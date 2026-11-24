Nostalgische Gedanken zum Hype um ein Computerspiel, über das, was ihm vorausging und wiederkommen könnte: Spiele, die echte soziale Medien sind.

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Es war in einem aus unerfindlichen Gründen noch existierenden Bierlokal im Souterrain eines Eckhauses. Ein paar Stufen führten nach unten in diese Kneipe, in der ich zufällig gestrandet war und auf dem Handy davon unterrichtet wurde, dass die Welt aus dem Häuschen geriet, weil grad die neueste Folge des Computerspiels Grand Theft Auto (GTA VI) lanciert worden war.

Der Datenverkehr im World Wide Web war dramatisch hochgeschnellt, so las ich. Seltsame Kausalitäten wurden bemüht, um den Erfolg der lang erwarteten Folge dieses Spiels zu dokumentieren: die Zahl spontan angemeldeter Urlaubstage, sogar die Statistik der Krankschreibungen. Was auch immer stimmte oder nicht, die Gamer-Welt war jedenfalls von einem Hype befallen, der natürlich von den Medien weidlich genutzt wurde und die mit Insidervokabeln angereicherten Gespräche bestimmte.

Bis auf das vier älterer Herren, die außer mir noch im Schankraum standen und offensichtlich in einer Art kleinem Klassentreffen die Nachmittage ihrer Schulzeit wieder auferstehen ließen, in der wohl hier ihr Treffpunkt gewesen war. Es war erhellend, ihren Erinnerungsaustausch mit anzuhören, ungewollt natürlich, aber dennoch interessiert, vom Eckplatz an der Theke – also dem sogenannten „last seat“, meinem Lieblingsplatz in derlei Etablissements.

Werbung für das Computerspiel Grand Theft Auto VI am Alexanderplatz in Berlin © Ralf Hirschberger/AFP

Was sie wiederbelebten, erinnerte mich ein wenig an Marcel Prousts „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, aber irgendwie berlinerisch transformiert. Denn ihre Erinnerungen animierten nicht, wie beim Klassiker, den Duft eines Gebäcks. Das, wovon sie schwärmten, war der Geruch von Auspuffgasen, und zwar konkret die Auspuffgase einer Kreidler Florett oder einer Schwalbe, der zu jener Zeit angesagten Mopeds, über deren optimale Farbgebung und nicht ganz legale Tuning-Manipulationen sie damals, großspurig an derselben Theke lehnend, disputiert hatten. Das war der Duft jener Jahre, als sie hier für das Leben trainierten.

Ein Geräusch weckt die alten Sinne

Diese verwehte Faszination des frühen Traums freiheitlicher Mobilität hatte sehr bald den üblichen Small Talk über Karrieren, Aktienkurse, wohlgeratene Kinder und Ferienhäuser verdrängt. Denn nie wieder war der Stolz über einen Erfolg so nachhaltig erlebt worden wie damals, als man das mobile Status-Symbol ihrer Jugend zusammengespart hatte und auf dem Sozius erste Liebschaften transportierte. Ohne Helmpflicht, die Damen nicht selten mutig seitwärts platziert. Im Konvoi mit dem einzigen Ziel, ziellos durch die Gegend zu brettern.

Mitten hinein in einen Disput über all die Jahrzehnte immer noch ungeklärte Frage, welche Farbkombination nun die einzig richtige war (grün- oder doch eher rostrot-beige, auf jeden Fall zweifarbig), platzte die Mitteilung eines der Gäste, der von der Toilette zurückkam. Sie rief eine zweite längst im Glanz der späteren Erlebnisse verblasste Erinnerung wach: „Freunde, ihr werdet‘s nicht glauben, aber draußen auf dem Gang steht unser alter Flipper!“

Wieder kein Duft.

Diesmal war es ein Geräusch, das die alten Sinne weckte. Das Geräusch einer heftigen Auseinandersetzung mit physikalischen Gesetzen an einem elektromechanischen Gerät, das im Wesentlichen aus einer illuminierten, bunt bebilderten Glastafel mit Zählwerken und einer abschüssigen Platte bestand. Die war bestückt mit Kontakttürmen, Bumpers und Gummibanden, als Hindernisse gegen die Rollbewegungen der mit einer seitlich angebrachten Abschnell-Vorrichtung ins Geschehen katapultierten Metallmurmel. Bei jeder Berührung mit diesen Hindernissen klimperte, klackte, klingelte es, und es gab Punkte. Bis die Kugel in einem breiten Auslauf zu verschwinden drohte.

Russisches Vintage-Pinball-Modell © Pond5 Images/Imago

Nun ja „geschafft“, was heißt das schon bei einer Maschine, an der Erfolge sich in nichts anderem manifestierten, als dass ein „Freispiel“ herauskam. © dutchscenery/Imago

International Outdoor Pinball Championships in Hoorn, Niederlande im Jahr 1977 © piemags/Imago

Ein geradezu existenzieller Streit

Um genau das zu verhindern, zumindest so lange wie möglich zu verzögern, musste das Riesenmolekül durch eine hundertstelsekundenkurz und präzis getimte asynchrone Bedienung zweier Schlagarme kurz vor dem Auslauf – das waren die Flipper – abgefangen und zurückgeschossen werden. Die Manipulationsmöglichkeiten waren ansonsten gering, weit geringer als die im späteren Geschäftsleben.

Und so setzte man, sobald die Kugel von diesen oberen Schlagtürmen herumgestoßen wurde und ihren ziellosen Lauf auf der schrägen Ebene begann, die wenigen Tricks ein, zum Beispiel mit dosierten, rhythmischen Stößen gegen den Kasten die Bahn des Eisens zu beeinflussen, was nicht ungefährlich war, denn ein zu starker Stoß beendete jäh das „Leben“, wie sie es nannten, und das ganze Lichtergefunkel, während in hämischer Leuchtschrift das flammende Menetekel erschien: „Tilt!“ Die Kugel kollerte dann ziellos durch die toten Schlagtürme und verschwand schließlich im Auslauf.

Andere ebenso konzentrierte wie geradezu abergläubische Manipulationstaktiken setzten schon beim Abschuss der Kugel aus dem Einlaufkanal auf der rechten Seite des Geräts ein. Es war ein geradezu existenzieller Streit, ob ein gezielter, kurzer Stoß besser sei als ein tiefer Zug am Abschussbolzen, dessen zurückschnellender Impuls das Eisen in die Umlaufbahn jagte; eine Glaubensfrage, weit tiefer in den mentalen Archiven gespeichert als jede Managementstrategie.

Historischer Pinball-Automaten wie der „Big Chief“ erzielen auf Auktionen inzwischen hohe Preise. © Norbert Schmidt/Imago

Der Erfolg des Spiels war immer nur das Spiel

Dieser Urahn der heutigen Computerspiele im Flur zur Toilette der alten Eckkneipe war ein uralter Kasten, der nur fünfstellig zählte, die zwei klassischen Schlagarme unten und ein Zusatzflipper seitlich oben. Dafür gab es auf dem Spielfeld eine Blockvorrichtung, eine Art Kugelfalle, in der sich die Murmel verfangen konnte, was eine zweite auslöste und die Chancen auf einen höheren Score verdoppelte. Die festgesetzte Kugel konnte dann durch den Schuss auf ein „Special Target“ wieder aktiviert werden. Und dann stoben zwei dieser Chromgeschosse wie Riesenmoleküle herum. Sie waren Virtuosen gewesen an diesem Gerät.

Aber nicht nur das hatten sie geschafft, im Laufe der Jahre auch die „Four Roses“ mit den tiktokartig herumtanzenden Partygirls auf der bunten Scheibe, „Jolly Joker“ und „Liberty Belle“, und, wisst ihr noch: „Happy Clown“, der herumhüpfte, wenn man mit der Metallkugel ein „Special Target“ traf. „Hootenanny“, „Mustang“, „South Pacific“. Nun ja „geschafft“, was heißt das schon bei einer Maschine, an der Erfolge sich in nichts anderem manifestierten, als dass ein „Freispiel“ herauskam. Das war das Prinzip. Der Erfolg des Spiels war immer wieder nur das Spiel. Sisyphos nach Schulschluss.

Einer der Männer schob den Stecker ein. Das Ding lebte auf und flackerte. Und so trat nach dem uralten Auslosverfahren wie damals der erste Spieler ans Gerät. Mit einem beredt unbeteiligten Blick betätigte er den Abschuss (Verfechter der tiefgezogenen, nicht der stoßartigen Variation), ließ die Kugel hochschnellen, noch gab es nichts zu manipulieren, noch fegte das Eisen oberhalb der Hindernisse herum, noch konnte man die Finger knacken lassen, um sich dann mit einer affektierten Bewegung in Positur zu bringen, während das Rattern der alten Scoring Reels einsetzte, ehrliche Geräusche einer hart werkelnden Maschinerie, wie man sie von damals gewohnt war, als man noch die Welt beherrschte, jedenfalls die mit dem bunten Hinterglasbildern und zuckenden Lichtreflexen der kitschigen Comic-Universen auf den Tafeln mit den kleinen Anzeigefenstern.

Die Karrieren und die Weltläufigkeit – was war das alles, verglichen mit diesem erneuten Kampf von Mensch und Maschine, oder – wie es die Aficionados ausdrückten, „Daddeln“. Heute verwendet man ihn fürs Computerspiel.

Natürlich, so meinten die kritischen Interpreten dieser Leidenschaft, es war immer schon ein Spiel, das Illusionen und Erfolge vorgaukelte, die es nicht gab, vor allem den arbeitslosen Massen, denen schon in der Großen Depression die ersten so genannten Pin Ball Machines die letzten Cents aus der Tasche zogen, um andere reich zu machen. Eigentlich waren das lediglich Nagelbretter mit Löchern, in denen die Kugeln verschwanden, beziffert mit hundert, zweihundert oder fünfhundert Punkten.

Jean-Paul Belmondo spielt an einem „Royal Flush“. © Luc Fournol/Imago

Paul Newman als Lew Harper im Film „Harper“ aus dem Jahr 1966 auf der Jagd nach Bösewichten und Punkten © David Sutton/Imago

Die jungen Damen teilten die Faszination

Solche Geräte waren seit 1931 auf dem Markt, das erste hieß „Ballyhoo“. Einer der bekanntesten Vorläufer der späteren Automaten wurde im Oktober 1947 lanciert: „Humpty Dumpty“ von Gottlieb in Chicago, erdacht von einem Kreativen namens Harry Mabs.

„Humpty Dumpty“ zeigte erstmalig die senkrecht hinter dem Spielfeld aufragende aufregend beleuchtete Tafel mit dem Zählwerk für die erwirtschafteten Punkte, hatte gleich drei Schlagarmpaare, mit denen der Spieler in den Tumult eingreifen und so die Illusion ausleben konnte, das Geschehen zu beeinflussen.

Heute werden, der Marktlogik folgend, für solche Geräte hohe Summen geboten. Doch die zu Spekulationsobjekten deklassierten Memorabilia wären nur noch deplatzierte Dekorationsgegenstände vor dem Hintergrund einer unwirklichen Kulisse, weil ihnen die verlorene Zeit fehlte: das Ambiente ringsum, die Wurlitzer, aus der hundertemale der 1962er Song zu den Kreidlers und Schwalben schallte – „Motorbiene“ von Benny Quick, mit bürgerlichem Namen Rolf Müller, ein „Juke Box Hero“, lange bevor die Foreigner den besungen hatten.

Die jungen Damen fanden den Song zwar im Arrangement von Melodie und Motorengeräusch gelungen, aber vom Text her irgendwie schon damals, nun ja … Doch teilten sie die Faszination für das Gerät, an dem die Jungs ihre Zeit verdaddelten.

Eine Renaissance erscheint noch unwahrscheinlich

Sie hält sich erstaunlich über die Jahrzehnte, diese Faszination. In der Süddeutschen Zeitung z. B. las man im Februar 2016, solche Erinnerungen eröffneten auch den Blick in die Zukunft. Ich hatte ein ähnliches Szenarium bereits Ende der Achtzigerjahre unter dem Titel „Freizeitvergnügen des Sisyphos“ im Wiener Standard beschworen.

Heute findet man solche Maschinen in Museen, in Clubs, sogar, 2026 in Bielefeld, in einer Pinball Expo. Man findet Erinnerungen in erstaunlich vielen Berichten auf persönlichen Websites und Plattformen im Internet. Noch aber erscheint die Renaissance als soziales Medium im angestammten Ambiente, vier Stufen runter im Souterrain einer Eckkneipe, höchst unwahrscheinlich, weil es die kaum noch gibt. Allerdings auch nicht undenkbar, wie die Begegnung mit den altgewordenen Jungs da unten zeigt, die beim echten Daddeln immer noch Virtuosen sind.



Holger Rust, geboren 1946, ist Professor (i.R.) für Wirtschaftssoziologie an der Leibniz-Universität Hannover. Er lehrte als Gastprofessor auch an den Universitäten Hamburg, Salzburg und Wien. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist er zudem als Berater in Unternehmen und politischen Institutionen sowie als langfristig engagierter Autor und Kolumnist in führenden Wirtschaftsmedien und als gefragter Vortragsredner tätig.



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