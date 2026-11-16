Goldpreis-Absturz: Wer zum Rekord gekauft hat, liegt jetzt 1.500 Euro pro Münze im Minus

Goldmünzen wie der Krügerrand haben seit dem Rekordhoch Anfang des Jahres deutlich an Wert verloren: Der Goldpreis ist um fast ein Drittel gefallen. (Symbolbild)

Eine einzige Goldmünze, gut 1.500 Euro weg. So sieht die Rechnung für alle aus, die Anfang des Jahres zum Rekordpreis eine Unze Gold gekauft haben.



Damals kostete die Feinunze knapp 5.600 Dollar. Am Montagmorgen waren es an der Börse in London zeitweise nur noch 3.832 Dollar. Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX meldet, ist Gold damit so billig wie seit Oktober 2025 nicht mehr.



Der Rutsch kam nicht über Nacht. Schon in der vergangenen Woche verlor das Edelmetall fast fünf Prozent, am Montag im frühen Handel kamen bis zu 1,3 Prozent dazu.

Goldpreis heute: So viel kostet Gold in Euro

Gold wird weltweit in Dollar gehandelt, gerechnet wird in Feinunzen. Eine Feinunze sind rund 31,1 Gramm reines Gold. Genau so viel steckt in einer klassischen Ein-Unzen-Münze wie dem Krügerrand.



In Euro umgerechnet kostet die Feinunze damit gut 3.300 Euro. Ein Gramm Gold liegt bei etwas mehr als 100 Euro. Bis zum Mittag erholte sich der Preis leicht auf rund 3.865 Dollar, wie die Kurse auf finanzen.net zeigen.



Silber traf es am Montag noch härter. Der Preis für eine Unze fiel um 2,7 Prozent auf gut 47 Dollar.

Warum der Goldpreis fällt: Die Angst vor höheren Zinsen

Der Grund für den Absturz liegt in Washington. An den Märkten wächst die Sorge vor höherer Inflation in den USA. Viele Anleger rechnen deshalb damit, dass die US-Notenbank Fed im Dezember den Leitzins um mindestens 0,25 Prozentpunkte anhebt.



Für Gold ist das Gift. Ein Barren im Schließfach bringt keinen Cent Zinsen. Werfen Festgeld und Staatsanleihen wieder mehr ab, ziehen viele Anleger ihr Geld aus dem Gold ab.



Dazu kommt ein starker Dollar. Weil Gold in Dollar bezahlt wird, wird es für Käufer in Europa oder Asien teurer, sobald der Dollar zulegt. Das drückt die Nachfrage zusätzlich.

Gold in Euro: Deutsche Goldbesitzer trifft es weniger hart

Die Schlagzeilen rechnen in Dollar. Für Sparer in Deutschland zählt aber der Euro-Preis, und der ist in diesem Jahr deutlich weniger gefallen.



Bis Anfang November hatte Gold seit Jahresbeginn in Dollar 7,3 Prozent verloren, in Euro nur 3,1 Prozent. Das zeigt eine Auswertung des Händlers Kettner Edelmetalle. Der Euro hatte gegenüber dem Dollar zugelegt und einen Teil des Verlusts abgefedert.



Dieser Puffer schrumpft allerdings gerade. Die Zahlen stammen aus der Zeit vor dem Einbruch der vergangenen Woche, und ein starker Dollar arbeitet gegen ihn.



Entscheidend ist ohnehin der Kaufzeitpunkt. Das Drittel Minus trifft nur, wer am Rekordhoch eingestiegen ist. Wer schon zum Jahreswechsel gekauft hat, liegt deutlich weniger im Minus.

Langfristig: Goldpreis in fünf Jahren mehr als verdoppelt

Wer Gold schon länger besitzt, kann gelassen bleiben. Im vergangenen Jahr verteuerte sich Gold wegen der vielen Krisen um fast zwei Drittel. Bereits 2023 und 2024 hatte es kräftig zugelegt.



Auf Sicht von fünf Jahren hat sich der Goldpreis trotz des Rückschlags noch immer etwas mehr als verdoppelt. Der Absturz ist damit kein Zusammenbruch, sondern das Ende einer Übertreibung.

Gold verkaufen? Vier Regeln, die Goldbesitzer jetzt kennen sollten Händler zahlen weniger, als sie verlangen: Beim Ankauf bekommt man spürbar weniger als den Börsenpreis. Wer jetzt verkauft, verliert also oft mehr, als der Kurs zeigt.

Beim Ankauf bekommt man spürbar weniger als den Börsenpreis. Wer jetzt verkauft, verliert also oft mehr, als der Kurs zeigt. Nach einem Jahr steuerfrei: Gewinne aus Münzen und Barren sind in Deutschland steuerfrei, wenn man das Gold länger als ein Jahr besessen hat.

Gewinne aus Münzen und Barren sind in Deutschland steuerfrei, wenn man das Gold länger als ein Jahr besessen hat. Vorher gilt eine Freigrenze: Wer früher verkauft, muss Gewinne versteuern, sobald alle privaten Verkaufsgewinne im Jahr zusammen 1.000 Euro erreichen.

Wer früher verkauft, muss Gewinne versteuern, sobald alle privaten Verkaufsgewinne im Jahr zusammen 1.000 Euro erreichen. Verlust auf dem Papier: Wer nicht verkauft, hat noch nichts verloren. Endgültig wird das Minus erst beim Verkauf.

Fed-Entscheidung im Dezember: Darauf kommt es jetzt an

Wohin der Goldpreis als Nächstes geht, entscheidet sich in den USA. Hebt die Fed im Dezember tatsächlich die Zinsen an, dürfte der Druck auf Gold anhalten. Bleibt sie vorsichtig, kann sich das Edelmetall schnell erholen.



Gold ist so günstig wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Einen sicheren Boden hat der Preis damit aber noch nicht gefunden.



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