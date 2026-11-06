Die Berliner Linke verschärft ihren Kurs gegen die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde. Der Landesvorstand will die Neuköllner Politikerin am Freitag auffordern, ihr Mandat im Abgeordnetenhaus niederzulegen. Zugleich schaltet sich mit Gregor Gysi einer der bekanntesten Politiker der Linkspartei in den Streit ein. Er fordert den Ausschluss Emdes aus der Fraktion. Doch auch er bekommt aus dem eigenen Lager Gegenwind.



„Ich hoffe, dass wir sie ausschließen“, sagte Gysi im Podcast des Journalisten Paul Ronzheimer. Mit Blick auf Emdes Haltung zum Existenzrecht Israels erklärte er: „Das ist antisemitisch und vor allen Dingen indiskutabel für meine Partei.“ Für ihn sei damit eine Grenze überschritten. „Wir brauchen rote Linien, die man nicht überschreiten darf.“



Emde hatte wiederholt erklärt, dass Staaten anders als Menschen kein Existenzrecht hätten. Ihre Kritiker sehen darin eine Infragestellung des Existenzrechts Israels. Die Abgeordnete weist diese Interpretation zurück und hält an ihren Aussagen fest.

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Berliner Linke will Vanessa Emde zum Mandatsverzicht auffordern

Der Landesvorstand der Berliner Linken will am Freitagnachmittag über das weitere Vorgehen beraten. Emde soll anschließend zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert werden. Begründet wird der Schritt mit wiederholten Verstößen gegen die Mandatsträgervereinbarung, darunter die Verpflichtung, das Partei- und Wahlprogramm einzuhalten.



Sollte Emde ihr Mandat nicht freiwillig niederlegen, könnte die Fraktionsführung bereits am kommenden Dienstag, dem 10. November, einen Antrag auf ihren Ausschluss einbringen. Für einen solchen Schritt wäre eine Zweidrittelmehrheit der Linksfraktion erforderlich.



Ein Fraktionsausschluss würde allerdings nicht bedeuten, dass Emde auch ihren Sitz im Abgeordnetenhaus verliert. Die Politikerin hatte bei der Wahl am 20. September ein Direktmandat in Neukölln gewonnen. Dieses könnte sie auch als fraktionslose Abgeordnete behalten.

„Diesen Zausel rauswerfen“: Kritik an Gregor Gysi

Doch Gysis Forderung bleibt nicht unwidersprochen. Der Publizist Ole Nymoen reagierte auf X mit einem persönlichen Angriff auf den Linken-Politiker. Zu einer Abbildung mit Gysis Aussagen aus dem Ronzheimer-Podcast schrieb er: „Es wäre an der Zeit, diesen Zausel rauszuwerfen.“



Damit richtet sich Nymoens Kritik offenbar gegen Gysi selbst. Der Beitrag zeigt, wie unterschiedlich der Umgang mit Emde auch im linken politischen Umfeld beurteilt wird.



Während Gysi auf einen Ausschluss drängt, stehen andere Stimmen einem solchen Vorgehen kritisch gegenüber. Der Streit betrifft damit nicht mehr allein die Neuköllner Abgeordnete, sondern zunehmend auch die Frage, welche Positionen innerhalb der Linkspartei vertreten werden können.

Palästina-Gruppe der Linken will Franziska Giffey verklagen

Denn parallel dazu sorgt eine weitere Auseinandersetzung für Streit: Die Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität der Berliner Linken hat angekündigt, rechtlich gegen Franziska Giffey (SPD) vorzugehen. Auf Instagram veröffentlichte die Gruppe die Botschaft: „Es reicht: Wir verklagen Franziska Giffey!“



Hintergrund ist ein Auftritt Giffeys in der ARD-Sendung „Maischberger“. Die Wirtschaftssenatorin kritisierte, dass Emde weiterhin Mitglied der Linksfraktion sei und zuletzt gemeinsam mit Hannah Bruns bei einer Fraktionssitzung erschienen war. Dabei bezeichnete Giffey Bruns als „bekennende Antisemitin“. Die Landesarbeitsgemeinschaft Palästinasolidarität wirft der SPD-Politikerin deshalb Diffamierung vor und kündigte rechtliche Schritte an.



Die Landesarbeitsgemeinschaft weist die Vorwürfe zurück und sieht darin eine Diffamierung. Sie kritisiert, dass palästinasolidarische Positionen mit Antisemitismus gleichgesetzt würden. Gegen Bruns läuft innerhalb der Linkspartei bereits ein Parteiausschlussverfahren.



Während die Parteiführung Konsequenzen gegen Emde vorbereitet, geht damit eine innerparteiliche Arbeitsgemeinschaft gegen eine der prominentesten Kritikerinnen aus der SPD vor. Die Ankündigung stammt allerdings von der Arbeitsgemeinschaft und nicht vom Landesvorstand der Linken.

Zustimmung wird geprüft...

Trotz des Streits um Vanessa Emde halten SPD und Grüne an den Koalitionsverhandlungen mit der Linken fest. Ein Gesprächsangebot der CDU lehnten beide Parteien ab, auch wenn innerhalb der SPD der Widerstand gegen Rot-Rot-Grün wächst.



Und ob ein möglicher Fraktionsausschluss Emdes den Konflikt innerhalb der Linken beendet, bleibt offen. Ein Fraktionsausschluss Emdes etwa würde nicht zum Verlust ihres Direktmandats führen. Sie könnte als fraktionslose Abgeordnete im Parlament bleiben.

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