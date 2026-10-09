Gegensätzliche Großdemos und ein Licht-Festival: Das wird am Sonnabend in Berlin los sein

Der nächste Großeinsatz steht für die Polizei in Berlin an. An diesem Sonnabend wird es unter anderem zwei Großdemonstrationen geben.



Ab 10 Uhr soll in der Innenstadt für den Rücktritt der aktuellen Bundesregierung demonstriert werden. Veranstalter ist das Projekt M1llion (auch bekannt unter dem Namen „Einigkeit für Deutschland“). Es handelt sich um eine im Frühjahr 2026 gegründete regierungskritische Protestbewegung aus den sozialen Medien.



Bei ihrem ersten Protest im Juni in Berlin konnte die Gruppe laut Polizei 4000 Menschen versammeln. Zu einer Kundgebung im Sommer im sächsischen Plauen kamen nach Angaben der Veranstalter 10.000 Teilnehmer. So viele haben die Veranstalter auch dieses Mal bei der Berliner Polizei angemeldet. Die Demo soll am Brandenburger Tor beginnen und unter anderem über die Karl-Liebknecht-Straße und die Oranienburger Straße ziehen.

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, soll eine Demo unter dem Motto „United4Palestine – No Peace on Stolen Land“ stattfinden. Der Aufzug soll am Brandenburger Tor beginnen und durch das Regierungsviertel zum Potsdamer Platz ziehen.



Die Organisatoren sind ein Bündnis aus palästinensischen und palästinasolidarischen Gruppierungen. Auch der Landesverband der Partei Die Linke ruft dazu auf. Die Demo ist Teil einer weltweiten Mobilisierung. Die Global Alliance for Palestine (GAFP) hat für dieses Wochenende eine Kampagne angekündigt, die am Sonnabend in einen internationalen Aktionstag münden soll.

„An diesem Tag sind viele Menschen in der Stadt“

Entsprechend wird bundesweit zu dem Protest nach Berlin mobilisiert. Angemeldet sind bei der Berliner Polizei 3000 Teilnehmer. Möglicherweise werde die Polizei den Startpunkt per Auflage verlegen, hieß es aus der Behörde, wo man vermeiden wolle, dass sich beide Veranstaltungen in die Quere kommen.



Im Oktober 2025 nahmen 14.000 Menschen an einer Demonstration mit ähnlichem Namen teil. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen, zudem wurden antisemitische Parolen gerufen. Etwa 30 Menschen wurden festgenommen.



Die Polizei wird nach Angaben eines Sprechers mit etwa 1400 Beamten im Einsatz sein. Unterstützt werde sie von Einheiten aus Bayern und Bremen sowie von der Bundespolizei. „Abgesichert werden muss auch das Festival of Lights, das an rund 40 Orten stattfindet“, sagte der Polizeisprecher der Berliner Zeitung. „An diesem Tag sind viele Menschen in der Stadt.“



Nach Informationen aus Polizeikreisen werden 13 Einheiten bei der Nahost-Demo eingesetzt und zwei in Marzahn, wo Linke eine Demo veranstalten unter dem Motto „Kein Kiez für Nazis“.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema