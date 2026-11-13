Goldmünze lag offen auf dem Acker: Darunter steckte Luxemburgs größter Römerschatz

Römischer Goldschatz in Luxemburg: Hobbyarchäologen fanden bei Holzthum 141 Solidi aus dem 4. Jahrhundert, darunter Münzen aus der heutigen Türkei.

Erst war da nur eine einzige Münze. Sie lag offen auf einem Acker im Norden Luxemburgs und glänzte im trockenen Boden. Jos Müller sah sie, als er kurz vom Feldweg abwich.



Im Acker bei Holzthum lagen noch 140 weitere. Was Müller und Cliff Nosbusch Ende 2019 entdeckten, ist der größte antike Goldmünzfund Luxemburgs: 141 spätrömische Goldmünzen, rund 1600 Jahre alt.

Hobbyarchäologen meldeten den Goldfund sofort

Mit Metalldetektoren fanden die beiden ehrenamtlichen Hobbyarchäologen in kurzer Zeit rund 40 Münzen. Statt weiterzugraben, informierten sie das Luxemburger Institut national de recherches archéologiques (INRA).



Die Fachleute untersuchten das Flurstück „Um Rank“ von 2020 bis 2024, ohne ein Wort über den Schatz zu verlieren. Erst im Dezember 2024 stellten INRA und Regierung ihn vor.



Die Grabung war heikel. Um Holzthum tobte im Winter 1944/45 die Ardennenoffensive, im Boden lagen noch Munition und Sprengkörper. Die Archäologen arbeiteten deshalb mit dem Kampfmittelräumdienst der Luxemburger Armee.

Was ein römischer Solidus ist

Solidi waren die Goldwährung der Spätantike, eine Münze wog rund 4,5 Gramm. Mit ihnen beglich der Staat große Summen, auch den Sold seiner Soldaten.



Die Münzen aus Holzthum wurden zwischen 364 und spätestens 402 nach Christus geprägt. Fast jede Münzstätte dieser Zeit ist vertreten, nur London und Siscia im heutigen Kroatien fehlen. Das zeigt die Auswertung von David Wigg-Wolf, David Weis und Lynn Stoffel in den Schweizer Münzblättern.



Knapp ein Drittel kommt aus Trier, damals Kaiserresidenz und keine 50 Kilometer entfernt. Spannender sind 17 Münzen, die einen sehr viel weiteren Weg hinter sich haben.

17 Goldmünzen aus der heutigen Türkei

Sie wurden in Nikomedia geprägt, dem heutigen İzmit am Marmarameer, gut 2000 Kilometer Luftlinie von Holzthum entfernt. Kein vergleichbarer Schatz in der Oxford-Datenbank „Coin Hoards of the Roman Empire“ enthält so viele Stücke aus dieser Stadt.



Diese Münzen und weitere aus Antiochia stammen aus den Jahren 364 bis 367. Damals wurde Valentinian I. im Osten zum Kaiser ausgerufen. Er ließ Gold an seine Truppen verteilen und zog dann an die Rheingrenze.



Gut möglich, dass das Gold mit seinen Soldaten nach Westen kam. Beweisen lässt sich das für keine einzelne Münze.

Drei seltene Münzen eines Gegenkaisers

Drei Solidi zeigen Eugenius, der sich nur von 392 bis 394 im Westen hielt, bevor Theodosius I. ihn in der Schlacht am Frigidus schlug. Münzen von ihm sind selten, die drei aus Holzthum fast prägefrisch.



Zwei Bruchstücke sind dagegen nur vergoldet, ihr Kern besteht aus anderem Metall. Eines halten die Forscher für eine mögliche antike Nachahmung. Eine weitere Münze schimmert ungewöhnlich dunkel, die Materialanalyse steht noch aus.

Römischer Wachturm neben dem Goldschatz

Direkt neben dem Fundplatz legten die Archäologen die Fundamente eines spätrömischen Burgus frei, eines befestigten Wachturms. In der Nähe kamen auch Gräber zutage.



Ob ein Mann aus der Turmbesatzung das Gold versteckte, bleibt trotzdem offen. Der Befund gibt das nicht her.

308.600 Euro Entschädigung

Der luxemburgische Staat zahlte den Anspruchsberechtigten 308.600 Euro. Grundlage war ein unabhängiges Gutachten, das den Erhaltungszustand und die seltenen Typen bewertete.



Ein Marktpreis ist das nicht, sondern eine Entschädigung nach Denkmalschutzrecht. Die Münzen bleiben beim INRA.

Warum kam der Besitzer nie zurück?

Vergraben wurde das Gold vermutlich um 395. Wer es versteckte, weiß niemand. Einen Krieg oder Umsturz, der das erklären würde, fanden die Forscher nicht. Die Gegend blieb bis ins frühe 5. Jahrhundert vergleichsweise ruhig.

Vielleicht starb der Besitzer, bevor er sein Gold holen konnte. So blieb das Gold im Boden, bis Jos Müller rund 1600 Jahre später einen kleinen Abstecher vom Feldweg machte.

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