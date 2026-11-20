Morgens um kurz vor sechs ist die Scheringstraße noch still. Ein Zaun, oben Stacheldraht, an den Masten Kameras. Dahinter Fabrikhallen. Auf der anderen Seite rauscht die S-Bahn, ein paar Schritte weiter beginnt der Volkspark Humboldthain mit seinem Flakturm aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegenüber liegt eine Grundschule. Auf den Gehwegen steht in Sprühfarbe: „Nein zu Krieg“, „Nein zu Aufrüstung“. Und hinter dem Zaun entstehen Teile für Granaten.



Seit Juli 2025 heißt das Werk am S-Bahnhof Humboldthain nicht mehr Pierburg, sondern Rheinmetall Waffe Munition GmbH. Jahrzehntelang wurden hier Ventile, Pumpen und Klappen für Autos gefertigt. Jetzt sind es Stahlhüllen für Artilleriegeschosse. Wedding ist damit zu einem Ort geworden, an dem sich eine Frage verdichtet, die das ganze Land beschäftigt: Ist Aufrüstung gut oder schlecht? Und was bedeutet es, wenn sie nicht irgendwo in der Lüneburger Heide stattfindet, sondern zwischen Grundschule, Freibad und Altbau?