Macht verlagert sich von Staaten zu wenigen Konzernen, warnt der scheidende UN-Generalsekretär. Barbados will einen Notschalter für KI-Modelle. Doch ein globaler Vertrag fehlt.

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UN-Generalsekretär António Guterres hat die Staaten aufgefordert, binnen eines Jahres einen gemeinsamen Rahmen gegen KI-Risiken zu entwickeln. Den Appell verkündete er am Montag, 23. November, mit Barbados' Premierministerin Mia Mottley zum Ende des Bridgetown Special Summit on AI Safety. KI treibe „den größten Machttransfer in der Geschichte der Menschheit“ voran, warnte er.

Ein Abkommen ist das nicht: Die Abschlusserklärung der Gastgeber ist ein politischer Aufruf ohne feste Finanzzusagen. Laut Vorabinformation der UN zum Gipfel sollte das Treffen mit über 250 Teilnehmern keine einheitlichen Weltregeln schaffen.

Unabhängige Prüfer für mächtige KI-Modelle

Schutzvorkehrungen seien zersplittert, sagte Guterres in der Pressekonferenz zum Gipfelende. Der Rahmen soll Sicherheitstests, Standards und Transparenz bündeln. Fortgeschrittene Modelle sollen unabhängig geprüft und schwere Zwischenfälle grenzüberschreitend gemeldet werden.

Ein Einheitsmodell strebt er laut seiner Eröffnungsrede in Bridgetown nicht an, sondern miteinander verträgliche nationale Ansätze. Er verwies auf ein UN-Netzwerk mit 27 Kompetenzzentren in fünf Regionen.

Guterres: Macht wandert zu wenigen Konzernen

Macht wandere von Staaten „zu einer kleinen Zahl von Unternehmen und Personen“, sagte Guterres im Gespräch mit Mottley. Die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Institutionen, auch die UN, seien dafür nicht gerüstet. Er fordert eine tiefgreifende Reform. Seine Amtszeit endet im Dezember.

Microsoft-Präsident Brad Smith räumte per Video ein, KI sei mitunter „schneller als die Geschwindigkeit der Sicherheit“. Zugleich müsse sie sich gerade im globalen Süden rascher verbreiten.

Mottley will einen Notschalter für Barbados

Kleine Staaten könnten bei Regeln, die sie betreffen, oft nicht mitreden, sagte Mottley. Soll ein KI-Labor zahlen, wenn sein Agent eine Bank in Barbados hackt? Und braucht ihre Regierung einen Notschalter? Sie bejahte beides: „Es muss eine Bedingung des Kaufs sein, dass ich bei dem, was ich von Ihnen kaufe, sagen kann: Das war's. Nicht mehr.“

Beim ersten Global Dialogue on AI Governance im Juli hatten 111 Teilnehmerländer nie zuvor an einer KI-Debatte mitgewirkt, sagte Guterres. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Xinhua ging es auch um GPU-Kapazitäten, die Länder einer Region gemeinsam nutzen könnten. Das ist bislang nur ein Vorschlag.

Drei Milliarden US-Dollar für einen KI-Fonds

Helfen soll ein Global Fund for AI Capacity-Building, den Guterres vorgeschlagen hat. Ziel sind anfängliche Zusagen von rund drei Milliarden US-Dollar. Geldgeber nennt die Erklärung keine.

Ein Themenpapier des wissenschaftlichen KI-Panels der UN betont, wie wertvoll Tests in Landessprachen sind. Modelle schnitten etwa in afrikanischen Sprachen und karibischen Kreolsprachen deutlich schlechter ab, sagte Panelmitglied Vukosi Marivate von der Universität Pretoria. Über 1000 Sprachen hätten aber die Basis zum Aufholen.

Die offene Frage: Ziehen USA und China mit?

Wer sich dem Appell offiziell anschließt, ist offen. Belege für Zusagen aus Washington oder Peking fehlen. Renata Dwan und UN-Technologiebeauftragter Amandeep Singh Gill erinnern in einem Fachbeitrag zur internationalen KI-Sicherheit daran, dass beide Länder frühere zentrale Sicherheitsinitiativen nicht mittrugen. Gill hat den Gipfel allerdings mitorganisiert.

Militärische KI blieb laut einem CMC-Vorbericht zum Gipfel außen vor. Dennoch bekräftigte Guterres seine Forderung nach einem Verbot autonomer Waffen. Wie zäh solche Gespräche sind, zeigt ein AP-Bericht über die Genfer Verhandlungen: Sie wurden kurz vor dem Gipfel nur bis 2028 verlängert.

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