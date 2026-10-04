Google, Siri und Co: Hilfe, mein Smartphone hört mich ab!

Neulich saßen wir beim Frühstück und redeten über Dinge, über die man in Berlin eben redet. Müll auf den Straßen zum Beispiel. Wir kamen auf die Kieztage der Berliner Stadtreinigung zu sprechen, der BSR. In unserem Viertel war vor kurzem ein solcher Termin, an dem Anwohner ihren Sperrmüll loswerden konnten. Wir hatten beobachtet, dass schon am nächsten Morgen wieder angeranzte Klamotten in Hauseingängen lagen, auf Gehwegen Hausrat, Unrat, Schrott. Wir wechselten das Thema.



Ich habe einen Newsfeed auf meinem Smartphone. Er liefert mir Nachrichten, von denen er annimmt, sie könnten mich interessieren. Und was soll ich sagen? Als ich eine halbe Stunde nach dem Gespräch dort durchscrollte, wurde ich an Position fünf über die nächste Runde der Sperrmüllaktion informiert.



Ich hatte das Wort Kieztage noch nie in eine Suchmaschine eingegeben, folge nicht der BSR auf Social Media oder präsentiere mich auf Instagram und Co. als Umweltsau.