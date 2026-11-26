Angesichts wachsender Bedrohungen durch Russland greift die britische Regierung auf ehemalige Soldaten zurück. Auch die Altersgrenze für Einberufungen soll steigen.

Ein britischer Soldat mit dem Union Jack bei einer multinationalen Militärübung im polnischen Nowa Dęba am 20. November 2026.

Das britische Verteidigungsministerium hat rund 100.000 ehemalige Angehörige der Streitkräfte angeschrieben, um sie auf eine mögliche Einberufung im Kriegsfall vorzubereiten. Es handelt sich britischen Medienberichten zufolge um die erste Aktion dieser Art seit dem Ende des Kalten Krieges. Hintergrund sind unter anderem die zunehmenden Spannungen mit Russland und die Sorge um die Sicherheit der europäischen Nato-Staaten.



Über den Vorgang hatte zunächst die britische Tageszeitung The Telegraph berichtet. Verteidigungsminister Wes Streeting bestätigte die Initiative am Donnerstag in einem Interview mit Sky News.



Die Schreiben richten sich an ehemalige Angehörige des Heeres, der Royal Navy und der Royal Air Force. Sie werden aufgefordert, ihre Kontaktdaten zu aktualisieren und Auskunft über ihre beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen zu geben. Zudem erhalten sie die Möglichkeit, freiwillig an militärischen Übungen teilzunehmen.

Mobilisierung in Großbritannien? Was die Schreiben an Reservisten bedeuten

Nach Darstellung Streetings hätte die Regierung die Daten der ehemaligen Soldaten auch unabhängig von der gegenwärtigen Sicherheitslage regelmäßig aktualisieren müssen. Dies sei jedoch seit längerer Zeit nicht geschehen.



Angesichts der erhöhten Bedrohungslage bezeichnete der Verteidigungsminister das Vorgehen als „sinnvolle, notwendige Vorsichtsmaßnahme“. Die Bevölkerung solle dies als beruhigend und nicht als beunruhigend empfinden.



Streeting verwies darauf, dass sich die britische Regierung im Falle eines Krieges später die Frage gefallen lassen müsste, warum sie sich nicht rechtzeitig um die Einsatzbereitschaft ihrer militärischen Reserve gekümmert habe.



Die Schreiben stellen allerdings noch keinen Mobilisierungsbefehl dar. Das stellte auch das britische Verteidigungsministerium in einem am Donnerstag veröffentlichten Informationsschreiben für ehemalige Militärangehörige ausdrücklich klar.

Britische Regierung plant Einberufungen bis zum Alter von 65 Jahren

Bei den angeschriebenen Personen handelt es sich um Angehörige der sogenannten strategischen Reserve. Diese umfasst ehemalige Soldaten, die unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen in den Militärdienst zurückberufen werden können.



Im Gegensatz zu aktiven Streitkräften und freiwillig dienenden Reservisten führen sie ein ziviles Leben. Eine Mobilisierung kommt nach Angaben des Verteidigungsministeriums insbesondere bei schweren nationalen Notlagen, Kriegsvorbereitungen oder militärischen Konflikten infrage.



Während des Kalten Krieges verfügten Angehörige dieser Reserve laut Sky News über Uniformen und Ausrüstung und nahmen jährlich an militärischen Übungen teil. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde diese Praxis aus Kostengründen eingestellt.

Britische Militärangehörige bei einer Parade zum Tag der Streitkräfte am 20. Juni 2026 in Coleraine, Nordirland. (Archivbild) © Nadia Caimi/imago

Nun will die britische Regierung auch die gesetzlichen Grundlagen der strategischen Reserve reformieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, die Möglichkeit einer Rückberufung in den Militärdienst bis zum Alter von 65 Jahren auszuweiten.



Für bereits ausgeschiedene Militärangehörige sollen die neuen Bedingungen nach bisherigem Plan allerdings nur gelten, wenn sie diesen ausdrücklich zustimmen. Die Gesetzesänderungen bedürfen noch der parlamentarischen Zustimmung.

Britisches Heer zählt nur noch rund 74.000 reguläre Soldaten

Welche Bedeutung die Reaktivierung der strategischen Reserve für Großbritannien hat, zeigt ein Blick auf die Personalstärke der Streitkräfte. Nach der jüngsten verfügbaren Personalstatistik des britischen Verteidigungsministeriums verfügte das britische Heer Anfang Juli über 73.660 reguläre Soldaten. Die Gesamtzahl der regulären Angehörigen aller drei Teilstreitkräfte lag bei 137.480.



Die strategische Reserve soll im Ernstfall zusätzliche personelle Kapazitäten bereitstellen. Dabei geht es nicht ausschließlich um die militärischen Fähigkeiten der ehemaligen Soldaten, sondern auch um die Qualifikationen, die sie nach ihrem Ausscheiden im zivilen Berufsleben erworben haben.

Acht Milliarden Pfund für britische Atom-U-Boote

Parallel zu den Bemühungen um die militärische Reserve kündigte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag eine weitere milliardenschwere Investition an. Ein Vertrag mit dem britischen Rüstungskonzern Babcock im Umfang von rund acht Milliarden britischen Pfund soll die Wartung und Instandsetzung der britischen Atom-U-Boote beschleunigen.



Damit sollen die U-Boote künftig mehr Zeit auf See verbringen können. Die Regierung begründet die Investition mit der Notwendigkeit, die nukleare Abschreckung und die militärische Einsatzbereitschaft Großbritanniens zu stärken.

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