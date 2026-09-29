Grüne stellen Fraktion auf: Sziborra-Seidlitz zur Vorsitzenden gewählt

Von der PDS in Köpenick über die Pflege bis zur Politik: Das ist Susan Sziborra-Seidlitz, die neue Fraktionsvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt.

Die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt haben Susan Sziborra-Seidlitz, die bei der Landtagswahl am 6. September als Spitzenkandidatin ihrer Partei angetreten war, einstimmig zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Olaf Meister wurde als Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt. Das teilte die Fraktion am Dienstag nach ihrer konstituierenden Sitzung mit.



Sziborra-Seidlitz kündigte an, die Grünen-Fraktion wolle in der neuen Wahlperiode Verantwortung übernehmen, Orientierung schaffen und sich für den Zusammenhalt des Landes einsetzen. „Wir werden Schutzschild für die Rechte aller sein, werden zuhören und konkrete Vorschläge machen“, erklärte sie. Ziel sei ein sozial gerechtes, wirtschaftlich starkes und ökologisch zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt.



Auch der wiedergewählte Parlamentarische Geschäftsführer Olaf Meister betonte den Anspruch der Fraktion, konstruktiv zu arbeiten und demokratische Mehrheiten zu suchen. Zugleich werde man dort widersprechen, wo Menschenwürde, Rechtsstaat und Freiheit angegriffen würden. Der Kampf für die Demokratie werde ein Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit sein.

Von der Krankenschwester in den Landtag

Für Sziborra-Seidlitz ist die neue Funktion ein weiterer Schritt in einer ungewöhnlichen politischen Laufbahn. Die 49-Jährige wurde 1977 in Ost-Berlin geboren und zog später nach Quedlinburg. Bevor sie 2021 erstmals in den Landtag von Sachsen-Anhalt einzog, arbeitete sie viele Jahre als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Harzklinikum in Quedlinburg. Dort ist sie weiterhin angestellt, ihre Tätigkeit ruht während ihres Landtagsmandats.

Politisch aktiv war Sziborra-Seidlitz bereits früh: Mit 18 Jahren wurde sie auf einer offenen Liste der damaligen PDS in die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Köpenick gewählt. Nach einer Legislaturperiode zog sie sich zunächst aus der aktiven Kommunalpolitik zurück. 2010 trat sie den Grünen in Sachsen-Anhalt bei. Seit 2014 ist sie Stadträtin in Quedlinburg, von 2016 bis 2021 und erneut seit 2025 Landesvorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt.

Bei der Landtagswahl am 6. September 2026 zogen die Grünen mit acht Abgeordneten in den neuen Landtag ein – zwei mehr als nach der Wahl 2021. Sziborra-Seidlitz steht dabei auf Platz eins der neuen Grünen-Fraktion.

Für die neue Wahlperiode kündigt sie einen politischen Kurs an, der auf klare parlamentarische Arbeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zielt. „Wir führen diese Fraktion mit Ruhe, Mut und Respekt. Unsere Aufgabe ist es, Veränderung so zu gestalten, dass sie den Menschen Sicherheit gibt“, erklärte Sziborra-Seidlitz.

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