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Bundespressekonferenz

Goldreserven der Bundesbank: Niederlande verlagern Gold aus den USA – wie reagiert Deutschland?

Die Niederlande ziehen Gold aus Nordamerika wegen „geopolitischer Risiken“ ab. Auf die Frage, ob Deutschland die geopolitischen Gründe teilt, weicht die Bundesregierung aus.

Foto von Autor/Autorin: Florian Warweg
Florian Warweg

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