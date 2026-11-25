Rockstars Gangsterepos erzählt von einer Welt, in der sich Rücksichtslosigkeit auszahlt. Einer am Wohlstandsversprechen zweifelnden Gesellschaft hält es den Spiegel vor.

Jason Duval zahlt keine Miete. Der Mann, der ihm eine Unterkunft überlässt, handelt mit Drogen und erwartet Hilfe bei seinen kriminellen Geschäften. So stellt Rockstar eine der Beziehungen vor, von denen Grand Theft Auto VI lebt.



Brian Heder besitzt Immobilien und lässt andere die schmutzige Arbeit erledigen. Jason braucht ein Dach über dem Kopf. Beide können sich nützlich sein, doch nur einer bestimmt die Bedingungen. Für eine erste Lektion über soziale Ungleichheit braucht dieses Spiel keine Verfolgungsjagd.

Milliarden mit einer geldbesessenen Gesellschaft

Als Grand Theft Auto 1997 erschien, blickte man noch von oben auf kleine Autos und Straßenkreuzungen. Das schottische Studio DMA Design machte den Autodiebstahl zum Spielprinzip und die Freiheit zum Verkaufsargument: Man konnte sich gründlich danebenbenehmen. 2001 verwandelte GTA III dann die Stadt in einen dreidimensionalen Handlungsraum. Aus der Provokation wurden Gesellschaftspanoramen voller Kriminalität, Konsumwünsche und amerikanischer Aufstiegsfantasien.

Die erste Version von Grand Theft Auto (1997) hat nur noch wenig mit dem heutigen Nachfolger zu tun. © Lars Nyberg/Imago

Zwischen GTA V von 2013 und dem am 19. November erschienenen sechsten Hauptteil liegen dreizehn Jahre. Wer damals als Schüler spielte, hat heute vielleicht Kinder und einen Immobilienkredit. GTA Online hielt die Reihe währenddessen im Geschäft. Für GTA V meldet das Videospielunternehmen Take-Two fast 235 Millionen abgesetzte Exemplare; die Endkundenumsätze des neuen Teils schätzt der Konzern am ersten Tag auf 3,79 Milliarden Dollar. Der Spott über eine geldbesessene Gesellschaft ist selbst ein Milliardengeschäft.

Während die Fans warteten, veränderte sich auch die Welt, in die das Spiel hineinwirkt. Die Aussicht, es durch Ausbildung, Arbeit und Geduld zu etwas zu bringen, jemals ein Eigenheim zu erwerben, ist diffuser geworden. Doch wo dieses Versprechen an Glaubwürdigkeit verliert, kann eine Gangstergeschichte einen Verdacht bestätigen: Anständigkeit können sich vor allem diejenigen leisten, die schon oben sind.

Über die Gier der Mächtigen lachen

GTA 6 spielt in Leonida, einem verfremdeten Florida mit der Metropole Vice City. Jason, aufgewachsen im kriminellen Milieu und zwischenzeitlich beim Militär, arbeitet für Drogenschmuggler. Lucia Caminos kommt aus dem Gefängnis und will das gute Leben erreichen, von dem schon ihre Mutter träumte. Ein missglücktes Geschäft verwickelt beide in eine Verschwörung. Ihr Überleben hängt davon ab, ob sie einander vertrauen können.

Boobie Ike hingegen hat den Aufstieg bereits geschafft. Aus seiner Straßenkarriere ist ein Unternehmen mit Immobilien, Stripclub und Tonstudio geworden. In dieser Biografie erscheint die Grenze zwischen Verbrechen und Respektabilität als überwindbare Hürde. Wer lange genug erfolgreich ist, erringt soziales Ansehen. Die Frage, woher das Geld stammt, wird vom Eindruck überlagert, wie viel davon vorhanden ist.

Der Soziologe Robert K. Merton hatte bereits 1968 den zugrunde liegenden Konflikt beschrieben: Eine Gesellschaft erhebt zwar Wohlstand zum Erfolgsmaßstab, verteilt allerdings die legalen Möglichkeiten, ihn zu erreichen, ungleich. Manche halten deshalb am Ziel fest und verlassen die erlaubten Wege.



Das erklärt nicht jede Straftat. Es zeigt jedoch, weshalb der Kriminelle den Werten seiner Gesellschaft näherstehen kann, als dieser lieb ist. Seine Träume sind oft erstaunlich bürgerlich: Besitz, Sicherheit und niemandem mehr ausgeliefert sein.

GTA macht daraus ein widersprüchliches Vergnügen. Man darf über die Gier der Mächtigen lachen und zugleich deren Lebensstil begehren. Die Villa kann als Zeichen einer obszönen Vermögensverteilung erscheinen und trotzdem genau das Haus sein, in das man selbst einziehen möchte. Der Spieler muss die gesellschaftliche Ordnung nicht mögen, um in ihr gewinnen zu wollen. Die Satire zieht damit auch denjenigen hinein, der sich zunächst nur über ihre Figuren amüsieren wollte.

Die Frage nach der Machtverteilung bleibt

GTA lässt sich deshalb auch als Sozialsimulation verstehen. Die Reihe entwirft ein zugespitztes Modell davon, wie Menschen zu Geld und Einfluss kommen. Besitz schafft Möglichkeiten, Kontakte öffnen Türen, Abhängigkeiten begrenzen Entscheidungen. Der Spieler bewegt sich in diesen Verhältnissen und erfährt, welches Verhalten dort zum Erfolg führt. Trotz der realistisch anmutenden Grafik greift die Bezeichnung als interaktiver Film zu kurz: Zur Geschichte kommt die Erfahrung, selbst unter bestimmten Bedingungen handeln zu müssen.

Dabei verdienen die Regeln ebenso viel Aufmerksamkeit wie die Dialoge. Eine Geschichte kann einen Geschäftsmann als widerwärtig zeichnen. Wenn der Spieler durch dessen Aufträge vorankommt, lernt er zugleich, zweckmäßig mit ihm zusammenzuarbeiten. Moralische Ablehnung und praktischer Erfolg fallen auseinander. Ob man die Spielwelt verstanden hat, zeigt sich zunächst daran, wie gut man ihre Möglichkeiten nutzt, nicht daran, wie gerecht man handelt.

Die Endkundenumsätze von GTA 6 schätzt das Videospielunternehmen Take-Two allein am ersten Tag auf 3,79 Milliarden Dollar. © Vitaliy Ankov/Imago

Wie eng dieses Gesellschaftsbild ist, zeigt sich an den Menschen, die vollkommen ohne Aussicht auf irgendeine Karriere sind. Es reicht nicht, die Hautfarben der Passanten zu zählen. Entscheidend ist, wer eigene Interessen besitzt und durchsetzen kann. Die einen bekommen eine Biografie. Die anderen werden gebraucht, damit die Straße belebt aussieht.

Lucia verfolgt persönliche Ziele und wird als handelnde Person kenntlich. Obdachlose und Prostituierte dienten in früheren GTA-Teilen neben austauschbaren Passanten vielfach als Zeichen urbaner Wirklichkeit oder als verfügbare Dienstleistung. Ihre Lebenslagen verliehen der Stadt Glaubwürdigkeit, ohne dass deren Ursachen ähnlich viel Aufmerksamkeit erhielten. Man konnte solche Menschen sehen und trotzdem fast nichts über sie erfahren. Sichtbarkeit allein macht aus einer Randfigur noch kein Gegenüber.

An möglicher Gewalt gegen Prostituierte entzündeten sich deshalb Kontroversen. Eine erlaubte Handlung ist allerdings weder ein ausdrücklicher Auftrag noch ein Beleg für die Zustimmung aller Spieler. Die Frage nach der Machtverteilung bleibt bestehen: Was bedeutet eine Freiheit, die sich gerade daran zeigt, dass andere kaum Widerstand leisten können? Auch GTA 6 muss sich daran messen lassen. Eine Frau in der Hauptrolle beantwortet noch nicht die Frage nach der Stellung aller anderen.

Wenn Fiktion und Videospiel auf reale Krisen trifft

Was sich aus dem Spiel in die Gedankenwelt der Nutzer stiehlt, entscheidet sich nicht allein im Programm. Wer täglich erlebt, dass Einsatz anerkannt wird und Regeln auch die Schwächeren schützen, kann die kriminelle Karriere als Ausflug ins Verbotene genießen. Wer sich übergangen fühlt, erkennt darin möglicherweise seine Alltagserfahrung wieder. Dasselbe Spiel kann Abstand zur Wirklichkeit schaffen oder das Gefühl nähren, sie endlich durchschaut zu haben.

Die frühe GTA-Zeit war in Deutschland keine Epoche allgemeiner Zuversicht. Hohe Arbeitslosigkeit, die Brüche der Wiedervereinigung und politischer Radikalismus gehören in diese Erinnerung. Für einen sozial abgesicherten Spieler in Deutschland konnte das amerikanische Gangstermilieu trotzdem angenehm weit entfernt sein. Am Ende des Zockens schaltete man ab und kehrte in ein Leben zurück, dessen Möglichkeiten nicht vom Wohlwollen eines kriminellen Patrons abhingen.

Heute treffen solche Geschichten auf Erfahrungen mit der Finanzkrise ab 2008, Euro- und Einwanderungskrise, Corona, gescheiterten Energie- und Wirtschaftswenden. Hinzu kommen ein perspektivischer Einbruch der Automobilindustrie als wesentlichem Standortfaktor und politische Handlungsunfähigkeit: Deutschland erlebte 2023 und 2024 zwei Jahre rückläufiger Wirtschaftsleistung; 2025 folgte nach ersten amtlichen Berechnungen lediglich ein Wachstum von 0,2 Prozent, maßgeblich gestützt durch eine explosive Schuldenaufnahme, die in wenigen Jahren zukünftigen Investititionsspielraum abwürgen wird.



Wer heute um seinen Arbeitsplatz bangt oder trotz Qualifikation kaum Vermögen aufbauen kann, begegnet Bildern vom schnellen Geld möglicherweise unter anderen Voraussetzungen als jemand, der seinen Aufstieg für gesichert hält. Das belegt keine unausweichliche Depression. Es bildet aber den Hintergrund drängender Fragen: Wer eine Ausbildung abschließt, möchte wissen, ob sich damit eine Zukunft aufbauen lässt – nicht nur, ob er lediglich vorläufig beschäftigt ist.

Für jemanden, der um eine Wohnung ringt oder trotz qualifizierter Arbeit kaum Rücklagen bildet, kann die Erzählung vom schnellen Geld einen anderen Reiz haben als für einen Erben. Der Abstand zwischen eigenem Einsatz und fremdem Wohlstand wird zum Problem. Besonders zerstörerisch ist dabei der Eindruck, die Regeln würden zwar streng durchgesetzt, aber vor allem bei denen, die sich keine Ausnahmen verschaffen können. In einer solchen Wahrnehmung verliert der erfolgreiche Regelbrecher seinen Ausnahmecharakter. Er scheint lediglich früher begriffen zu haben, wie es läuft.

Schockzustand und das Vergnügen am Regelbruch

Auch Herkunft, Religion und kulturelle Zugehörigkeit werden zur Erklärung sozialer Unterschiede herangezogen. Wo Menschen in getrennten Milieus leben, können die Gruppenzuschreibungen einer Gangstergeschichte Feindbilder bedienen. Die Botschaft, dass ohnehin alle betrügen und nur die Geschickteren gewinnen, braucht niemanden zu einer Straftat zu bewegen, um gesellschaftlich bedeutsam zu werden. Sie kann Rücksichtslosigkeit vernünftig und Solidarität naiv erscheinen lassen. Wer in jeder Institution nur eine Interessengruppe und in jeder Regel ein Machtmittel erkennt, muss nicht gewalttätig werden. Es genügt, wenn er keinen Grund mehr sieht, seinen Teil zu einer gemeinsamen Ordnung beizutragen.

Eine Spielfigur zu steuern bedeutet nicht, ihre Moral zu übernehmen. Spieler können die Übertreibung genießen, ihr widersprechen oder schlicht eine schwierige Mission lösen wollen. Eine ernsthafte Kritik erkennt diese Eigenständigkeit an und fragt trotzdem, unter welchen Bedingungen die zynische Welterklärung plausibel wird. Ob jemand über die Gangster lacht oder ihnen innerlich recht gibt, hängt auch davon ab, was er nach dem Spielen erlebt.

Grand Theft Auto 6 reicht weit über die Konsole hinaus – in Streams, kurzen Videos, Kommentaren und XXL-Werbekampagnen. © LaMaxitie/Imago

In Streams, kurzen Videos und Kommentaren reicht das Spiel zudem weit über die Konsole hinaus. Eine Demütigung wird aus der Handlung gelöst und zum Unterhaltungshöhepunkt; ein zynischer Satz wird zum Lebensmotto. Andere Zuschauer widersprechen. In diesen Gesprächen verbindet sich die Fiktion mit realen Erfahrungen und Ressentiments. Ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung findet außerhalb des Bildschirms statt.

GTA darf schockieren und Vergnügen am Regelbruch bereiten. Von einem Gangsterspiel bürgerliche Erbauung zu verlangen, wäre absurd. Umso aufschlussreicher ist, weshalb seine Übertreibungen vertraut wirken können. Nach dreizehn Jahren bekommt man aufwendigere Bilder, ist aber womöglich weniger sicher, ob die vorgeführte Rücksichtslosigkeit wirklich nur zum Spiel gehört.



Eine Gesellschaft, die sich darüber empört, sollte ihren jüngeren Mitgliedern erklären können, wie der Aufstieg ohne Waffe gelingt. Wer permanenten Betrug und Korruption auf dem Bildschirm verurteilt, sollte an der Sauberkeit der realweltlichen Parlamente ganz besonders interessiert sein.

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