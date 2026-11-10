Griechenland vor Rente mit 68: Bundesregierung lässt nächste Anhebung offen

Griechenlands Rentenalter könnte 2030 auf 68 Jahre steigen. Deutschlands Arbeitsministerium arbeitet „unter Hochdruck“ an der Reform, nennt aber keine Grenze.

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Bundeskanzler Friedrich Merz sowie Mitglieder der Altersicherungskommission bei der Übergabe des Berichtes zur Rentenreform am 23. Juni 2026. Symbolbild.

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Während Deutschland die schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre noch nicht abgeschlossen hat, steuert Griechenland bereits auf die nächste Altersgrenze zu. Nach einer aktuellen Projektion der EU-Kommission könnte das reguläre Rentenalter dort 2030 von 67 auf 68 Jahre steigen. Bis 2080 wäre sogar eine Anhebung auf 72 Jahre möglich.



Griechenland wäre damit kein Einzelfall. Die EU-Projektion weist für 2080 in Dänemark ein reguläres Rentenalter von 74 Jahren aus, in Italien von 71,6 und in Estland von 70,6 Jahren. Für Deutschland rechnet sie auf Grundlage der geltenden Rechtslage weiterhin mit 67 Jahren. Zieht Deutschland bei der Anhebung des Rentenalters nach?

Bundesregierung geht auf Fragen zur Rente mit 68 Jahren nicht ein

„Wir arbeiten unter Hochdruck daran, die Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission vorzubereiten“, teilte das Bundesarbeitsministerium (BMAS) auf Anfrage der Berliner Zeitung mit. „Zu den Details der gesetzlichen Umsetzung kann das BMAS noch keine Auskunft geben.“ Welche Empfehlungen die Bundesregierung übernehmen will, bleibt damit offen.

„Zu den Details der gesetzlichen Umsetzung kann das BMAS noch keine Auskunft geben.“ Welche Empfehlungen die Bundesregierung gesetzlich umsetzen will, bleibt damit offen.

Die Berliner Zeitung hatte das Ministerium konkret gefragt, ob die Bundesregierung eine automatische Kopplung des Rentenalters plant, die Anhebung auf 67,5 Jahre unterstützt und eine spätere Rente mit 68 ausschließen kann. Auf diese Fragen ging das Ministerium nicht ein. Eine spätere Anhebung auf 68 schloss es damit auch nicht aus.

Griechenland koppelt Rentenalter an Lebenserwartung

Fest beschlossen ist die Anhebung auf 68 Jahre noch nicht. Griechenland hat jedoch bereits 2021 gesetzlich festgelegt, das Rentenalter regelmäßig an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Bei der nächsten Überprüfung im Jahr 2027 könnte dieser Mechanismus erstmals zu einer Anhebung führen. Die neue Altersgrenze würde dann voraussichtlich ab 2030 gelten.

Griechenland hatte bereits 2021 gesetzlich festgelegt, das Rentenalter regelmäßig an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Bei der nächsten Überprüfung im Jahr 2027 könnte dieser Mechanismus erstmals zu einer Anhebung führen. Die neue Altersgrenze würde dann voraussichtlich ab 2030 gelten.

Auch der vorzeitige Ruhestand könnte sich nach hinten verschieben: Nach der EU-Projektion würde die entsprechende Altersgrenze 2030 von 62 auf 63 Jahre und bis 2080 auf 67 Jahre steigen.

Hintergrund ist die demografische Entwicklung. Die griechische Bevölkerung könnte laut EU-Projektion von 10,4 Millionen Menschen im Jahr 2025 auf 7,6 Millionen im Jahr 2080 schrumpfen. Gleichzeitig dürfte der Anteil der über 65-Jährigen von 23,9 auf 34,6 Prozent steigen. Immer weniger Erwerbstätige müssten dann für immer mehr Rentner aufkommen.

Deutsche Rentenkommission empfiehlt zunächst 67,5 Jahre

In Deutschland steigt die Regelaltersgrenze schrittweise bis 2031 auf 67 Jahre. Eine automatische Kopplung an die Lebenserwartung gibt es bislang nicht. Jede weitere Anhebung muss gesetzlich beschlossen werden.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission bestand aus acht Wissenschaftlern, drei Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und SPD sowie zwei Vorsitzenden: der Sozialrechtlerin Constanze Janda und dem früheren Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. Das Gremium empfiehlt, Änderungen der Lebenserwartung im Verhältnis zwei zu eins auf Erwerbs- und Rentenphase zu verteilen: Zwei Drittel der hinzugewonnenen Lebenszeit würden auf ein längeres Arbeitsleben entfallen, ein Drittel auf einen längeren Ruhestand.

Nach derzeitigen Daten würde die Regelaltersgrenze dadurch zwischen 2031 und 2041 schrittweise um etwa sechs Monate auf 67,5 Jahre steigen. Anschließend könnte sie sich parallel zur Lebenserwartung weiter erhöhen.



Die Kommission schlägt außerdem vor, den abschlagsfreien Renteneintritt nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen. Die Altersgrenze für eine vorgezogene Rente mit Abschlägen soll zunächst von 63 auf 64 Jahre steigen und danach ebenfalls an die Regelaltersgrenze gekoppelt werden.

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