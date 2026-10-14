Schwere Vorwürfe gegen Ex-Verlobte von Trump Jr.: US-Botschafterin Guilfoyle tritt zurück

Kimberly Guilfoyle hat ihren Posten in Athen auf Druck des Weißen Hauses aufgegeben. Sie weist die Anschuldigungen zurück und kündigt Gegenwehr an.

Kimberly Guilfoyle bei einem Energietreffen in Athen im November 2025. Die US-Botschafterin ist nach Vorwürfen um Geldforderungen und politischen Einfluss zurückgetreten.

Die US-Botschafterin in Griechenland, Kimberly Guilfoyle, ist nach Vorwürfen zu Geldforderungen und angebotener politischer Einflussnahme zurückgetreten. Das Weiße Haus habe ihren formellen Rücktritt erhalten, bestätigte ein Regierungsmitarbeiter am Dienstag gegenüber ABC News. Zuvor hatte Präsidentensprecherin Katie Zacharia erklärt, die Regierung habe Guilfoyle zum Rücktritt aufgefordert. Die Diplomatin weist die Anschuldigungen zurück.



US-Präsident Donald Trump distanzierte sich öffentlich von seiner langjährigen Unterstützerin, die früher mit seinem ältesten Sohn Donald Trump Jr. verlobt war. Sie habe gute Arbeit geleistet, sagte er laut Reuters. Allerdings habe ihm nicht gefallen, was er über sie gelesen habe. Bereits am Montag hatte Trump erklärt, eine Entlassung zu erwägen.

Geld für eine Kreditkartenrechnung verlangt?

Im Zentrum der Affäre stehen Berichte des Wall Street Journal. Danach soll Guilfoyle den republikanischen Spender Eric Deters kurz vor ihrer Bestätigungsanhörung im Senat im Juli 2025 gebeten haben, eine Kreditkartenrechnung über 100.000 Dollar zu begleichen. Zugleich soll sie ihm Unterstützung durch ihre Kontakte im Umfeld der Trump-Regierung angeboten haben. Deters zufolge zahlte er die verlangte Summe nicht.

Deters stellte auch ABC News Nachrichten zur Verfügung, die er nach eigenen Angaben mit Guilfoyle ausgetauscht hatte. Ihr Anwalt bestreitet deren Echtheit. Der Sender berichtet zudem unter Berufung auf zwei Regierungsvertreter, dass die interne Kontrollbehörde des US-Außenministeriums mutmaßliches Fehlverhalten untersucht. Eine strafrechtliche Verurteilung ist mit den bisherigen Berichten nicht verbunden.



Weitere Vorwürfe betreffen von griechischen Geschäftsleuten finanzierte Reisen und mögliche Interessenkonflikte. Ein Sprecher der US-Botschaft hatte gegenüber ABC erklärt, Guilfoyle habe die Ethik- und Meldevorschriften des Außenministeriums für Geschenke jedoch eingehalten.

Guilfoyle kündigt Verteidigung ihres Rufs an

In ihrer Erklärung auf X bezeichnete Guilfoyle die Anschuldigungen als falsch. Sie werde ihren Namen, ihren Ruf und ihre Integrität entschieden verteidigen. Ihre Unterstützung für Trump und dessen politische Bewegung werde auch nach dem Ende ihrer Amtszeit fortbestehen.



Guilfoyle hatte den Botschafterposten knapp ein Jahr inne. Die frühere Staatsanwältin und Fox-News-Moderatorin war zuvor eine prominente Unterstützerin von Trumps Wahlkämpfen.



In Griechenland verlangt die Opposition Aufklärung. Der außenpolitische Sprecher der sozialdemokratischen Pasok, Dimitris Mantzos, erklärte, die Affäre werfe Fragen über möglichen Einfluss privater Geschäftsinteressen auf die Diplomatie auf. Er forderte von der Regierung auch Auskunft über Energie- und Verteidigungsvereinbarungen, die beim jüngsten Besuch von US-Außenminister Marco Rubio in Athen geschlossen wurden.

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