Grime-Musiker Skepta in Berlin: „Ich bin als erster Rapper im Berghain aufgetreten“

Um sein neues Album vorzustellen, ist der britische Rapper Skepta extra aus London angereist. Bei einem Event in Mitte sprach er auch über seine Liebe zu Berlin.

Beutel auf, Smartphone rein, Beutel zu. Wer am Donnerstagabend bei einer Listening Session des britischen Rappers und Grime-Künstlers Skepta dabei sein wollte, musste sein geliebtes Handy besonders sicher verstauen. Statt wie in vielen Clubs lediglich die Kameras abzukleben, ging man hier lieber auf Nummer sicher. Keine Fotos, keine Videos, keine Tonaufnahmen – nichts sollte vorzeitig nach außen dringen.



Erst in drei Wochen, am 6. November, erscheint nach sieben Jahren sein neues Soloalbum „The Fork & Knive“. Bis dahin müssen sich seine Fans noch gedulden. Nur so viel sei verraten: Das Warten hat sich gelohnt.

Ein Album zwischen Grime und Afrobeats

Vorgestellt wurden die insgesamt 15 Songs des Albums mitten in Mitte. In einem kleinen Showroom der Möbelmarke Tylko am Gipsdreieck versammelten sich rund 100 Fans. Unter einer riesigen runden Lampe mit gedimmtem roten Licht richteten sie den Blick auf die DJ-Booth.



Immer wieder trat der Stargast ans Pult, um seine Gedanken zu seinen Liedern mit dem Publikum zu teilen, bis er wieder auf der Treppe des Loft-artigen Raumes verschwand und mit dem Kopf zur Musik wippte.

Zustimmung wird geprüft...

Wer sich bislang nur wenig mit Skepta beschäftigt hatte, bekam an dem Abend schnell einen Eindruck davon, dass hinter dem 44-jährigen Rapper aus London weit mehr als nur einer der bekanntesten Grime-Künstler steckt – der in der Vergangenheit auch schon mit ASAP Rocky, Wizkid und J Balvin zusammengearbeitet hat.



In die Entstehung des Albums habe er nach eigenen Angaben sein ganzes Herzblut gesteckt. Die größte Herausforderung sei es gewesen, Musik zu schaffen, die durch gewohnt starke Beats und harte Bässe mitreißt, zugleich inhaltlich aber zum Nachdenken anregt. Dafür habe er sein kindliches Ego zurückstellen und sich intensiver mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Das sei er seinen Fans „schuldig“, sagte er.

Diese Haltung spiegelt sich dabei tatsächlich auch in der musikalischen Vielfalt des Albums wider. Neben Grime, dem Genre, mit dem Skepta auf der ganzen Welt bekannt wurde, finden sich darauf Einflüsse aus Jungle, UK Garage, House und Afrobeats. Auch die Features überzeugen.

Wenn Algorithmen die Musik bestimmen

Besonders klar wurde an dem Abend, wie wenig ihm die Entwicklung der Musikbranche in den vergangenen Jahren taugt. Musik richte sich inzwischen zu stark nach Algorithmen und Streamingzahlen, während die Kunst dahinter zunehmend an Bedeutung verliere.



Künstler verlören dadurch den Antrieb, kreativ zu sein, erklärte er sinngemäß. Belanglose Inhalte und Musik, die sich nach den Vorgaben der Algorithmen richtet, seien im Trend. Auch deshalb habe er lange gezögert, sein Album überhaupt zu veröffentlichen.

Während der langen Entstehungszeit des Albums habe sich die inhaltliche Ausrichtung verändert, erzählt Skepta bei der Listening Session. Was zunächst als Geschichte über London begonnen habe, sei im Laufe des Prozesses zu einer Auseinandersetzung mit dem Leben als Sohn nigerianischer Einwanderer geworden. Und nicht nur das.



Gleich im ersten Song widmet er sich patriarchalen Strukturen, deren Denkmuster viele Menschen schon in ihrer Kindheit verinnerlichten. Wie der Rapper erklärt, wolle er seine Stimme nutzen, um zumindest einen Teil seines Publikums dazu zu bewegen, solche Denkmuster zu hinterfragen und hinter sich zu lassen. Ein bemerkenswerter Schwerpunkt für einen männlichen Rapper.

Nachdem alle Songs gespielt und teilweise von ihm kommentiert worden waren, folgte eine kurze Fragerunde. Dabei verriet Skepta, dass er am liebsten noch länger an dem Album gearbeitet hätte. Einen Schlussstrich zu ziehen, falle ihm schwer: „Zum Glück habe ich eine Deadline bekommen – sonst würde ich immer noch daran arbeiten.“

Auch über seine Verbindung zu Berlin sprach der Rapper in aller Kürze. Er sei gerne in der Stadt und habe das Gefühl, dass sie besonders gut zu seiner Musik passe.



Auf die Frage aus dem Publikum, ob er schon einmal im Berghain gewesen sei, musste er kurz überlegen. Dann fiel es ihm wieder ein: „Ja, ich bin sogar als erster Rapper dort aufgetreten, fällt mir gerade ein.“ Es sei zwar keine klassische „proper Berghain“-Nacht gewesen, weshalb er es als eine Art „Fünf-Sterne-Aufenthalt“ erlebt habe.

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