13 Jahre warten Fans auf GTA 6. Doch Rockstars Umgang mit der Kaufversion verärgert treue Sammler. Einfach nur traurig, findet unser Autor.

Der Hype um „GTA 6“ ist riesig. Doch beim Release bleibt ein Stück Vorfreude auf der Strecke.

In wenigen Stunden ist es endlich so weit. Am Donnerstag erscheint mit Grand Theft Auto VI, kurz GTA 6, das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten. 13 Jahre sind seit dem Vorgänger vergangen. 13 Jahre voller Spekulationen, Gerüchte, Leaks, Trailer und immer neuer Hoffnungen. Jetzt können Millionen Spieler endlich wieder in die virtuelle Welt von Vice City eintauchen. Auch ich kann es kaum erwarten.



Ich bin mir ziemlich sicher: GTA 6 wird ein gigantisches Spiel. Vielleicht sogar eines, das die Videospielbranche für immer verändert. Die Erwartungen sind enorm, meine Vorfreude ist es ebenso. Seit Monaten freue ich mich darauf, endlich selbst durch die Straßen von Vice City zu fahren. Und trotzdem gibt es eine Entscheidung von Entwickler Rockstar Games, die mich schon vor dem ersten Spielstart maßlos enttäuscht.

GTA 6 ohne Disc: Rockstar schafft ein besonderes Ritual ab

Wer GTA 6 im Laden kauft, bekommt zwar eine Spielehülle. Doch darin steckt keine Disc, sondern lediglich ein Download-Code. Das Spiel selbst muss anschließend auf die Konsole heruntergeladen werden. Wer sich den Weg ins Geschäft spart, kann es ohnehin direkt im digitalen Store kaufen.

Natürlich funktioniert das. Natürlich ist es bequem. Und selbstverständlich wird GTA 6 dadurch kein schlechteres Spiel. Aber für mich geht damit etwas verloren, das früher mindestens genauso sehr zum Erlebnis eines neuen Videospiels gehörte wie das Spielen selbst: der Moment, in dem man es endlich in den Händen hielt.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie besonders es früher war, wenn ein neues Spiel erschien. Man fuhr zum nächsten Elektronikmarkt, suchte im Regal nach der langersehnten Spielehülle und konnte es kaum erwarten, sie endlich zur Kasse zu tragen. Auf dem Heimweg wurde die Verpackung bestaunt. Zu Hause riss man die Folie auf, legte die Disc in die Konsole und wartete voller Vorfreude darauf, dass es endlich losging.

Das war mehr als ein gewöhnlicher Einkauf. Es war ein Ereignis. Die Spielehülle hatte ihren festen Platz im Regal. Man konnte sie Jahre später wieder hervorholen, Freunden ausleihen oder irgendwann verkaufen. Und jedes Mal erinnerte sie daran, wie sehr man sich damals auf dieses Spiel gefreut hatte.

Bei GTA 6 bleibt von diesem Ritual kaum etwas übrig. Statt einer Disc gibt es einen Code. Statt einer Disc, die ich ins Regal stellen, verleihen oder irgendwann verkaufen kann, bleibt mir nur ein Download-Code, der nach dem Einlösen seinen Wert verliert. Einfach nur traurig.

Spotify und Netflix: Wie der digitale Überfluss die Vorfreude zerstört

Das Problem reicht allerdings weit über GTA 6 hinaus. Die Musikindustrie hat diese Entwicklung längst hinter sich. Früher war die Veröffentlichung eines neuen Albums meines Lieblingskünstlers ein besonderer Tag. Ich fuhr zum MediaMarkt, kaufte mir die CD, betrachtete das Cover, blätterte durch das Booklet und hörte mir das Album zu Hause von Anfang bis Ende an.

Heute öffne ich Spotify, tippe auf das neue Album und drücke auf Play. Wenige Sekunden später läuft die Musik. Eigentlich fantastisch. Schließlich war es noch nie so einfach, auf nahezu unendlich viele Songs zuzugreifen.

Nur stelle ich bei mir selbst fest, dass mich neue Veröffentlichungen längst nicht mehr so begeistern wie früher. Oft höre ich ein Album einmal durch, speichere zwei oder drei Songs und widme mich schon der nächsten Veröffentlichung. Die Musik ist jederzeit verfügbar. Und gerade deshalb fühlt sich kaum noch etwas wirklich besonders an.

Auch am Berliner Alexanderplatz ist „GTA 6“ unübersehbar: Die Erwartungen an das neue Videospiel sind gewaltig. © Ralf Pollack/imago

Mit Filmen verhält es sich ähnlich. Früher sammelte man DVDs, stellte seine Lieblingsfilme ins Regal und konnte sie jederzeit wieder hervorholen. Heute scrollt man sich durch Netflix oder Amazon Prime Video, hat Tausende Titel zur Auswahl und weiß manchmal trotzdem nicht, was man eigentlich schauen soll.

Der digitale Überfluss hat unser Konsumverhalten grundlegend verändert. Was früher mit Vorfreude, einem bewussten Kauf und einem Gegenstand verbunden war, ist heute oft nur noch ein weiterer Klick. Wir haben Zugang zu mehr Unterhaltung als jemals zuvor. Aber wir nehmen uns immer weniger Zeit, einzelne Werke wirklich zu genießen.

GTA 6 zeigt, was beim digitalen Spielekauf verloren geht

Natürlich will ich die Vorteile dieser Entwicklung nicht kleinreden. Niemand muss mehr stundenlang durch Geschäfte laufen, um ein bestimmtes Spiel zu finden. Downloads sind praktisch, Streamingdienste komfortabel. Und nicht jeder hat Lust, sich die Wohnung mit CDs, DVDs oder Spielehüllen vollzustellen.

Aber Bequemlichkeit hat eben auch ihren Preis. Ein digital gekauftes Spiel ist zudem nicht dasselbe wie eine physische Disc. Der Käufer erwirbt in der Regel Nutzungsrechte, die an die Bedingungen einer Plattform gebunden sind. Eine Disc lässt sich dagegen zumindest grundsätzlich weitergeben, verkaufen oder ins Regal stellen. Auch wenn moderne Spiele längst häufig zusätzliche Downloads und Updates benötigen.

Ausgerechnet GTA 6 hätte ein Anlass sein können, dieses alte Gefühl noch einmal aufleben zu lassen. Denn wenn ein Spiel nach 13 Jahren Wartezeit einen besonderen Platz im Regal verdient hat, dann doch wohl dieses.

Stattdessen setzt Rockstar auf einen digitalen Vertriebsweg, der längst zum Alltag geworden ist. Das mag wirtschaftlich sinnvoll sein. Für mich ist es trotzdem ein Verlust.

Und ja, ich werde GTA 6 natürlich spielen. Wahrscheinlich werde ich in den ersten Stunden kaum von der Konsole wegzukommen sein. Ich werde Vice City erkunden, mich über die Grafik wundern und vermutlich völlig vergessen, wie spät es eigentlich ist.

Aber eines werde ich vermissen: den Moment, in dem ich nach jahrelangem Warten endlich die Disc in den Händen halte, auf die ich mich so lange gefreut habe.



GTA 6 könnte das größte Spielerlebnis meines Lebens werden. Schade nur, dass Rockstar ausgerechnet den ersten besonderen Moment schon vor dem Spielstart gestrichen hat.

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