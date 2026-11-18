Goldpreis aktuell: Gold fällt erstmals seit September 2025 unter 3800 Dollar je Feinunze. Gründe, Fed-Zinserhöhungen und was das für Anleger bedeutet.

Der Goldpreis ist am Mittwoch auf 3781 Dollar je Feinunze gefallen. Zu Jahresbeginn waren es noch knapp 5600 Dollar.



Wer im Januar Gold für 10.000 Dollar gekauft hat, besitzt jetzt nur noch Gold im Wert von rund 6750 Dollar. Sicherer Hafen? Für Rekordkäufer fühlt sich 2026 eher an wie ein Schiffbruch.



Erstmals seit September 2025 liegt Gold damit unter der Marke von 3800 Dollar, wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX meldet. An einem einzigen Tag ging es um gut zwei Prozent abwärts.

Goldpreis aktuell: 300 Dollar Minus in acht Tagen

Noch am 10. November notierte Gold knapp über 4100 Dollar, dann rutschte es unter diese Marke, berichtete das Portal aktien.news. Seitdem hat das Edelmetall gut 300 Dollar verloren. Das sind fast acht Prozent in acht Tagen.



Gehandelt wird Gold weltweit in Dollar. Wie viel das Gold deutscher Anleger in Euro wert ist, hängt deshalb zusätzlich vom Wechselkurs ab.

Warum fällt der Goldpreis? Die Fed macht Druck

Den Ausschlag geben Signale der US-Notenbank Fed. Gleich mehrere ihrer Vertreter wollen die hohe Inflation mit weiteren Zinserhöhungen bekämpfen.



Alberto Musalem, Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, sagte am Dienstag, die US-Wirtschaft brauche wahrscheinlich noch vor dem Frühjahr „mehrere Zinserhöhungen“. John Williams von der New Yorker Fed sieht die Notenbank ebenfalls in der Pflicht, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Einen übertrieben großen Zinsschritt hält er aber für unnötig.



Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich schon vergangene Woche für eine Erhöhung im Dezember ausgesprochen. Dem Portal zufolge brachte er sogar einen halben Prozentpunkt ins Spiel.

Warum steigende Zinsen dem Gold schaden

Gold bringt keine Zinsen. Das stört niemanden, solange Tagesgeld und Festgeld kaum etwas abwerfen.



Steigen die Zinsen, gibt es plötzlich sichere Alternativen mit festem Ertrag. Viele Anleger schichten dann um, der Goldpreis gerät unter Druck.



Eine Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten die Märkte laut dpa-AFX längst eingepreist. Mehrere Schritte hintereinander hatte kaum jemand auf dem Zettel.

Fed-Protokoll am Mittwochabend: Der nächste Härtetest für Gold

Am Mittwochabend veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer letzten Sitzung. Anleger suchen darin nach Hinweisen, wie hart die Notenbank weiter vorgehen will.



Klingt das Papier nach weiteren Zinsschritten, dürfte der Goldpreis unter Druck bleiben. Fällt es zurückhaltender aus, ist eine Erholung möglich.

Goldpreis 2025 und 2026: Vom Höhenflug zum Sturzflug

Goldpreis je Feinunze: die wichtigsten Stationen 2025: Plus von fast zwei Dritteln, getrieben von Kriegen und Krisen

Anfang 2026: Rekordhoch bei knapp 5600 Dollar

Mitte Oktober 2026: rund 4155 Dollar

10. November 2026: Fall unter 4100 Dollar

18. November 2026: 3781 Dollar, tiefster Stand seit September 2025

Gold mit Verlust verkaufen? Diese Steuerregel kennen viele nicht

Wer 2026 eingestiegen ist, sollte die Spekulationsfrist kennen. Gewinne aus physischem Gold sind nach Paragraf 23 Einkommensteuergesetz steuerfrei, wenn zwischen Kauf und Verkauf mehr als ein Jahr liegt.



Weniger bekannt ist die andere Seite dieser Regel. Verluste innerhalb der Jahresfrist zählen steuerlich, nach Ablauf der Frist dagegen nicht mehr.

Gold und Steuern: Das gilt innerhalb der Jahresfrist Gewinne bleiben steuerfrei, solange alle privaten Veräußerungsgewinne im Jahr unter 1000 Euro liegen; wird die Freigrenze überschritten, ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig

Verluste lassen sich nur mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen, etwa aus Kryptowährungen, nicht mit dem Gehalt

Nicht genutzte Verluste können ins Vorjahr zurückgetragen oder in spätere Jahre vorgetragen werden

Wer verkauft, zahlt außerdem drauf. Händler nehmen Gold in der Regel unter ihrem eigenen Verkaufspreis zurück.

Gold jetzt kaufen oder abwarten?

Für Neueinsteiger ist Gold so günstig wie seit über einem Jahr nicht. Einen Boden garantiert das nicht, solange die Fed weiter an der Zinsschraube dreht.



Wer Gold als eiserne Reserve für Krisenzeiten hält, muss sich vom Absturz nicht nervös machen lassen. Wer im Januar auf den schnellen Gewinn gesetzt hat, erlebt gerade, wie riskant Gold sein kann.



Dieser Text dient der Information und ist keine Anlageberatung.