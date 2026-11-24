Die Linksfraktion stimmt am Nachmittag über den Ausschluss der Abgeordneten Vanessa Emde ab. Für die Grünen hängt davon ein rot-grün-rotes Bündnis ab.

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Vanessa Emde (Die Linke) steht nach der ersten Plenarsitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses im Plenarsaal.

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Grünen-Chefin Franziska Brantner knüpft eine mögliche rot-grün-rote Regierung in Berlin an den Ausschluss der Linken-Abgeordneten Vanessa Emde aus ihrer Fraktion. Scheitere dieser Schritt, sei ein Bündnis mit der Linken nicht tragfähig.

Brantner äußerte sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dienstag. „Wenn das scheitert, kann ich allen nur abraten, in eine Regierung mit einer politischen Führung zu gehen, die in der eigenen Fraktion keine Macht hat“, sagte sie dem Blatt.

Die Berliner Linksfraktion stimmt am Dienstagnachmittag über den Ausschluss Emdes ab. Der Fraktionsvorstand begründete den Antrag laut eigenen Angaben mit einem Vertrauensverlust und einem Schaden für die Fraktion. Für den Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit der 44 Abgeordneten nötig.

Streit um antiisraelische Positionen

Emde, die bei der Abgeordnetenhauswahl im September ein Direktmandat gewann, steht nach Darstellung der Berliner Linken wegen israelfeindlicher Äußerungen in der Kritik. Sie unterzeichnete demnach eine Erklärung zum Thema Antisemitismus, distanzierte sich kurz darauf aber wieder davon. Eine Aufforderung der Berliner Parteispitze, ihr Mandat zurückzugeben, lehnte sie ab. Der Fall belastet die laufenden Koalitionsverhandlungen von Linken, Grünen und SPD unter der Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp.

Auch die Berliner Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr begrüßte den Antrag auf Ausschluss. „Ich finde es richtig, dass die Linken nun den Ausschluss beantragt haben“, sagte sie dieser Redaktion. Für israelbezogenen Antisemitismus sei bei Rot-Grün-Rot kein Platz.

Brantner wies in der FAZ auch Bedenken gegen eine Zusammenarbeit mit der Linken bei den Themen Polizei und Verfassungsschutz zurück. Im Sondierungspapier stehe „ganz klar das Gegenteil“, sagte sie. „Der Verfassungsschutz bleibt, und die Polizei wird gestärkt – alles andere wäre inakzeptabel.“

Wegner spricht von überfälligem Schritt

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nannte einen möglichen Ausschluss Emdes einen „längst überfälligen Schritt“. „Doch das Problem ist größer als eine Abgeordnete“, erklärte Wegner. Er verwies auf weitere Linkspolitiker, die aus seiner Sicht das Existenzrecht Israels infrage stellten oder Verbindungen ins Clanmilieu hätten. Solche Positionen fänden in der Partei Rückhalt „bis hinein in Landes- und Fraktionsvorstand“.

Rechnerisch möglich wäre in Berlin auch ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD. Brantner äußerte sich dazu skeptisch: „CDU und SPD haben Berlin schlecht regiert", sagte sie der FAZ. Sie seien abgewählt worden, die Stadt wolle eine Veränderung. (mit AFP)

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