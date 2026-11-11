Goldpreis: Diese Zahl aus den USA macht Goldbesitzern jetzt Angst vor dem 9. Dezember

Goldpreis aktuell: US-Inflation steigt im Oktober um 0,4 statt 0,2 Prozent. Fed-Zinserhöhung am 9. Dezember gilt als sicher. Was das für Gold heißt.

Goldbarren auf US-Dollar-Scheinen (Symbolbild): Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als sicher und setzt den Goldpreis unter Druck.

Für Goldbesitzer begann die Woche mit Hoffnung. Am Montag stieg der Preis je Feinunze um gut 50 Dollar auf mehr als 4.100 Dollar. Nach Wochen der Verluste sah es endlich nach einer Wende aus.



Am Dienstagnachmittag war davon nichts mehr übrig. In London kostete die Feinunze nur noch 4.043 Dollar, rund 71 Dollar weniger als zu Wochenbeginn. Das berichtet das Anlegermagazin Der Aktionär unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa-AFX.



Schuld ist eine einzige Zahl aus Washington: 0,4 Prozent.

US-Inflation im Oktober doppelt so hoch wie erwartet

Um 14.30 Uhr deutscher Zeit veröffentlichte die US-Statistikbehörde die Verbraucherpreise für Oktober. Sie stiegen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten laut Morningstar mit 0,2 Prozent gerechnet.



Auch die Kernrate lag mit 0,3 Prozent über den Prognosen. Sie lässt Energie und Lebensmittel außen vor und zeigt deshalb, wie hartnäckig der Preisdruck wirklich ist.



Eine offizielle Jahresrate gibt es diesmal nicht. Wegen des Regierungsstillstands im Herbst 2025 fehlen die Vergleichsdaten, wie der Finanzdienst Bloomberg erklärt.

Fed-Zinsentscheid am 9. Dezember: Erhöhung gilt als sicher

Es sind die letzten Inflationsdaten vor der Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember. An den Finanzmärkten ist seitdem eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte fest eingepreist.



Es könnte sogar mehr werden. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte laut der Agentur schon vor den Daten eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation stärker steigt als erwartet. Mit 0,4 statt 0,2 Prozent ist dieser Fall eingetreten.



Auch Samuel Tombs, US-Chefvolkswirt beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics, hält einen halben Prozentpunkt nun für möglich. Verkündet wird die Entscheidung am 9. Dezember gegen 20 Uhr deutscher Zeit.

Warum Zinserhöhungen den Goldpreis drücken

Gold bringt keine Zinsen. Steigen die Zinsen, werden US-Staatsanleihen für Anleger attraktiver: Sie bieten eine sichere Rendite, die das Edelmetall nicht hat. Geld fließt ab, der Goldpreis fällt.



Angeheizt wird die US-Inflation vor allem durch den Iran-Krieg mit seinen hohen Ölpreisen und durch die Zölle der Regierung Trump. Ausgerechnet der Krieg, der Gold früher als Krisenwährung beflügelt hätte, drückt den Preis jetzt über den Umweg Inflation und Zinsen.

Goldpreis in Euro: So viel ist ein Gramm heute wert

Für Anleger in Deutschland zählt der Euro-Preis. Am Mittwochmorgen lag er laut dem Vergleichsportal Gold.de bei 116,98 Euro je Gramm, die Feinunze kostete 3.638,50 Euro. Seit Jahresbeginn ist das ein Minus von 1,5 Prozent.



Deutlich bitterer ist die Bilanz für alle, die zum Höhepunkt gekauft haben. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 150,08 Euro je Gramm. Ein damals gekaufter 100-Gramm-Barren ist heute rund 3.300 Euro weniger wert, ein Minus von 22 Prozent.



Etwas Entlastung bringt der Wechselkurs. Höhere US-Zinsen stärken in der Regel den Dollar. Weil Gold in Dollar gehandelt wird, fällt der Preis in Euro dann weniger stark als in Dollar.

Gold verkaufen? Was Goldbesitzer jetzt wissen müssen

Wer jetzt aus Angst verkauft, macht den Buchverlust endgültig und zahlt obendrein drauf. Händler kaufen Barren unter dem Börsenpreis an und verkaufen sie mit Aufschlag. Der günstigste 1-Gramm-Barren kostet bei den Händlern auf dem Portal derzeit rund 121 Euro, fast 4 Prozent über dem reinen Goldwert.



Wer verkauft und später wieder einsteigt, zahlt diesen Aufschlag also ein zweites Mal.



Bei der Steuer zählt die Haltedauer. Gewinne mit physischem Gold sind nach mehr als einem Jahr steuerfrei. Wer früher mit Gewinn verkauft, muss versteuern, sobald alle privaten Veräußerungsgewinne im Jahr zusammen 1.000 Euro erreichen, dann allerdings den vollen Betrag.



Für Anleger, die Gold als langfristige Absicherung halten, ändert ein Zinsschritt im Dezember wenig. Wer nachkaufen will, sollte den 9. Dezember abwarten. Bis dahin dürfte der Goldpreis stark schwanken, danach ist zumindest die Zinsfrage geklärt.

Hinweis: Dieser Artikel ist keine Anlageberatung.

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