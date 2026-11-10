Grüner Pfeil an der Ampel: Diesen Unterschied kennen viele Autofahrer nicht – das kann 70 Euro kosten

Grünpfeil an der Ampel: Wann Autofahrer bei Rot rechts abbiegen dürfen, warum sie anhalten müssen und welches Bußgeld samt Punkt in Flensburg droht.

Rotes Licht, daneben das schwarze Schild mit dem grünen Pfeil: Hier dürfen Autofahrer rechts abbiegen, aber erst nach einem vollständigen Stopp an der Haltlinie. (Symbolbild)

Die Ampel zeigt Rot, daneben ist ein grüner Pfeil nach rechts zu sehen. Also bremsen, kurz schauen, weiterrollen.



Manchmal ist das völlig korrekt. Manchmal kostet genau dieses Manöver 70 Euro und einen Punkt in Flensburg. An deutschen Ampeln gibt es nämlich zwei grüne Pfeile, und sie bedeuten fast das Gegenteil.



Die Faustregel: Leuchtet der Pfeil, dürfen Sie fahren. Ist er auf ein schwarzes Blechschild gemalt, müssen Sie erst anhalten.

Grüner Pfeil in der Ampel: freie Fahrt

Der erste Pfeil leuchtet direkt in der Ampel, anstelle des runden Grünlichts. Laut Paragraf 37 der Straßenverkehrsordnung ist der Verkehr dann nur in Pfeilrichtung freigegeben.



Anhalten muss hier niemand. Leuchtet der Pfeil für Linksabbieger, steht der Gegenverkehr zudem bei Rot. Man darf die Kreuzung also ungehindert räumen.

Grünpfeil-Schild neben Rot: erst stoppen

Der zweite Pfeil hängt als Blechschild rechts neben dem roten Ampellicht. Die StVO nennt ihn schlicht „Grünpfeil“.



Hier gilt Rot. Rechts abbiegen ist laut Gesetz erst „nach dem Anhalten“ erlaubt. Gemeint ist ein kompletter Stopp an der Haltlinie. Langsames Rollen reicht nicht, auch nicht im Schritttempo.



Danach tastet man sich vor. Ist die Querstraße von der Haltlinie aus schlecht einsehbar, rät der TÜV Thüringen zu einem zweiten Stopp an der Stelle, von der aus man sie überblickt.

Grünpfeil heißt nicht Vorfahrt

Wer am Grünpfeil abbiegt, muss allen anderen den Vortritt lassen. Fußgänger, die bei Grün über die Straße gehen, und der Querverkehr dürfen weder behindert noch gefährdet werden.



Außerdem darf man nur aus dem rechten Fahrstreifen abbiegen. Wer aus der mittleren Spur nach rechts zieht, verstößt ebenfalls gegen die StVO.



Eine Pflicht, den Grünpfeil zu nutzen, gibt es nicht. Wer lieber auf Grün wartet, darf das, auch wenn es hinten hupt.

Bußgeld: Was Fehler am Grünpfeil kosten

Die Bußgelder stehen im Bußgeldkatalog, dazu kommt bei den meisten Verstößen ein Punkt:

Bußgelder am Grünpfeil im Überblick Nicht angehalten: 70 Euro und ein Punkt

Querverkehr gefährdet: 100 Euro und ein Punkt

Fußgänger oder Radfahrer behindert: 100 Euro und ein Punkt

Fußgänger oder Radfahrer gefährdet: 150 Euro und ein Punkt

Nicht aus der rechten Spur abgebogen: 15 Euro

Ein Fahrverbot droht bei keinem dieser Verstöße.

Grünpfeil nur für Radfahrer: Dieses Schild gilt nicht fürs Auto

Seit der StVO-Novelle vom April 2020 gibt es das Schild auch mit einem kleinen Fahrrad-Symbol. Dieser Grünpfeil gilt ausschließlich für Radfahrer. Sie dürfen dort nach dem Anhalten bei Rot rechts abbiegen, auch vom Radweg oder Radfahrstreifen aus.



Für Autofahrer bleibt an einer solchen Ampel Rot einfach Rot. Wer trotzdem abbiegt, fährt bei Rot.



Der normale Grünpfeil gilt dagegen auch für Radfahrer. Auch sie müssen also an der Haltlinie stoppen.

Grünpfeil: Ein Schild aus der DDR

Das Blechschild ist ein Stück DDR-Alltag, das die Wende überlebt hat. Eingeführt wurde es dort 1978. Laut Unfallforschung der Versicherer ersetzte es eine noch großzügigere Regel: Bis dahin durften DDR-Autofahrer bei Rot grundsätzlich rechts abbiegen. Das widersprach internationalen Abkommen zum Straßenverkehr.



Anfangs galt auch am Pfeil keine Anhaltepflicht. Die kam erst am 1. März 1994, als der Grünpfeil in die gesamtdeutsche StVO aufgenommen wurde. Eigentlich sollte er nach der Wende verschwinden, doch laut Landesverkehrswacht Niedersachsen wehrte sich die Bevölkerung.



Wie verbreitet er im Osten blieb, zeigen ältere Zahlen der Versicherer: Anfang der 2010er-Jahre hing er in Dresden an 62 Prozent der Ampelkreuzungen, in Ingolstadt an 29 Prozent. Die Unfallforscher halten das Schild bis heute für überflüssig, weil es Fußgänger und Radfahrer gefährden kann.

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