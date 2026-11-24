Viele Arbeiten in der City West sollen parallel laufen. Der Senat verspricht schnellere Genehmigungen und verweist auf Überbrückungshilfen von bis zu 35.000 Euro.

Am Breitscheidplatz, am Kurfürstendamm und am Tauentzien stehen bis 2031 umfangreiche Straßen- und Tiefbauarbeiten an. Auch die Kantstraße und die Lietzenburger Straße sind betroffen. Für die Geschäfte und Restaurants bedeutet das Lärm, Staub und womöglich weniger Laufkundschaft, wenn ihre Eingänge schlechter sichtbar oder erreichbar sind.



Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) sprach am Dienstag in der Senatspressekonferenz von rund 500 betroffenen Unternehmen.



Der Senat hat deshalb eine Projektvereinbarung mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf beschlossen, die den Betrieben während der Bauzeit helfen soll. Die Vereinbarung wurde im Anschluss an die Pressekonferenz unterzeichnet.

Arbeiten sollen parallel stattfinden

Bezirk und Senat wollen möglichst viele Arbeiten parallel stattfinden lassen. Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne) sagte in der Pressekonferenz, der Bezirk habe sich bewusst dafür entschieden, die großen Baustellen zeitlich zu bündeln, damit sich die Arbeiten insgesamt nicht über 15 Jahre hinziehen. Am Breitscheidplatz verwies sie unter anderem auf die Sanierung der Gedächtniskirche und das Sicherheitskonzept für den Platz.

Digitale Wegweiser sollen Kunden zu den Geschäften führen

Bei der Wirtschaftsförderung des Bezirks soll es für die Dauer der Bauarbeiten eine zentrale Anlaufstelle geben. Sie soll Anträge entgegennehmen und mit den zuständigen Behörden abstimmen. Ein verbindlicher Leitfaden soll ihnen mehr Spielraum bei Werbung, Sondernutzungen im Straßenraum und beim Denkmalschutz geben.



Bauch nannte als Beispiel digitale Tafeln, die Kunden den Weg zeigen könnten, wenn eine Baustelle den üblichen Zugang versperrt. Ein ehrenamtliches Fachgremium soll bei schwierigen Fällen beraten.



Die Anträge aus dem Baustellengebiet sollen laut Bauch bevorzugt bearbeitet werden. Wie schnell ein Betrieb mit einer Genehmigung rechnen kann, ließ sie offen. Das hänge auch davon ab, wie viele Anträge eingehen. Gesetzliche Fristen gelten weiter. Für die Bearbeitung von Sondernutzungen strebt der Bezirk laut Bauch eine personelle Verstärkung an.

Bis zu 35.000 Euro für existenzgefährdete Betriebe

Giffey verwies auf ein bestehendes Berliner Programm für Gewerbetreibende, die durch Straßenbauarbeiten in ihrer Existenz bedroht sind. Unter bestimmten Voraussetzungen können sie über einen Zeitraum von zwölf Monaten bis zu 35.000 Euro erhalten.



Dafür müssen sie unter anderem nachweisen, dass die Bauarbeiten ihre wirtschaftliche Notlage verursacht haben. Zudem müssen sie schon mindestens sechs Monate vor Baubeginn am Standort gewesen sein.



Die Wirtschaftssenatorin kündigte außerdem Unterstützung für den digitalen Auftritt der Geschäfte an. Leer stehende Flächen könnten vorübergehend etwa von Kulturinitiativen oder Start-ups genutzt werden.



Wenn sich die Vereinbarung in der City West bewähre, könne sie laut Giffey auch bei anderen großen Bauvorhaben als Vorbild dienen. Als Beispiel nannte sie den Alexanderplatz.

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