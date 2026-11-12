Greta lacht Klimademo aus, Merz schwänzt den Gipfel: Ist Klima jetzt out?

„Wirklich? Die machen das immer noch?“ Mit dieser Frage und einem langen, lauten Lachen reagiert Greta Thunberg auf eine Fridays-for-Future-Demo in Berlin. Es ist ausgerechnet die Bewegung, die sie selbst gegründet hat.



Zu sehen ist die Szene in der Doku „Auf Panzern in die Klimakrise“ des Filmemachers Hubertus Koch. Er trifft Thunberg in Berlin, während draußen eine Klimademo durch die Straßen zieht, und findet diesen Zufall beinahe symbolisch.



Thunberg findet ihn vor allem komisch. Irgendwo in Berlin hält also ein Schüler sein selbst gemaltes Pappschild hoch, weil ihm eine Schwedin vor acht Jahren gezeigt hat, dass man das darf. Und genau diese Schwedin hält ihn heute für eine Pointe.

Kapitalismus statt Klima

Wie es so weit kommen konnte, erklärt der Film gleich mit. Thunberg engagiert sich heute vor allem für Gaza, mit am Tisch sitzen Mitstreiterinnen von der Flottille. Ihr gehe es um Gerechtigkeit und um den Kapitalismus, sagt sie, für Bäume oder Frösche habe sie jedenfalls nie protestiert.



Koch nimmt ihr das ohne Widerspruch ab. In seinem Fazit erscheint Thunberg als Aktivistin gegen die Folgen des kapitalistischen Systems, die Klimakrise ist darin nur eines von vielen Symptomen. Den Lacher findet er zwar grenzwertig, aber passend zu ihrem Aktivismus.



Auf dem Schild, mit dem sich die damals 15-Jährige im August 2018 vor den Reichstag in Stockholm setzte, stand „Schulstreik fürs Klima“. Von Fröschen war da tatsächlich keine Rede, vom Kapitalismus allerdings auch nicht.



Natürlich darf Thunberg ihr Thema wechseln. Klima kann mit der Zeit ja wirklich langweilig werden, vor allem wenn anderswo gerade mehr Kameras stehen.



Dennoch: Vor fünf Jahren sprach Thunberg vor Zehntausenden am Berliner Reichstag. Wer eine solche Bewegung gegründet hat, sollte über jene, die ihr bis heute treu geblieben sind, vielleicht nicht unbedingt lachen.

Zustimmung wird geprüft...

Merz lässt den Klimagipfel aus

Mit ihrem Desinteresse steht Thunberg in dieser Woche übrigens nicht allein, denn auch der Bundeskanzler hatte Besseres vor.



Friedrich Merz (CDU) ist am Mittwoch 71 geworden und hat den Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs bei der COP31 in Antalya ausgelassen. Stattdessen wollte er mit Frau und Tochter in Berlin „schön zum Italiener“.



Offiziell hatte es zuvor auf Nachfrage dieser Zeitung nur geheißen, der Terminkalender sei „sehr, sehr voll“, so Regierungssprecher Stefan Kornelius. Für einen Tisch beim Italiener war offenbar noch Platz.

22 Kilometer in viereinhalb Stunden

Ganz falsch lag der Kanzler damit womöglich nicht, denn wer nach Antalya geflogen ist, steht vor allem im Stau. Auf der Küstenstraße D-400 haben die Behörden eigene Spuren für die Kolonnen der Staatsgäste reserviert, für den Rest der Welt bleibt der Rest der Straße. Auspuffgase inklusive.

Fahrten von den Hotels zum Konferenzgelände, eigentlich mit 50 Minuten geplant, dauern regelmäßig drei bis vier Stunden. Brasilianische Gouverneure brauchten für 22 Kilometer sogar viereinhalb Stunden und verpassten ihre Termine, die Veranstalter entschuldigten sich offiziell. Zeit, über ihre CO₂-Bilanz nachzudenken, hatten die Delegierten jedenfalls genug.

Wer jetzt noch demonstriert, steht ziemlich allein da

Und so bleiben am Ende die Schüler, die freitags noch immer Pappschilder malen und damit auf die Straße gehen. Ihre Gründerin lacht über sie, der Kanzler zieht den Italiener dem Klimagipfel vor.



Bei so viel Desinteresse können sie einem fast leidtun.

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