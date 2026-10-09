Goldreserven der Bundesbank: Niederlande verlagern Gold aus den USA – wie reagiert Deutschland?
Die Niederlande ziehen Gold aus Nordamerika wegen „geopolitischer Risiken“ ab. Auf die Frage, ob Deutschland die geopolitischen Gründe teilt, weicht die Bundesregierung aus.
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