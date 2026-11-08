Grundrente trotz Anspruch 0 Euro? Ab Januar wird bei Millionen Renten neu gerechnet

Fast jede zweite Grundrente bleibt auf dem Papier. Ende 2024 hatten rund 2,75 Millionen Renten einen errechneten Grundrentenzuschlag, ausgezahlt wurde er bei 1,4 Millionen.



Bei knapp 1,35 Millionen hat die Einkommensanrechnung den Zuschlag komplett aufgezehrt. Das geht aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung hervor, über die ihr Portal Ihre Vorsorge berichtet.



Zum 1. Januar 2027 rechnet die Rentenversicherung wieder neu, automatisch und bei allen Betroffenen. Den Ausschlag gibt dabei ein Jahr, an das kaum ein Rentner noch denkt: 2024.

Wer überhaupt Anspruch auf Grundrente hat

Die Grundrente ist keine eigene Rente, sondern ein Zuschlag zur gesetzlichen Rente. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten, also Jahre mit Pflichtbeiträgen aus Arbeit, Kindererziehung oder Pflege.



Außerdem muss der Verdienst in diesen Jahren unterdurchschnittlich gewesen sein. Einen Antrag braucht es nicht, die Rentenversicherung prüft jede Rente von sich aus. Im Schnitt lag der ausgezahlte Zuschlag 2024 bei rund 97 Euro im Monat.

Grundrente 2027: Das Finanzamt meldet Zahlen von 2024

Ob vom errechneten Zuschlag etwas übrig bleibt, entscheidet das Einkommen. Das Finanzamt meldet es jeden Herbst an die Rentenversicherung, und zwar aus dem vorletzten Jahr. So steht es in der Mitteilung der Rentenversicherung vom 6. November.



Für die Zahlung ab Januar 2027 zählt also das Einkommen aus 2024. Fehlen diese Daten noch, nimmt die Rentenversicherung 2023.



Für Rentner, deren Einkommen inzwischen gesunken ist, ist das eine echte Härte. Wer 2024 noch gearbeitet hat oder einen gut verdienenden Ehepartner hatte, wird 2027 nach einer Lage bewertet, die es längst nicht mehr gibt. Das Gesetz nimmt diese Lücke von zwei Jahren bewusst in Kauf, weil es auf geprüfte Steuerdaten setzt.

Neue Freibeträge: 1.555 Euro für Alleinstehende

Gleichzeitig steigen die Freibeträge, gekoppelt an die Rentenerhöhung vom Juli 2026.

Ab Januar bleibt dieses monatliche Einkommen anrechnungsfrei: Alleinstehende: 1.555 Euro (2026: 1.492 Euro)

1.555 Euro (2026: 1.492 Euro) Ehepaare und eingetragene Lebenspartner: 2.425 Euro zusammen (2026: 2.327 Euro)

Liegt das Einkommen darüber, werden 60 Prozent des Mehrbetrags vom Zuschlag abgezogen. Diese Stufe reicht bei Alleinstehenden bis 1.990 Euro, bei Paaren bis 2.861 Euro. Jeder Euro darüber wird voll angerechnet.



Die übrige Rente bleibt dabei unangetastet. Kürzen kann die Prüfung nur den Grundrentenzuschlag, im ungünstigsten Fall bis auf null.

Rechenbeispiel: So viel bringt der höhere Freibetrag

Eine alleinstehende Rentnerin hat einen errechneten Zuschlag von 150 Euro. Aus gesetzlicher Rente und einer kleinen Betriebsrente kommt sie auf ein anrechenbares Einkommen von 1.700 Euro im Monat, 2023 wie 2024.



2026 lag sie damit 208 Euro über dem Freibetrag. Angerechnet wurden 60 Prozent, also 124,80 Euro. Ausgezahlt wurden nur 25,20 Euro Zuschlag.



2027 liegt sie noch 145 Euro über der Grenze. Angerechnet werden 87 Euro, ausgezahlt 63 Euro. Das sind gut 450 Euro mehr im Jahr, ohne dass sie etwas tun muss.

Ehepartner-Falle: Ein altes Gehalt kostet den ganzen Zuschlag

Bei Verheirateten zählt das Einkommen beider. Ein Beispiel: Sie hat einen errechneten Zuschlag von 120 Euro. Ihr Mann hat bis Ende 2024 gearbeitet, das Paar kam damals auf 3.000 Euro anrechenbares Einkommen im Monat.



Zwischen 2.425 und 2.861 Euro werden 60 Prozent angerechnet, das sind 261,60 Euro. Die 139 Euro darüber zählen voll. Zusammen ergibt das 400,60 Euro, und vom Zuschlag bleibt nichts.



Dass ihr Mann inzwischen selbst Rentner ist und das Paar deutlich weniger hat, ändert 2027 nichts. Das zeigt sich erst in den Steuerdaten von 2025, die für die Neuberechnung zum Januar 2028 herangezogen werden.



Paare ohne Trauschein sind davon nicht betroffen. Das Einkommen eines Lebensgefährten wird grundsätzlich nicht angerechnet.

Steuerfreie Rente, Zinsen, Minijob: Was als Einkommen zählt

Nach Paragraf 97a SGB VI reicht der Blick auf die Steuererklärung nicht. Zum zu versteuernden Einkommen rechnet die Rentenversicherung den steuerfreien Teil von Renten und Pensionen sowie Kapitalerträge hinzu. Den eigenen Grundrentenzuschlag zieht sie wieder ab.



Eine kleine Rente unter dem Grundfreibetrag ist deshalb nicht automatisch anrechnungsfrei. Erspartes und die eigene Wohnung zählen dagegen nicht, eine Vermögensprüfung wie bei der Grundsicherung gibt es nicht. Auch ein pauschal versteuerter Minijob bleibt grundsätzlich außen vor.

Null Euro Zuschlag und trotzdem ein Vorteil

Die 33 Jahre lohnen sich auch dann, wenn der Zuschlag komplett wegfällt. Wer sie nachweisen kann, bekommt in der Grundsicherung im Alter einen Freibetrag auf die gesetzliche Rente. Ob tatsächlich ein Zuschlag gezahlt wird, spielt dafür keine Rolle.



Frei bleiben 100 Euro plus 30 Prozent der übrigen Rente, 2026 höchstens 281,50 Euro im Monat. Einen vergleichbaren Freibetrag gibt es auch beim Wohngeld.



Wer Grundsicherung oder Wohngeld bezieht oder beantragt, sollte deshalb nachfragen, ob die Grundrentenzeiten im Bescheid berücksichtigt sind. Den Nachweis stellt die Rentenversicherung aus.

Bescheid prüfen: Darauf sollten Rentner jetzt achten

Wer Anfang 2027 einen neuen Bescheid bekommt, sollte zuerst das zugrunde gelegte Steuerjahr prüfen. Steht dort 2024, ist das korrekt. Bei Verheirateten lohnt der Blick, ob der Paar-Freibetrag angesetzt und das Einkommen des Partners richtig übernommen wurde.



Wird ein Steuerbescheid nachträglich geändert, kann sich auch der Zuschlag ändern. Kapitalerträge, die nicht in den Steuerdaten auftauchen, muss man der Rentenversicherung auf Nachfrage selbst melden.



Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist innerhalb eines Monats Widerspruch möglich, so regelt es Paragraf 84 Sozialgerichtsgesetz. Gegen die Regel mit dem Einkommensjahr 2024 hilft er allerdings nicht, nur gegen falsche Zahlen.

Ausblick: Die nächste Erhöhung kommt 2028

Für den Juli 2027 rechnet die Rentenversicherung mit einer Rentenerhöhung um 4,4 Prozent. Davon profitiert der Grundrentenzuschlag doppelt: Er steigt mit dem Rentenwert, und zum Januar 2028 wachsen auch die Freibeträge erneut.



Wer 2027 leer ausgeht, sollte den Zuschlag deshalb nicht abschreiben. Jeder Januar ist eine neue Chance, und mit sinkendem Einkommen wächst sie.

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