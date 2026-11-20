Goldpreis aktuell: Gold fällt auf 3.514 Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025. Gründe und was Anleger wissen müssen.

Ein Kilo Feingold und Goldmünzen vom Typ Wiener Philharmoniker: Mit dem Absturz des Goldpreises ist ein solcher Barren nur noch rund 114.000 Dollar wert. Symbolbild

Anfang des Jahres kostete eine Unze Gold knapp 5.600 Dollar. Heute bekommt man für dasselbe Stück gut 2.000 Dollar weniger. Wer auf dem Höhepunkt eingestiegen ist, hat mehr als ein Drittel seines Einsatzes verloren.



Am Freitagmorgen ging es erneut kräftig nach unten. Im frühen Londoner Handel fiel der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) um bis zu drei Prozent auf 3.514 Dollar. So billig war Gold zuletzt im September 2025.



Danach erholte sich der Kurs leicht auf 3.560 Dollar. Das sind immer noch 1,8 Prozent weniger als am Donnerstagabend. Umgerechnet kostet die Unze damit rund 3.240 Euro, das Gramm etwa 104 Euro.

Goldpreis aktuell: Sieben Verlusttage in acht Tagen

Gold hat an sieben der vergangenen acht Handelstage verloren. Seit dem 9. November summiert sich das Minus auf 14 Prozent.



Erst am Montag war der Preis auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 gerutscht. Vier Tage später ist auch diese Marke Geschichte.

Goldpreis in Zahlen: So tief ist der Absturz Rekordhoch Anfang 2026: knapp 5.600 Dollar je Feinunze

Tief am Freitag: 3.514 Dollar

Minus seit dem Rekord: 36 Prozent

Minus seit dem 9. November: 14 Prozent

Plus auf Fünfjahressicht: gut 90 Prozent

Warum fällt der Goldpreis trotz hoher Inflation?

Gold gilt als Schutz vor Geldentwertung. Jetzt passiert das Gegenteil: Die hohe Inflation in den USA drückt den Goldpreis.



Der Grund ist die Antwort der US-Notenbank Fed. Eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember gilt an den Märkten als ausgemacht. Neu ist die Sorge, dass danach noch mehrere Schritte folgen.



Für Gold ist das Gift. Das Metall bringt keine Zinsen. Je höher die Zinsen, desto attraktiver werden Anleihen, Festgeld und Tagesgeld. Viele Anleger schichten deshalb um.



Dazu kommt ein starker Dollar. Gold wird in Dollar gehandelt und wird für Käufer aus anderen Währungsräumen dadurch teurer. Das bremst die Nachfrage weiter. Auch Silber leidet mit und verlor am Freitagmorgen knapp 2,8 Prozent.

Schwacher Euro dämpft den Verlust für deutsche Anleger

Für Goldbesitzer in Deutschland hat die Dollar-Stärke auch eine gute Seite. Der Euro ist in dieser Woche auf rund 1,10 Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit Frühjahr 2025.



Das federt den Absturz ab. Wer in Euro rechnet, verliert weniger als die Schlagzeilen in Dollar vermuten lassen.

Vom Krisengewinner zum Verlierer des Jahres

Der Einbruch wirkt so heftig, weil die Rallye davor so steil war. 2025 legte Gold wegen der vielen Krisen weltweit um fast zwei Drittel zu, nach ohnehin starken Jahren 2023 und 2024.



Langfristanleger trifft das kaum. Auf Sicht von fünf Jahren liegt Gold weiter gut 90 Prozent im Plus. Bitter ist der Absturz für alle, die erst 2026 auf den Zug aufgesprungen sind.

Gold verkaufen oder halten? Das sollten Besitzer jetzt beachten

Wer aus Angst vor weiteren Verlusten verkaufen will, sollte vorher rechnen. Gerade bei Barren und Münzen entscheiden Steuer und Händlerpreis darüber, wie viel am Ende übrig bleibt.

Goldbarren und Goldmünzen verkaufen: Darauf kommt es an Ein Jahr Haltefrist: Physisches Gold ist in Deutschland nach zwölf Monaten steuerfrei. Wer vorher verkauft, muss einen Gewinn versteuern, sofern er über der Freigrenze von 1.000 Euro im Jahr liegt.

Verluste nutzen: Wer innerhalb eines Jahres mit Verlust verkauft, kann diesen mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen.

Ankaufspreise vergleichen: Händler zahlen beim Ankauf weniger als den Börsenkurs. Die Unterschiede zwischen Anbietern können spürbar sein.

Nicht in Panik verkaufen: Wer Gold als langfristige Reserve gekauft hat, sollte das nicht wegen eines schwachen Monats über Bord werfen.

Die Richtung gibt jetzt die Fed vor. Solange die Märkte mit weiteren Zinserhöhungen rechnen, fehlt Gold der Rückenwind. Das Märchen vom zuverlässigen Inflationsschutz hat in diesem Herbst jedenfalls einen deutlichen Kratzer bekommen.



Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.