Griff zum Atemregler in 18 Metern Tiefe: Tauchlehrer gerät am Malediven-Riff in einen Kampf

Ein Video zeigt, wie einem chinesischen Tauchlehrer in 18 Metern Tiefe offenbar jemand an Maske und Atemregler greift. Nun suspendiert ausgerechnet sein eigener Bootsbetreiber einen Guide.

Taucher in einem Schwarm Blaustreifen-Schnapper: An einem solchen Riff auf den Malediven soll es Ende Oktober zu dem Gerangel gekommen sein. (Symbolbild)

Gegen 7.36 Uhr taucht Xiao Du an einem der berühmtesten Riffe der Malediven, 18 Meter unter der Oberfläche. Dann greift nach seiner Darstellung eine fremde Hand nach seinem Gesicht. Nach der Maske und nach dem Atemregler, durch den er atmet.



Ein Video der Szene vom 28. Oktober zeigt Schubsen, Flossentritte und ein Gerangel am Kuda Rah Thila im Süd-Ari-Atoll und verbreitet sich seit Tagen im Netz.

Voller Tauchplatz, dann eskaliert es

Der Tauchlehrer aus China war privat unterwegs, mit einem Freund als Gast eines Safariboots der Flotte Maldives Legend. Der Thila ist ein Schutzgebiet, berühmt für dichte Schnapperschwärme. An diesem Tag war es dort nach seinen Worten voll.



Der Yangtse-Abendzeitung schilderte er den Ablauf so: Ein Taucher sei von unten gekommen, habe ihn geschubst und gestikuliert. Beim Wegschwimmen habe ihn dessen Flosse getroffen, Du habe sie beiseitegeschoben.



Dann habe ihn ein zweiter Mann, ein Tauchguide, am Arm gepackt. Du trat nach eigenen Angaben mit den Flossen nach ihm. Im Gerangel habe jemand versucht, ihm Maske und Atemregler abzunehmen, ein dritter Taucher sei hinzugekommen.



„Ich konnte mich nur zurückhalten“, sagt Du.

Atemregler weg in 18 Metern: Darum ist das lebensgefährlich

In dieser Tiefe herrscht fast der dreifache Druck wie an der Oberfläche. Wer dort plötzlich keine Luft bekommt, gerät leicht in Panik. Wer dann ungebremst nach oben schießt, riskiert schwere Lungenverletzungen.



Den verlorenen Regler blind wiederzufinden, lernt deshalb schon jeder Anfänger im Grundkurs. Du sagt, seine Erfahrung als Lehrer habe ihn heil herausgebracht. Verletzt wurde er nach eigenen Angaben nicht.



Aufgetaucht stellten er und sein Begleiter die Männer auf dem Nachbarboot zur Rede. „Ihr wollt mich unter Wasser umbringen, ihr drei!“, ist im Video zu hören. Du kündigte eine Anzeige an.

Zustimmung wird geprüft...

Maldives Legend suspendiert eigenen Tauchguide

Maldives Legend hatte zunächst nur einen Vorfall zwischen eigenen Tauchern und einem Guide des Safariboots Infinity X bestätigt.



Am 2. November legte die Firma nach, wie das Fachblatt DIVE Magazine berichtet. Der Streit habe zwischen dem fremden Guide und einem eigenen Gast begonnen, dann sei das eigene Team eingeschritten. Gegen den eigenen Tauchprofi gebe es „schwerwiegende Vorwürfe“. Er ist bis zum Ende der Ermittlungen suspendiert.



Wer im Gewühl was tat, bleibt offen. Ob der Suspendierte nach Dus Atemregler griff, geht aus der Erklärung nicht hervor. Eine Stellungnahme der Infinity X ist nicht bekannt.

Zweiter Fall binnen Wochen: Streit um Platz am Riff

Auffällig ist der Anfang: Am Kuda Rah Thila war es voll. In Palau, wo im Oktober ein ähnlicher Fall Schlagzeilen machte, ging es laut dem Beschuldigten um einen Tauchplatz, den eine fremde Gruppe trotz Zeichen nicht räumen wollte.



Dort soll ein südkoreanischer Divemaster in 25 Metern Tiefe einen taiwanischen Musiker attackiert und versucht haben, dessen Guide den Regler herauszureißen, berichtet die malaysische Zeitung The Star. Er selbst spricht von Notwehr. Die Behörden sperrten die Beteiligten vorerst für Tauchgänge.



Die Riffe sind voll, die Nerven offenbar auch.

Malediven fürchten um ihren Ruf als Tauchparadies

Die National Boating Association of Maldives (NBAM) fordert von Polizei und Tourismusministerium eine gründliche, unparteiische Untersuchung. Zugleich warnt er davor, die Malediven als unsicheres Tauchziel darzustellen.



Denn erst im Mai starben fünf italienische Taucher in einer Unterwasserhöhle im Vaavu-Atoll, bei der Bergung kam ein Militärtaucher ums Leben. Es war das schwerste Tauchunglück in der Geschichte des Landes.



Den Fall vom Kuda Rah Thila hat Maldives Legend nach eigenen Angaben der Polizei und dem Tourismusministerium gemeldet.

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