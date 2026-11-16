Grippe in Berlin: Neuer Impfstoff trifft auf Schweinegrippe-Virus – was das für den Winter bedeutet

Noch ist es ruhig, doch im Berliner Abwasser steigt die Grippe-Viruslast. Was der komplett neue Impfstoff kann – und für wen er sich lohnt.

Die Grippe ist in Berlin angekommen. 38 Influenza-Fälle haben die Berliner Gesundheitsämter in der jüngsten Berichtwoche an das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) übermittelt. Drei Wochen zuvor waren es 32 Fälle. Von einer Grippewelle kann damit keine Rede sein. Auf dem Höhepunkt der vergangenen Saison meldete das Lageso Ende Januar mehr als 1000 Fälle – in einer einzigen Woche.



Doch es gibt erste Signale, dass sich das ändern könnte. Im Abwasser der Hauptstadt, das das Lageso gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben in Klärwerken untersucht, steigt die Konzentration von Influenza-A-Viren laut Lagebericht derzeit um rund acht Prozent pro Woche. Das Abwasser gilt als Frühwarnsystem, weil es auch Infektionen erfasst, die nie im Labor bestätigt werden.



Innerhalb der Stadt ist das Bild uneinheitlich. Seit Saisonbeginn Anfang Oktober verzeichnet Pankow nach Lageso-Daten mit 8,9 Fällen pro 100.000 Einwohner die mit Abstand höchste Inzidenz, gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (4,9), Mitte (4,7) und Charlottenburg-Wilmersdorf (4,6). Am niedrigsten liegen Reinickendorf (1,7) und Marzahn-Hellersdorf (1,8). Wie viel diese Unterschiede aussagen, ist allerdings offen: Erfasst werden nur laborbestätigte Fälle, und wie häufig getestet wird, unterscheidet sich von Praxis zu Praxis.

Bundesweit dominieren Erkältungsviren

Auch deutschlandweit bestimmen derzeit nicht Grippeviren das Geschehen, sondern Rhino- und Enteroviren, die klassische Erkältungen auslösen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stuft die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in seinem Wochenbericht vom 12. November in der Bevölkerung und in den Arztpraxen als moderat ein, in den Krankenhäusern als niedrig. In den Proben aus Sentinel-Praxen, die das Nationale Referenzzentrum für Influenzaviren auswertet, fanden sich zuletzt innerhalb einer Woche in einem Drittel der Fälle Rhino- und Enteroviren, in zehn Prozent Influenzaviren und in drei Prozent das Coronavirus Sars-CoV-2.

Zugleich beobachtet das RKI seit Saisonbeginn einen Anstieg bei Influenza und Corona. Die bundesweit gemeldeten Grippefälle sind laut RKI erneut gestiegen und verlaufen ähnlich wie im Vorjahr um diese Zeit. Vorherrschend ist bislang der Subtyp A(H1N1)pdm09 – jener Erreger, der 2009 als Schweinegrippe bekannt wurde und seither jeden Winter zirkuliert. Sars-CoV-2 ist nach Abwasserdaten des RKI inzwischen flächendeckend nachweisbar, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau als vor einem Jahr. RSV spielt bislang kaum eine Rolle.

Impfen: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt

Wer sich gegen Grippe impfen lassen will, ist nicht zu spät dran. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung im Herbst, sie kann aber auch später nachgeholt werden. Bis der Schutz aufgebaut ist, dauert es etwa zwei Wochen. Da die Grippewelle in Deutschland ihren Höhepunkt meist erst nach dem Jahreswechsel erreicht, bleibt noch Zeit.



Die Stiko rät zur Impfung vor allem Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren, chronisch Kranken, Bewohnern von Pflegeheimen sowie medizinischem und pflegerischem Personal. Ab 60 soll ein Hochdosis- oder ein adjuvantierter Impfstoff verwendet werden. Knapp ist der Impfstoff nicht: Bis Mitte Oktober hatte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) rund 18,8 Millionen Dosen freigegeben.

Passt der Impfstoff?

Für diese Saison wurde der Impfstoff so stark überarbeitet wie selten: Alle drei Komponenten – gegen A(H1N1), A(H3N2) und Influenza B der Victoria-Linie – wurden ausgetauscht. Grund seien deutliche Veränderungen der zirkulierenden Viren gegenüber den bisherigen Impfstämmen, erklärt das PEI. Die H1N1-Komponente basiert nun auf einem 2025 isolierten Stamm. Das ist gerade jetzt relevant, weil H1N1 derzeit vorherrscht.

Ob der Impfstoff tatsächlich gut zu den Viren passt, die in diesem Winter kursieren, lässt sich erst im Saisonverlauf belastbar sagen – dafür sind die Fallzahlen noch zu gering. Die Impfung verhindert zwar nicht jede Ansteckung, senkt aber das Risiko schwerer Verläufe. Selbst im vergangenen Winter, als eine veränderte H3N2-Variante dem Impfstoff teilweise entwischte, halbierte die Impfung das Risiko eines grippebedingten Arztbesuchs etwa, wie eine Studie aus dem chinesischen Suzhou zeigt.

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