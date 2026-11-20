Mietfrei wohnen in Italien: Wer sich für die 50 Gratis-Häuser in Kalabrien bewerben kann, welche Pflichten gelten und wie die Vergabe läuft.

Bergdorf in Kalabrien: In 26 kleinen Gemeinden der Region warten 50 leere Häuser auf neue Bewohner – zehn Jahre ohne Miete. (Symbolbild)

Ein Haus in Kalabrien, zehn Jahre wohnen, null Euro Miete. Bis zum 18. Dezember kann sich fast jeder dafür bewerben, auch aus Deutschland.



Ausgeschlossen ist ausgerechnet, wer schon in Kalabrien lebt. Bewerber müssen seit mindestens drei Jahren außerhalb der Region gemeldet sein. Ausgewanderte Kalabrier bekommen dagegen sogar Bonuspunkte.

50 Häuser in 26 Dörfern: Das bietet Kalabrien

Das Programm heißt „Ripopola Calabria“, frei übersetzt „Kalabrien wiederbevölkern“. Regionalpräsident Roberto Occhiuto hat es am 5. November vorgestellt.



Im Katalog stehen 50 Wohnungen und Häuser in 26 kleinen Gemeinden aller fünf Provinzen. Sie gehören den Kommunen und stehen leer.



Die kleinste Wohnung hat 55 Quadratmeter und liegt in Cellara. In San Floro gibt es 140 Quadratmeter mit Blick auf die Altstadt, in Torre di Ruggiero 135 samt Garten.



Occhiutos Slogan klingt nach Lottogewinn: „Kalabrien schenkt dir das Haus.“ In einem Video versprach er laut dem Nachrichtenportal Open, die neuen Bewohner zahlten „keinen einzigen Cent“.

Bis zu 280.000 Euro pro Wohnung zahlt die Region

Bewohnbar sind die Häuser derzeit nicht. Für den Umbau stehen 20 Millionen Euro aus dem Entwicklungs- und Kohäsionsplan 2021–2027 bereit, berichtet die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore.



Pro Quadratmeter fließen bis zu 2000 Euro, höchstens 280.000 Euro je Wohnung. Das Geld deckt auch Erdbebensicherung und energetische Sanierung. Möbel bringen die Bewohner selbst mit.



Wer gewinnt, braucht Geduld. Laut dem Portal Cose di Casa haben die Gemeinden bis zu 18 Monate Zeit für die Arbeiten, übergeben wird erst danach.

Kein Geschenk: Das steht im Vertrag

Eigentümer wird trotz des Slogans niemand. Vergeben wird ein „Comodato d’uso gratuito“, eine kostenlose Gebrauchsleihe über zehn Jahre.



Wer einzieht, muss dort den Hauptwohnsitz anmelden und zehn Jahre behalten. Vermieten an Urlauber und Untervermieten sind verboten.



Wer Strom, Wasser und Müll bezahlt, geht aus den bisher veröffentlichten Angaben nicht eindeutig hervor. Auch das Danach ist offen. Im Gespräch sind eine Verlängerung oder ein Kauf zu kontrollierten Preisen, zugesagt ist beides noch nicht.

So läuft die Bewerbung bis 18. Dezember

Beworben wird nur online, mit italienischer Digital-ID oder europäischer eIDAS-Identität. Erlaubt sind bis zu drei Wunschobjekte, für jedes Haus gibt es eine eigene Rangliste.



Vorrang haben Familien mit Kindern, Alleinerziehende und junge Paare. Punkte bringen auch Remote-Arbeit, Selbstständigkeit, eine Behinderung oder ein Job in der Kultur.



Die Frist endet am 18. Dezember 2026 um 17 Uhr.

124.000 Einwohner weniger seit 2011

Laut Istat lebten Ende 2024 noch 1.834.646 Menschen in Kalabrien. Beim Zensus 2011 waren es knapp 1,96 Millionen.



Der ganze Süden Italiens verlor zwischen 2019 und 2025 rund 150.000 Akademiker im Alter von 25 bis 34 Jahren, so die Statistikbehörde.



Mit Ein-Euro-Häusern locken Italiens Dörfer schon länger Fremde an. Die Käufer müssen dort meist selbst sanieren, oft unter Zeitdruck. In Kalabrien übernimmt das die Region, verlangt wird etwas anderes: zehn Jahre Leben im Dorf.