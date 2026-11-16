Wenn Hollywood zusammenkommt, geht es nicht immer gleich um die heiß begehrten Oscars. Die Governors Awards, die am Sonntagabend zum 17. Mal in Los Angeles verliehen wurden, sind so etwas wie die glamouröse Ouvertüre zur großen Filmpreissaison. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ehrt bei der Veranstaltung Filmschaffende, deren Lebenswerk und außergewöhnlicher Beitrag zur Filmkunst besondere Anerkennung verdienen. In diesem Jahr durften sich Schauspielerin Glenn Close, Regisseur Ridley Scott und Disney-Animator Floyd Norman über einen Ehrenoscar freuen.

Doch bevor die goldenen Statuetten überreicht wurden, gehörte die Aufmerksamkeit erst einmal dem roten Teppich. Und der hatte modisch einiges zu bieten: von spektakulären Couture-Roben über gewagte Männerlooks bis hin zu Outfits, bei denen man sich fragt, ob die Einladung vielleicht mit einem kleinen Dresscode-Missverständnis angekommen ist. Wir zeigen die schönsten und fragwürdigsten Auftritte des Abends.

Flop: Was sicherlich nach mutiger modischer Avantgarde aussehen sollte, wirkt auf den ersten Blick leider so, als hätte sich Vicky Krieps auf dem Weg zum roten Teppich noch schnell ein Outfit aus ihrer heimischen Bettwäsche zusammengezimmert. Der üppig drapierte, wolkenartige Kragen um die Schultern erinnert stark an ein prall aufgeschütteltes Kopfkissen, während der fließende, asymmetrisch geschlitzte Wickelrock wie ein Bettlaken anmutet. Abgerundet wird der eigenwillige All-White-Look von Bottega Veneta durch klassische schwarze Pumps – die zumindest dafür sorgen, dass die Schauspielerin nicht nach Schlafwandlerin aussieht. © CHRIS DELMAS

Top: Streublümchen? Klingt im ersten Moment nach bravem Landhaus-Look. Doch wenn die Blüten dreidimensional aus dem Stoff sprießen und das Ganze eine Bustierrobe von Chanel ist, ändert sich die Lage schlagartig. Als offizielle Markenbotschafterin des französischen Traditionshauses beweist Sandra Hüller, wie modern Haute Couture funktionieren kann. Das opulente, mehrfarbig strukturierte Kleid stammt aus der Chanel Herbst/Winter 2026 Haute-Couture-Kollektion – und macht aus dem vermeintlich biederen Blümchen-Thema ein echtes Kunstwerk. Für den spannenden Stilbruch sorgt der Blick nach unten: Die Schauspielerin kombiniert dazu zweifarbige Chanel-Cap-Toe-Pumps in Gold und Burgunderrot, die dem verspielten Look eine lässige Note verleihen. © MONICA SCHIPPER

Top: BH-Blitzer auf dem roten Teppich? Normalerweise ein Mode-Fauxpas – doch bei Charlize Theron ist genau das Teil der raffinierten Inszenierung. Die Schauspielerin setzt auf eine feuerrote Robe aus der Tom-Ford-Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 von Designer Haider Ackermann. Der tief drapierte Wasserfall-Ausschnitt gibt bewusst den Blick auf ein eingearbeitetes, glänzendes Satin-Bustier frei. Kombiniert mit dem extrem hohen Beinschlitz und klassisch-rotem Lippenstift beweist Theron einmal mehr, wie souverän sie große Auftritte meistert. © Jordan Strauss

Top: Léa Seydoux ist ein echtes Geschenk für jeden Film und jeden roten Teppich – und damit das auch wirklich alle begreifen, verpackt sie sich kurzerhand selbst. In ihrer maßgeschneiderten, feuerroten Robe von Louis Vuitton zieht die französische Schauspielerin alle Blicke auf sich. Der schulterfreie Schnitt mit dem breiten, glänzenden Umschlag am Dekolleté setzt auf pure Eleganz, während die schmale Silhouette und die fließende Schleppe für Hollywood-Glamour sorgen. Der Höhepunkt versteckt sich jedoch auf der Rückseite: Eine riesige, skulpturale Schleife samt langer Satinbänder macht aus dem ohnehin schon dramatischen Auftritt ein unübersehbares Ausrufezeichen. Abgerundet wird der Look durch klassisch-roten Lippenstift – ein Auftritt wie ein Geschenk, das wir garantiert nicht umtauschen wollen. © CHRIS DELMAS

Top: Alexander Skarsgård ist längst für aufregende Auftritte auf dem roten Teppich bekannt und stellt erneut eindrucksvoll unter Beweis, dass Man(n) einen Anzug kreativ stylen kann. So sorgt der schwedische Schauspieler in einem maßgeschneiderten Look aus der Tom-Ford-Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 von Designer Haider Ackermann für eine erfrischende Portion Glamour. Die Basis bildet ein perfekt sitzender, zweireihiger schwarzer Wollanzug, der durch einen cleveren Lagen-Look aufgebrochen wird. Unter dem offen getragenen Sakko blitzt eine mit Kristallen bestickte Weste über einem tief ausgeschnittenen, silbern funkelnden Pailletten-Top hervor. Abgerundet wird das mutige Ensemble durch schwarze Lackleder-Slipper – ein müheloser Auftritt, der klassische Abendgarderobe gekonnt neu definiert. © MONICA SCHIPPER

Top: Auf den ersten Blick weckt dieser üppige Fransenrock in Kombination mit der skulpturalen Hüftpartie durchaus Assoziationen an eine antike Stehlampe aus dem Trödelladen – doch zum Glück gehört Zendaya zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, die wirklich alles tragen können. In ihrer Vintage-Robe aus der Kollektion Herbst/Winter 2007 des britischen Designers Giles Deacon beweist die 30-Jährige einmal mehr ihr unfehlbares Gespür für große Auftritte. Der edle Gold-Oliv-Ton bringt ihren Teint zum Strahlen, während der schulterfreie Schnitt und die langen, funkelnden Chopard-Ohrringe perfekt mit ihrem frechen Pixie-Cut harmonieren und ihre Hals- und Schlüsselbeinpartie gekonnt in Szene setzen. © CHRIS DELMAS

Flop: Dass Pedro Pascal auf dem roten Teppich den üblichen Gähn-Anzug-Look mal ordentlich hinterfragen wollte, ist grundsätzlich aller Ehren wert – doch das Ergebnis sieht leider weniger nach Hollywood-Avantgarde und mehr nach Überstunden in der Buchhaltung aus. In seinem maßgeschneiderten Outfit von Chanel wirkt der Schauspieler so, als hätte er auf dem Weg zur Gala noch schnell die Quartalszahlen von 1986 abgetippt und dabei vor lauter Eile sein Sakko über dem Bürostuhl vergessen. Zwar versucht die beigefarbene Bundfaltenhose mit dem hohen, schwarz abgesetzten Kummerbund noch tapfer, dem weißen Business-Hemd und der dunklen Krawatte etwas Abendgarderoben-Glamour einzuhauchen. Doch in Kombination mit der markanten Hornbrille und dem akkuraten Scheitel bleibt am Ende vor allem ein Eindruck hängen: Für den ganz großen Auftritt reicht der teure „Nine-to-Five“-Chic dann doch nicht ganz – auch wenn ihm der Charme des sympathischen Chef-Buchhalters zweifellos steht. © CHRIS DELMAS