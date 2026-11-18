13 Jahre haben Millionen Fans auf diesen Moment gewartet. Nun steht Grand Theft Auto VI, kurz GTA 6, vor seinem weltweiten Verkaufsstart am Donnerstag, dem 19. November. Die ersten Tests sorgen bereits für Aufsehen: Das neue Gangsterspiel des US-Entwicklers Rockstar Games erreicht auf der Bewertungsplattform Metacritic am Mittwoch vorläufig 99 von 100 Punkten. Damit zieht es mit dem bisherigen Rekordhalter The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998 gleich.



Auch deutsche Gaming-Medien zeigen sich begeistert. GamePro vergibt 98 von 100 Punkten, die höchste Bewertung in der Geschichte des Magazins. PC Games zeichnet das Spiel sogar mit der Höchstwertung von zehn Punkten aus. Die Wertungen können sich noch verändern, sobald weitere Rezensionen hinzukommen.



Doch was macht GTA 6 so außergewöhnlich? Die Tester beschreiben nicht einfach eine größere Version des Vorgängers. Rockstar hat zahlreiche Spielmechaniken verändert. Verbrechen haben weitreichendere Konsequenzen, die Polizei reagiert intelligenter und im Mittelpunkt steht eine für die Serie ungewöhnlich emotionale Liebesgeschichte. Ganz ohne Schwächen ist der neue Titel allerdings nicht.

GTA 6 im Test: Eine Spielwelt, die selbst Profis verblüfft

Den größten Eindruck hinterlässt bei vielen Testern die offene Spielwelt. GTA 6 führt zurück nach Vice City, einer fiktiven Version von Miami. Die Stadt liegt im Bundesstaat Leonida, der dem amerikanischen Florida nachempfunden ist.



Was Rockstar dort geschaffen hat, begeistert selbst erfahrene Spielejournalisten. Tobias Veltin von GamePro berichtet, dass er auch nach mehr als 100 Spielstunden ständig neue Dinge entdecke. Besonders beeindruckt zeigt er sich vom Detailreichtum, den Animationen und den zahllosen Möglichkeiten abseits der eigentlichen Handlung.

Ein anschauliches Beispiel liefert PC Games. Die Redaktion beobachtete während ihres Tests einen Flugzeugabsturz. Am Unglücksort geriet sie in eine Auseinandersetzung mit einer Gang, kurz darauf näherte sich die Polizei. Als später ein weiteres Flugzeug abstürzte, entwickelte sich die Situation völlig anders.



Solche Zufallsereignisse sollen die virtuelle Welt besonders lebendig machen. Hinzu kommen Nachtclubs, Geschäfte, Sportangebote und zahlreiche Nebenaufgaben. Selbst nach 65 Stunden hatte die Redaktion von PC Games längst nicht alles entdeckt.

Ein riesiges Werbebanner für das neue Videospiel Grand Theft Auto VI hängt an der Fassade des Park Inn Hotels am Berliner Alexanderplatz. © Ralf Pollack/imago

GTA 6 verändert die Regeln: Verbrechen haben Konsequenzen

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft ausgerechnet das, wofür Grand Theft Auto berühmt ist: das Begehen von Verbrechen.



Wie GamePro beschreibt, erfasst ein neues System namens „Criminal Profile“, wie sich die Spieler bei ihren kriminellen Aktivitäten verhalten. Wer vorsichtig vorgeht und Gegner möglichst unbemerkt oder ohne tödliche Gewalt ausschaltet, kann den Status eines professionellen Verbrechers erreichen.



Wer dagegen wahllos Menschen tötet und besonders brutal vorgeht, riskiert die Einstufung als „Psycho“ oder sogar „Monster“. Die höchste Stufe lässt sich laut GamePro nicht mehr rückgängig machen und hat dauerhafte negative Konsequenzen.

Auch die Polizei reagiert anders als in früheren Teilen. Das Fahndungssystem berücksichtigt unter anderem Gesichter, Kleidung, Fluchtfahrzeuge und Aufnahmen von Überwachungskameras. Wer bei einem Überfall gefilmt wird, kann versuchen, die Aufzeichnungen zu löschen. Ein Wechsel der Kleidung kann ebenfalls helfen, unerkannt zu entkommen.



Damit geht GTA 6 über das bekannte Prinzip hinaus, nach einer Straftat einfach die Polizei abzuschütteln. Spieler müssen stärker darauf achten, welche Spuren sie hinterlassen.

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Lucia und Jason: GTA 6 erzählt eine ungewöhnliche Liebesgeschichte

Auch bei der Handlung schlägt Rockstar einen anderen Weg ein. Im Zentrum stehen Lucia Caminos und Jason Duval, ein kriminelles Paar, das gemeinsam Überfälle begeht und vor seinen Verfolgern flieht.



Die Beziehung der beiden ist mehr als eine Rahmenhandlung. Wie PC Games berichtet, können Spieler beeinflussen, wie eng Lucia und Jason miteinander verbunden sind. Die Figuren können gemeinsam ausgehen, Minigolf spielen, Zeit miteinander verbringen oder sich per Tastendruck an den Händen halten.



Besonders beeindruckt zeigt sich Guardian-Kritikerin Keza MacDonald. Sie benötigte rund 70 Stunden, um die Handlung abzuschließen, und beschreibt eine für die GTA-Reihe ungewöhnlich emotionale Geschichte.



Während die Serie bislang vor allem für schwarzen Humor, Gewalt und überzeichnete Charaktere bekannt war, wecke GTA 6 nach ihrer Einschätzung echtes Mitgefühl für seine Hauptfiguren. Die brutale und mitunter geschmacklose Welt bleibe dennoch erhalten.

Trotz Spitzenwertungen: Das kritisieren die ersten Tester

Bei aller Begeisterung gibt es auch Kritik. Ein wesentlicher Punkt ist die technische Darstellung: GTA 6 läuft in den von GamePro untersuchten Konsolenfassungen mit maximal 30 Bildern pro Sekunde. Das fällt besonders bei schnellen Bewegungen auf, auch wenn die Darstellung nach einer Eingewöhnungszeit weitgehend flüssig wirke.



Zudem ist die Bedienung nicht immer intuitiv. Guardian-Testerin MacDonald beschreibt Situationen, in denen sie versehentlich Passanten schlug oder durch kleine Fahrfehler schwere Unfälle verursachte. Manche Missionen könnten dadurch frustrierend werden.

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GamePro kritisiert ebenfalls einzelne umständliche Steuerungselemente, darunter das Deckungssystem. PC Games beobachtete vereinzelt Grafikfehler und Probleme bei der Wegfindung. Die Handlung komme außerdem vergleichsweise langsam in Gang.



An den außergewöhnlich hohen Gesamtbewertungen ändern diese Schwächen bislang wenig. Sie zeigen aber, dass auch ein nahezu perfekt bewertetes Spiel nicht jeden Anspruch gleichermaßen erfüllt.

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GTA 6 erscheint am 19. November: Millionen Fans warten

Der weltweite Verkaufsstart hat aufgrund der Zeitverschiebung bereits in Neuseeland begonnen. Weitere Länder folgen jeweils um Mitternacht Ortszeit. In Deutschland erscheint GTA 6 am Donnerstag für PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S. Für die PC-Version gibt es noch keinen bestätigten Veröffentlichungstermin.

Der wirtschaftliche Erfolg zeichnet sich bereits ab. Nach einem Bericht von Reuters schätzt das Analyseunternehmen Sensor Tower, dass bis Mittwoch etwa 17 Millionen Exemplare im Wert von mehr als 1,65 Milliarden US-Dollar verkauft wurden. Dabei handelt es sich um eine externe Schätzung, nicht um offiziell bestätigte Verkaufszahlen von Rockstar.

Einige Fans haben sich für den Start eigens freigenommen. Der australische Spieler Asif Mir erzählte Reuters, er habe 13 Jahre auf das Spiel gewartet. Schon die ersten Minuten hätten ihn vor allem wegen der Grafik begeistert.

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