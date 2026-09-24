Klima, Umwelt und Energie in grüner Hand: Für SPD-Schwergewicht Till Backhaus könnte diese Forderung nach fast drei Jahrzehnte im Ministeramt das Ende bedeuten.

Seit 2021 ist Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) auch für Umwelt und Klimaschutz zuständig. Das soll sich nach dem Willen der Grünen nun ändern.

Die Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern haben noch nicht begonnen, aber die Diskussion zu möglichen Ressortaufteilungen sind schon im Gange. Den Anfang machen Bündnis 90/Die Grünen, die mit 5,7 Prozent wieder in den Landtag eingezogen sind und nun als einer der Junior-Partner für die neue Regierung unter Schwesigs Regie gehandelt werden.