Grünes Licht im Bundestag: Führerschein soll günstiger und digitaler werden

Weniger Sonderfahrten, keine Präsenzpflicht im Theorieunterricht: Der Führerschein soll erschwinglicher werden. Nicht alle finden die Idee gut.

Keine Präsenzpflicht mehr in den Theoriestunden, stattdessen digitaler Unterricht? Das könnte bald die Normalität werden, wenn man sich dazu entscheidet, in Deutschland die Fahrerlaubnis zu machen.



Der Bundestag hat am 5. November 2026 den ersten Teil der umfassenden Führerschein-Reform mit den Stimmen der Koalition aus CDU/CSU und SPD beschlossen; nun ist der Bundesrat am Zug.

Dabei ist das Hauptziel der neuen Änderungen vor allem die Senkung der Führerscheinkosten und der Bürokratieabbau für Fahrschulen. Für einen Pkw-Führerschein, der Klasse B zahlt man in Berlin aktuell 2500 bis 3500 Euro, womit die Hauptstadt im bundesweiten Vergleich zu den günstigeren Großstädten gehört. Bundesweit liegt der Schnitt oft bei über 3400 Euro.

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick

Neben der Kosten, die wiederholt in der Kritik stehen, soll auch der Theorieunterricht angepasst werden: Die bestehende Präsenzpflicht soll gelockert werden und der Unterricht künftig auch online stattfinden können. Diese Änderungen sollen ab dem 1. Januar 2027 in Kraft treten.



Es soll jedoch nicht nur die Form des Unterrichts in Zukunft verändert werden. Auch von wem der Unterricht am Ende geleitet wird, kann in nächster Zeit variieren. Der neue Beschluss thematisiert die Einführung der „Laienausbildung“. Nach dem Vorbild der Länder wie Frankreich und Österreich, kann die Fahrpraxis auf öffentlichen Straßen auch unter der Anleitung von Angehörigen oder Eltern durchgeführt werden. Die Fahrlehrer selbst brauchen nach dem Beschluss außerdem keine Ingenieurausbildung mehr.

Neben der Digitalisierung der Theoriestunden, wird außerdem die Anzahl von zwölf Sonderfahrt-Pflichtstunden Überland, auf der Autobahn und in der Dunkelheit durch eine am Ausbildungsstand orientierte Regelung ersetzt. Auch die praktische Prüfung für die Klasse B wird angepasst: Die reine Fahrzeit soll von 30 auf 25 Minuten und einer Gesamtdauer 40 Minuten, verkürzt werden. Vorgesehen ist diese Änderung zum 1. Juli 2027.



Die SPD, sowie CDU/CSU befürworten diese Beschlüsse. Sie sehen in den Veränderungen eine modernere und schnellere Ausbildung ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit zu riskieren. Die SPD setzte jedoch durch, dass es im Rahmen der Laienausbildung verpflichtende Hospitationsfahrten mit einem Fahrlehrer geben muss. Außerdem fordert sie eine wissenschaftliche Begleitung der Reform, um Preisentwicklung und Verkehrssicherheit zu überprüfen.

Kritik & Befürchtungen der Opposition

Die Neuerungen stoßen nicht bei allen Parteien auf Zuspruch. Die AfD äußert Sicherheitsbedenken. Die Partei zweifle an der Sinnhaftigkeit von Laienausbildung und dem Online-Theorieunterricht.



Zweifel bei Kosten und Qualitätsbedenken äußert das Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Beide Parteien bezweifeln, dass Fahrschüler tatsächlich Geld sparen. Sie sehen eine Gefahr der Verlagerung auf mehr reguläre Fahrstunden oder höhere Versicherungsbeiträge. Dabei verweisen sie auf gestiegene Energie- und Personalkosten der Fahrschulen. Außerdem fürchten sie einen Qualitätsverlust in der Ausbildung und wirtschaftlichen Problemen für die Fahrschulbranche.

Führerschein bekommen, Ersparnisse verloren

Wer aktuell in Berlin seinen Führerschein macht, kann im Durchschnitt mit einer Gesamtausgabe von 3000 Euro rechnen. Der 20-jährige Richard H. schildert, dass er für Anmeldung, Theorie- und Praxisstunden und Prüfung 2600 Euro gezahlt hat. Damit war er noch einer der wenigen, die ihren Führerschein besonders schnell erarbeitet haben und dementsprechend weniger zahlen mussten.



Anders sieht es aus, wenn man die finale Praxisprüfung nicht beim ersten Versuch besteht oder Vollzeit arbeitet. Dann folgen weitere Fahrstunden zur Übung und dazwischen größere Abstände, da man es zeitlich nicht stemmen kann.

Laura T., 26 Jahre alt, berichtet über ihre Erfahrung mit zusätzlichen Kursen, nach dem sie die erste Praxisprüfung nicht bestanden hatte. Nach drei weiteren Fahrstunden, die je 129 Euro zusätzlich kosteten, konnte sie ein weiteres Mal die Prüfung antreten und bestand dieses Mal. Die zusätzlichen Kosten lagen dabei durch die erneute Anmeldung zur Prüfung und die berechnete Zeit des Fahrlehrers, bei weiteren rund 450 Euro. Insgesamt musste sie dadurch um die 4300 Euro für den gesamten Führerschein zahlen.

Jetzt muss der Bundesrat entscheiden

Verglichen mit den USA, wo der Führerschein gerade einmal zwischen 30 und 100 US-Dollar, also umgerechnet rund 30 bis 95 Euro kostet, ist die Ausbildung hierzulande längst zu einer exklusiven ‚Gelddruckmaschine‘ für manche Fahrschulen geworden, bei der Fahrschüler oft tief in die Tasche greifen müssen.



Nachdem der Bundestag am 5. November das geänderte Fahrlehrergesetz beschlossen hat, wird diese Vorlage nun an die Länderkammer überwiesen. Das Gesetzespaket steht für die 1070. Plenarsitzung des Bundesrates am 20. November auf der Agenda.

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