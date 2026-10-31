Grönning trifft doppelt, Hertha siegt in Kaiserslautern souverän

Hertha BSC marschiert in der 2. Bundesliga weiter vorneweg. Im Topspiel beim Tabellendritten 1. FC Kaiserslautern gewann der Spitzenreiter hochverdient mit 3:0 (1:0) und untermauerte seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Mann des Tages war Sebastian Grönning, der sich mit einem Doppelpack eindrucksvoll zurückmeldete.



Schon vor dem Anpfiff sorgte Trainer Stefan Leitl für eine Überraschung. Luca Schuler musste zunächst auf der Bank Platz nehmen, stattdessen begann Grönning im Sturmzentrum, obwohl der 90 Minuten beim 2:0-Pokalsieg bei SSV Jeddeloh II am Mittwoch gespielt hatte.. Die Entscheidung begründete der Hertha-Coach klar: „Luca ist momentan nicht so in Form, wie wir ihn gerne hätten.“ Gleichzeitig betonte Leitl, dass Schuler weiterhin eine wichtige Option bleibe.



Die Berliner starteten mutig. Bereits nach 45 Sekunden bot sich Jon Thorsteinsson die erste Chance, sein Abschluss aus spitzem Winkel flog jedoch über das Tor. Danach übernahm Kaiserslautern zunehmend die Kontrolle. Die Gastgeber drängten auf die Führung, doch Marius Gersbeck hielt Hertha mit zwei starken Paraden gegen Mika Haas (9.) und Thierry Tazemeta (10.) im Spiel.

Grönning trifft zum 1:0 und knallt gegen den Pfosten

Während Lautern auf das erste Tor drängte, schlugen die Berliner eiskalt zu. Paul Seguin spielte in der 17. Minute einen präzisen Pass auf Thorsteinsson. Der Isländer zog auf der rechten Seite durch und legte flach in die Mitte. Dort lief Grönning perfekt ein und schob den Ball unter FCK-Keeper Julian Krahl hindurch zum 1:0 ins Netz. Bei der Aktion hatte der Däne so viel Schwung aufgenommen, dass er anschließend gegen den Pfosten krachte.



Der Treffer war für Grönning eine Erlösung. Sechs Spiele lang hatte der Angreifer auf ein Erfolgserlebnis warten müssen. Nun durfte er über sein drittes Saisontor jubeln und zeigte unmittelbar, wie wichtig er für die Berliner Offensive sein kann.

Gyamfi tritt Grönning in den Bauch, kein Rot!

Maxwell Gyamfi vom 1.FC Kaiserslautern sah nach einem Tritt in Sebastian Grönnings Bauch nur die Gelbe Karte. © IMAGO/Eibner Pressefoto

Nur sieben Minuten später stand Grönning erneut im Mittelpunkt. Im Zweikampf traf ihn Kaiserslauterns Maxwell Gyamfi mit dem Fuß heftig im Bauchbereich. Der Hertha-Stürmer blieb liegen, Mitspieler und Trainerbank protestierten lautstark. Schiedsrichter Felix Bickel zeigte jedoch lediglich die Gelbe Karte. Auch der VAR griff nicht ein. Eine Entscheidung, die bei den Berlinern für erheblichen Unmut sorgte.



Mit der knappen Führung ging Hertha in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur bis zur 52. Minute, ehe die Gäste nachlegten. Mads Pedersen hatte auf der linken Seite viel Platz und brachte eine punktgenaue Flanke in den Strafraum. Grönning sprintete heran und bugsierte den Ball grätschend zum 2:0 über die Linie.

Grönning trifft zum zweiten Mal

Die Berliner blieben anschließend konsequent auf dem Gaspedal. Nur sieben Minuten später leitete erneut Pedersen den nächsten Treffer ein. Der Däne setzte sich stark durch, behauptete den Ball an der Grundlinie und hob ihn gefühlvoll vor das Tor. Dort stieg Oluwaseun Adewumi am höchsten und köpfte zum 3:0 ein (59.).



Spätestens jetzt war das Spitzenspiel entschieden. Kaiserslautern fand gegen die kompakte und entschlossene Berliner Mannschaft kein Mittel mehr. Hertha kontrollierte das Geschehen, ließ kaum noch etwas zu und spielte den Vorsprung souverän über die Zeit.



Der Lohn eines beeindruckenden Nachmittags: der neunte Sieg im zehnten Saisonspiel bei nur einem Unentschieden. Noch wichtiger als die Statistik war jedoch die Art und Weise dieses Erfolgs. Auf dem traditionsreichen Betzenberg bestand Hertha den vielleicht bislang größten Härtetest der Saison mit Bravour. Die Mannschaft wirkt gefestigt, überzeugt mit Effizienz vor dem Tor und besitzt inzwischen die Souveränität eines ernsthaften Aufstiegskandidaten.



Die Blau-Weißen senden damit die nächste deutliche Botschaft an die Konkurrenz: Der Weg zurück in die Bundesliga führt in dieser Saison nur über Hertha BSC.

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