Die Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern haben noch nicht begonnen, aber die Diskussion zu möglichen Ressortaufteilungen sind schon im Gange. Den Anfang machen Bündnis 90/Die Grünen, die mit 5,7 Prozent wieder in den Landtag eingezogen sind und nun als einer der Junior-Partner für die neue Regierung unter Schwesigs Regie gehandelt werden.
Koalitionsverhandlungen
Grüne greifen nach Backhaus' Ressort - wackelt nach 28 Jahren der Ministerstuhl?
Klima, Umwelt und Energie in grüner Hand: Für SPD-Schwergewicht Till Backhaus könnte diese Forderung nach fast drei Jahrzehnte im Ministeramt das Ende bedeuten.
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Seit 2021 ist Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) auch für Umwelt und Klimaschutz zuständig. Das soll sich nach dem Willen der Grünen nun ändern.
© Jens Büttner/dpa