Am 20. November 2026 wurde das Haus der Visionäre in Berlin zum Treffpunkt für Stars, Musikerinnen und Musiker sowie prominente Gäste: Bei den GQ Men of the Year Awards wurden Persönlichkeiten des Jahres geehrt. Zu den Preisträgern gehörte John Travolta, der die Auszeichnung „Icon of the Year“ entgegennahm und bei seiner Ankunft bestens gelaunt für die Kameras posierte.

Doch nicht nur die Preise standen an diesem Abend im Mittelpunkt. Auf dem roten Teppich zeigten die Gäste, wie unterschiedlich Gala-Garderobe aussehen kann: Lenny Kravitz setzte auf Rockstar-Eleganz im Nadelstreifenanzug, Sunnyi Melles kombinierte ihr klassisches Kostüm mit einer gewagten Tasche, und Stefanie Giesinger sorgte mit ihrem Mantel für einen großen Auftritt. Andere Looks ließen Fragen offen – etwa Heike Makatschs zerknitterter Satinrock. Welche Outfits überzeugten und welche weniger? Unsere Tops und Flops der GQ-Gala.

Top: So sieht ein Gewinner aus – oder besser gesagt die „Icon of the Year“. Die Doppel-Daumen-hoch-Pose lässt nun wirklich wenig Spielraum für Interpretation. Man sieht John Travolta an, dass er Spaß an diesem Abend hatte – und ganz ehrlich: Das hat er sich auch verdient. Auch modisch liefert er ab: Edel, aber mit einem Hauch von Meisterdetektiv, der dem Look etwas Mysteriöses verleiht. Der schwarze Dreiteiler sitzt wie angegossen und zeigt echte Liebe zum Detail. Ein extra Pluspunkt geht dabei ganz klar an die schwarzen Lederhandschuhe, die dem Gala-Look das gewisse Etwas verpassen. © IMAGO

Top: Wer sagt denn, dass man für den roten Teppich tief in die Trickkiste greifen muss, wenn ein Griff ins (sehr teure) Snackregal reicht? Sunnyi Melles bewies Humor und kombinierte klassische Eleganz mit dem wohl berühmtesten Knister-Accessoire der Luxuswelt. Während ihr schwarzes Kostüm mit den feinen Knopfreihen, das gemusterte Seidentuch und die funkelnden Schleifen-Pumps irgendwas zwischen Büro und Teatime schreien, sorgt die rote Balenciaga „Chips-Tasche“ (für stolze 1650 Euro!) für den perfekten Stilbruch. © IMAGO

Flop: Marius Müller-Westernhagen bleibt seinem Signature-Look aus schwarzer Lederhose, Samt-Sakko, Ballonmütze und getönter Brille treu – als käme er direkt vom Soundcheck zur Berliner Gala. Ehefrau Lindiwe Suttle Müller-Westernhagen setzt mit einem silbern schimmernden, gesteppten Midi-Kleid samt Reißverschluss und Plissee-Saum auf einen futuristischen Kontrast. Zwischen Rockstar-Routine und High-Fashion-Rüstung wirkt der gemeinsame Auftritt allerdings etwas kostümiert – fast, als hätten die beiden nach dem 11.11. noch einen Abstecher vom Fasching auf den roten Teppich gemacht. © IMAGO

Top: Lenny Kravitz trägt einen maßgeschneiderten Nadelstreifenanzug von Tom Ford – eine Hommage an seinen Freund Haider Ackermann, der als Kreativdirektor des Hauses geehrt wurde und für den Kravitz an diesem Abend die Laudatio hielt. Doch sind wir ehrlich: Den tiefen Ausschnitt des gepunkteten Hemdes, die Schlaghose und die XL-Pilotenbrille aus den Siebzigern kann nun wirklich nicht jeder tragen. Bei den meisten anderen sähe diese Kombination schnell nach einer Mottoparty aus – bei der ewigen Stilikone Kravitz wirkt sie dagegen vollkommen mühelos. Das liegt weniger am Schneider als an seiner unverschämten Portion Rockstar-Attitüde. Top! © IMAGO

Flop: Kurz möchte man meinen, Bene Schulz würde nach seinem Ausstieg bei den Elevator Boys mit diesem Look für ein Musical rund um den gestiefelten Kater vorsprechen. Mut zum Experiment hat der Influencer ohne Frage, doch bei diesem Auftritt will jedes Einzelteil gleichzeitig die alleinige Hauptrolle spielen. Zwischen dem voluminösen dunklen Pelzmantel, dem tief aufgeknöpften Hemd und den glänzenden Overknee-Lederstiefeln geht die klare Linie komplett verloren. Hier wäre weniger deutlich mehr gewesen: Entweder der opulente Statement-Mantel oder die Stiefel – beides zusammen schießt ein gutes Stück übers Ziel hinaus. © IMAGO

Top: Stefanie Giesinger zeigte gekonnt, wie man mit weniger mehr abliefert: Ihr tief sitzender schwarzer Satinrock und das minimalistische Bandeau-Top von Ann Demeulemeester setzen ihre trainierte Mitte stilvoll in Szene. Doch den eigentlichen Hauptdarsteller trägt sie lässig über die Unterarme drapiert: einen opulenten Opernmantel mit schwarzem Kunstpelzbesatz und weißer floraler Stickerei. Mit dieser dramatischen Abendrobe liegt Giesinger am Puls der Zeit, denn von Hailey Bieber bis Kendall Jenner setzen derzeit sämtliche Stilikonen auf den Hingucker-Mantel. Ein spannender Balanceakt zwischen 90er-Jahre-Minimalismus und großer Opern-Geste – eindeutig ein Volltreffer! © IMAGO

Flop: Obenrum ging es eigentlich so gut los! Der V-Ausschnitt mit der raffinierten Raffung in Rosé und Bordeaux samt dezenter Kette steht Heike Makatsch fantastisch und verspricht echte Gala-Eleganz. Doch je weiter der Blick wandert, desto mehr kippt der Look in ein kleines Knitter-Desaster: Der bodenlange schwarze Satinrock wirkt extrem zerknautscht und verliert dadurch sofort an Glamour. Da hilft auch die bemüht kaschierende Pose mit der kleinen schwarzen Tasche vor der Körpermitte nicht mehr viel – vor dem Auftritt auf dem roten Teppich wäre ein letzter Griff zum Steamer definitiv ratsam gewesen. © IMAGO

Top/Flop: Collien Fernandes tritt den modischen Beweis an, dass der klassische Schlips schon lange keine reine Männerdomäne mehr ist. Die glitzernde Krawatten-Optik am Kragen des lässigen Blouson-Oberteils verleiht dem Look eine herrlich selbstbewusste Note. Abgerundet wird das Ganze durch die skulpturale Silber-Clutch in Schleifenform, die das Thema gekonnt aufgreift. Ein kleiner Abzug in der B-Note gebührt lediglich der Rocklänge: Ein paar Zentimeter kürzer oder gleich richtig bodenlang hätten der Silhouette noch mehr Entschlossenheit verliehen, so wirkt der Saum auf Knöchelhöhe ein kleines bisschen unentschieden. © IMAGO

Top: Auf den ersten Blick erinnert das grafische Gelb-Schwarz-Karo dieses ärmellosen Marni-Midikleids vielleicht entfernt an eine Tischdecke – allerdings an eine aus einem Edelrestaurant. In Kombination mit dem raffiniert ausgestellten Saum, dem klassischen U-Boot-Ausschnitt und der strengen, eleganten Hochsteckfrisur versprüht Pati Valpati Sechzigerjahre-Glamour. Ein mutiger Griff in die Farbkiste, der auf dem roten Teppich perfekt aufgeht: ganz großer Auftritt! © IMAGO

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema