Zum Start des Videospiels kopiert das russische Verteidigungsministerium die berühmte Cover-Optik. Auch eine ukrainische Militäreinheit nutzt den Hype, um Soldaten zu gewinnen.

Das russische Verteidigungsministerium wirbt auf Telegram mit einer Grafik im Stil von GTA 6 für neue Soldaten. Der Aufruf lautet: „Wähle deine Mission!“

„Wähle deine Mission!“ Mit diesem Aufruf wirbt das russische Verteidigungsministerium ausgerechnet zum Start des Videospiels „Grand Theft Auto VI“ um neue Soldaten. Eine am Donnerstag auf Telegram veröffentlichte Grafik zeigt russische Militärangehörige, Panzer, Raketenwerfer, Drohnen und ein Kriegsschiff. Die Gestaltung erinnert unverkennbar an das Cover des weltweit erfolgreichen Gangsterspiels. Doch statt virtueller Verbrechen geht es um den Eintritt in die russischen Streitkräfte und damit auch um den Krieg gegen die Ukraine.



Russland ist mit dieser ungewöhnlichen Werbeidee allerdings nicht allein. Bereits drei Tage zuvor hatte das 1. Korps Asow der ukrainischen Nationalgarde einen eigenen Rekrutierungstrailer im Stil von GTA 6 veröffentlicht. Auch die ukrainischen Soldaten greifen die Ästhetik des Computerspiels auf, um neue Mitglieder für ihre Einheiten zu gewinnen. Sie verbinden die Kampagne jedoch mit einer ausdrücklichen Botschaft: „Krieg ist kein Spiel.“



Die beiden Aktionen zeigen, wie der weltweite Hype um das neue Videospiel inzwischen auch für die militärische Personalwerbung genutzt wird.

GTA 6 als Vorlage: So wirbt Russlands Armee um neue Soldaten

Das russische Plakat ist ähnlich aufgebaut wie das Cover von GTA 6. Mehrere Bildfelder zeigen verschiedene Szenen, in deren Mittelpunkt Soldaten mit russischen Flaggen und dem Z-Symbol auf ihren Uniformen stehen. Das Zeichen wird seit Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine im Februar 2022 als Symbol der Unterstützung für Russlands Krieg verwendet.



Anstelle des bekannten Schriftzugs „Grand Theft Auto“ steht auf dem Plakat in großen kyrillischen Buchstaben „Служба по контракту“, auf Deutsch „Vertragsdienst“. Gemeint ist der Eintritt in die russische Armee als bezahlter Vertragssoldat. Darunter steht der Aufruf „Wähle deine Mission!“. Damit spielt das Verteidigungsministerium auf die Aufgaben an, die Spieler in GTA erfüllen müssen, und überträgt diese Idee auf den realen Militärdienst.



Dazu erscheint ein weiterer kurzer Aufruf, der sinngemäß mit „Trau dich!“ übersetzt werden kann.



Über die Kampagne berichteten neben der Nachrichtenagentur AFP auch das unabhängige russische Nachrichtenportal Meduza und das russische Medium RTVI.

Zustimmung wird geprüft...

Dass das Ministerium ausgerechnet ein Videospiel als Vorlage wählt, ist bemerkenswert. In der GTA-Reihe übernehmen Spieler die Rollen von Kriminellen, stehlen Fahrzeuge und erfüllen Missionen in einer offenen Spielwelt. Die russische Militärwerbung überträgt diese Bildsprache auf den realen Dienst in der Armee.

Auch die Ukraine nutzt GTA 6 für ihre Rekrutierung

Die ukrainische Kampagne erschien bereits am Montag, dem 16. November. Das 1. Korps Asow der Nationalgarde veröffentlichte auf seiner offiziellen Website einen Werbetext und einen dazugehörigen Trailer.



„Die ganze Welt wartet auf die Veröffentlichung von GTA VI. Asow stellt seine eigenen Spielregeln auf!“, heißt es in dem Beitrag.



Der Verband knüpft damit unmittelbar an die Erwartungen der Spieler an. In der Einheit könne man Teil eines Teams werden, Herausforderungen bewältigen und neue Erfahrungen sammeln, lautet die Werbebotschaft.

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Allerdings folgt eine deutliche Einschränkung: „Krieg ist kein Spiel.“ Wer diesen Weg gehe, könne ihn nur gemeinsam mit verlässlichen Kameraden bewältigen. Anschließend fordert der Verband Interessenten auf, Teil seiner Gemeinschaft zu werden und sich über die Website zu bewerben.



Am Donnerstag veröffentlichte Asow einen weiteren Beitrag unter dem Titel „GTA VI: Azov edition“.



Damit ist die ukrainische Aktion nicht bloß eine in sozialen Netzwerken verbreitete Vermutung. Die Veröffentlichungen stammen direkt vom offiziellen Internetauftritt des Militärverbandes.



Eine Beteiligung des ukrainischen Verteidigungsministeriums an dieser konkreten Kampagne ist hingegen nicht belegt. Anders als in Russland handelt es sich um die Werbung eines einzelnen militärischen Verbandes.

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Russland lockt neue Soldaten mit hohen Prämien

Hinter der ungewöhnlichen Werbung steht der enorme Personalbedarf der russischen Streitkräfte. Seit Beginn der Invasion im Februar 2022 versucht die russische Führung, einen stetigen Zustrom neuer Soldaten für den Krieg zu sichern.



Eine wichtige Rolle spielen dabei Vertragssoldaten. Wer einen entsprechenden Vertrag unterschreibt, erhält häufig hohe Antrittsprämien und vergleichsweise großzügige Soldzahlungen. Die Summen unterscheiden sich je nach Region und können insbesondere für Menschen mit niedrigen Einkommen attraktiv sein.

Nach Recherchen von Meduza setzen die russischen Streitkräfte inzwischen vor allem auf Vertragssoldaten, um Verluste auszugleichen und neue Einheiten aufzustellen. Das Medium berichtet zudem über Fälle, in denen Studenten für den Dienst in Drohneneinheiten angeworben werden. Teilweise wird ihnen eine begrenzte Dienstzeit in Aussicht gestellt. Menschenrechtsvertreter warnen allerdings, dass solche Verträge unter den geltenden russischen Regelungen faktisch auf unbestimmte Zeit verlängert werden können.

Die hohen Verluste verdeutlichen den Personalbedarf. Das unabhängige Medienportal Mediazona hat gemeinsam mit dem russischen Dienst der BBC bis Anfang November die Namen von rund 286.000 getöteten russischen Militärangehörigen dokumentiert. Die tatsächliche Zahl der Toten dürfte höher liegen, da sich nicht jeder Todesfall anhand öffentlich zugänglicher Quellen nachweisen lässt.



Russlands Behörden veröffentlichen seit Jahren keine umfassende aktuelle Bilanz ihrer gefallenen Soldaten.

Auch die Ukraine benötigt angesichts des anhaltenden Krieges neue Soldaten. Einzelne Verbände werben deshalb mit eigenen Kampagnen um Freiwillige. Das Asow-Korps nutzt dafür unter anderem soziale Netzwerke, Videos und spezielle Rekrutierungsangebote.

GTA 6 erscheint nach 13 Jahren Wartezeit

Der Zeitpunkt der beiden Werbekampagnen ist kein Zufall. Am Donnerstag, dem 19. November, erschien mit „Grand Theft Auto VI“ eines der am stärksten erwarteten Computerspiele der vergangenen Jahre.



Entwickler Rockstar Games bestätigte den Verkaufsstart für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X und S. Seit dem Vorgänger „GTA V“ sind 13 Jahre vergangen.



Das neue Spiel führt die beiden Hauptfiguren Lucia Caminos und Jason Duval in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Ein zentraler Schauplatz ist die an Miami angelehnte Metropole Vice City.

Die gewaltige Aufmerksamkeit für den Spielstart versuchen nun auch Militärverbände auszunutzen. Dabei greifen sie auf eine Bildsprache zurück, die vor allem jüngere Zielgruppen kennen.

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