Um Schweinswale zu schützen, versenken Umweltaktivisten Felsbrocken in der Nordsee. Nun muss RWE mögliche Folgen für ein milliardenschweres Windkraftprojekt prüfen.

Greenpeace lässt einen tonnenschweren Felsbrocken in der Nordsee zu Wasser. Die Aktion könnte nun ausgerechnet den Bau eines Windparks erschweren.

Greenpeace wollte die Nordsee vor zerstörerischer Fischerei schützen – und könnte damit ausgerechnet den Bau eines großen Windparks erschweren. Aktivisten der Umweltorganisation versenkten vor der englischen Küste rund 15 Tonnen Felsbrocken auf dem Meeresgrund. Nach Recherchen des Guardian liegt ein Großteil der Steine auf einer Fläche, die für das Offshore-Projekt Norfolk Vanguard East des deutschen Energiekonzerns RWE vorgesehen ist.



RWE prüft inzwischen, ob die künstlichen Hindernisse Folgen für die Bauvorbereitungen und die geplanten Unterseekabel haben. Von einem Baustopp kann jedoch keine Rede sein: Die Arbeiten auf See sollen erst 2027 beginnen. Eine Verzögerung des Vorhabens ist bisher nicht bestätigt.

Greenpeace versenkt Felsen gegen Schleppnetzfischer

Die Aktion begann Anfang November im Meeresschutzgebiet Southern North Sea vor Norfolk. Vom Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise aus ließen die Aktivisten Steinbrocken mit einem Gewicht von jeweils bis zu zwei Tonnen ins Wasser. Das Ziel: Fischerboote mit schweren Grundschleppnetzen davon abhalten, ihre Fanggeräte über den Meeresboden zu ziehen. Dabei werden nach Angaben von Greenpeace empfindliche Lebensräume beschädigt und die Nahrungsgrundlagen von Schweinswalen beeinträchtigt.

Nach eigenen Berechnungen der Organisation waren Grundschleppnetzfischer 2025 mindestens 37.200 Stunden in dem Schutzgebiet aktiv. Greenpeace erklärte einen Bereich von 116 Quadratkilometern, den die Felsen vor dieser Fangmethode schützen sollen, zum „Ocean Park“. Einige Steine tragen die Unterschriften der Schauspieler Benedict Cumberbatch und Simon Pegg.



Am 12. November setzte Greenpeace die Aktion fort. Dabei wurde auch ein rund 1,5 Tonnen schwerer Stein in Form eines Porträts des Naturfilmers David Attenborough versenkt.



Die zuständige britische Meeresbehörde Marine Management Organisation (MMO) hatte zuvor mit rechtlichen Schritten gedroht, weil Greenpeace ohne Genehmigung Gegenstände auf dem Meeresboden ablegte. Greenpeace weist die Kritik zurück und wirft den Behörden vor, die schädliche Fischereipraxis nicht wirksam einzuschränken.

Eine Steinskulptur des Naturfilmers David Attenborough gehört zu den Felsbrocken, mit denen Greenpeace Schleppnetzfischer fernhalten will. © Andrew McConnell/Greenpeace

RWE prüft Folgen für geplanten Windpark in der Nordsee

Der Haken: Laut Guardian hatte Greenpeace die ausgewählte Fläche zwar auf bestehende Unterseekabel, Pipelines und Wracks untersucht. Von den Plänen für Norfolk Vanguard East wusste die Organisation dem Bericht zufolge jedoch nichts. Ein Großteil der Felsen landete ausgerechnet im vorgesehenen Projektgebiet.



RWE und Greenpeace stehen inzwischen in Kontakt. Der Essener Konzern möchte die genauen Positionen der Felsen ermitteln, um Untersuchungen des Meeresbodens gegebenenfalls anzupassen. Diese Untersuchungen hatten bereits im Sommer begonnen. Auch mögliche Folgen für die Verlegung von Stromkabeln werden geprüft.



Ein RWE-Sprecher bezeichnete den Austausch mit Greenpeace gegenüber dem Guardian als konstruktiv. Welche konkreten Auswirkungen die Aktion haben könnte, werde weiterhin untersucht. Bislang ist weder eine Verschiebung des Bauzeitplans noch eine Unterbrechung von Bauarbeiten belegt.

Greenpeace hält mögliche Behinderung für „absurd“

Greenpeace sieht in den versenkten Felsen kein ernsthaftes Problem für den Windparkbau. Will McCallum, einer der Geschäftsführer von Greenpeace Großbritannien, bezeichnete die Vorstellung, die Steine könnten den Bau tatsächlich behindern, gegenüber dem Guardian als „absurd“.



Beim Bau von Offshore-Windparks müssten Unternehmen ohnehin natürlich vorkommende Felsbrocken vom Meeresboden entfernen, argumentierte McCallum. Einige davon seien sogar zehnmal schwerer als die von Greenpeace versenkten Steine.

Seine Organisation unterstütze den Ausbau der Windenergie auf See seit Langem. Bis zur Errichtung des Windparks könnten die Felsen aber die Grundschleppnetzfischerei fernhalten.



Der Guardian berichtet, dass die Steine möglicherweise bereits in den kommenden Monaten wieder entfernt werden. Ob sie zusätzliche Arbeiten oder Kosten verursachen, untersucht RWE noch.

Zwölf Milliarden Pfund für zwei Windparks vor Norfolk

Das betroffene Vorhaben gehört zu einer der größten geplanten Offshore-Windkraftentwicklungen Großbritanniens.



Erst am 11. November teilte RWE mit, die Finanzierung der Windparks Vanguard East und Vanguard West gemeinsam mit dem US-Investor KKR abgeschlossen zu haben. Beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent an den Projekten. Das gesamte Investitionsvolumen einschließlich der Netzinfrastruktur beträgt rund zwölf Milliarden britische Pfund.

Die beiden Windparks sollen 50 bis 80 Kilometer vor der Küste Norfolks entstehen und zusammen eine Leistung von 2,8 Gigawatt erreichen. Nach Angaben von RWE könnten sie nach ihrer Inbetriebnahme rechnerisch rund drei Millionen britische Haushalte mit Strom versorgen.



Der Baubeginn auf See ist für Anfang 2027 vorgesehen. 2030 sollen beide Windparks vollständig in Betrieb sein.

Damit treffen auf derselben Fläche zwei Ziele des Umweltschutzes aufeinander: der Schutz von Meerestieren vor Grundschleppnetzen und der Ausbau erneuerbarer Energien. Ob aus den versenkten Felsbrocken tatsächlich ein Hindernis für das Milliardenprojekt wird, hängt nun von den Untersuchungen des Energiekonzerns ab.

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