An Polens Grenze zu Kaliningrad wurden nachts Menschen mit Taschenlampen beobachtet. Laut Regierungschef Tusk verhinderten Einsatzkräfte mögliche Provokationen.

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In Polen haben Polizei, Grenzschutz und Militär einen großangelegten Einsatz an der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad begonnen. Den Geheimdiensten hätten sehr genaue Hinweise darauf vorgelegen, dass bewaffnete Personen auf polnisches Staatsgebiet eindringen könnten, sagte Regierungschef Donald Tusk am Dienstag in Warschau.

„Kurz nach Mitternacht bekam ich die Information, dass an der polnisch-russischen Grenze beunruhigende Bewegungen beobachtet werden“, sagte Tusk laut dpa weiter. Unter anderem seien Personen mit Taschenlampen nahe der Grenze unterwegs gewesen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte seien mögliche Provokationen verhindert worden.

Geheimdienste warnten vor Provokationen

Nach Angaben Tusks hatten die Geheimdienste bereits seit Längerem davor gewarnt, dass feindliche Geheimdienste für Anfang November Provokationen an der Grenze planten. Diese Informationen habe ihm auch der Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich bestätigt.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine 232 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit der russischen Exklave Kaliningrad. Das hochgerüstete Gebiet ist von den Nato-Mitgliedern Polen und Litauen umgeben und gilt als „Moskaus unsinkbarer Flugzeugträger“.

Im Sommer hatten US-Medien unter Berufung auf neue Geheimdienstinformationen berichtet, dass der russische Präsident Wladimir Putin innerhalb der nächsten Jahre versuchen könnte, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland auf die Probe zu stellen.



Zu den möglichen Szenarien zählten demnach Cyberangriffe und das Eindringen von Soldaten in Uniformen ohne Kennzeichnung in ein Nato-Land.

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