtitel für seinen Debütroman: „Goldener Retriever“.



Betterov alias Manuel Bittorf, Jahrgang 1994, wurde mit seinem Song „Dussmann“ bekannt und veröffentlichte 2025 sein erfolgreiches Album „Große Kunst“. Nun lässt er in einem Buch ostdeutsche Herkunft auf Berliner Großstadttrubel prallen.